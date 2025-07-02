شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المشروب الأفضل لترطيب جسمك فى حرارة طقس يوليو والان مع تفاصيل الخبر

مستويات الرطوبة العالية في الطقس خلال شهر يوليو الجارى تزيد من تعرقك، مما يؤدي إلى الجفاف، ولمواجهة ذلك، هناك مشروب يعتبر الأكثر ترطيبًا ووفقًا لدراسة جديدة، فإن شرب كوب من الحليب يمكن أن يحافظ على رطوبة جسمك لفترة أطول، حيث تُبطئ العناصر الغذائية من إفراغ السوائل من المعدة، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

وفقًا للأطباء، يُعدّ الترطيب ضروريًا لصحتك العامة، وقد يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الماء إلى عواقب وخيمة، بدءًا من الصداع وصولًا إلى الشعور بالدوار، بل قد يُشكّل خطرًا على الحياة.

قارنت دراسة حديثة من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا استجابات الترطيب لعدة مشروبات مختلفة عن الماء، ووجدت الدراسة أن الحليب أكثر ترطيبًا.

كيف يُحسّن الحليب ترطيب جسمك؟

وفقًا للعلماء، يُمكن لشرب الحليب قليل الدسم أن يُحافظ على رطوبة الجسم، يقول الخبراء إن المشروبات التي تحتوي على السكر أو الدهون أو البروتين غالبًا ما تُحسّن ترطيب الجسم لفترة أطول من الماء، يحدث ذلك عندما يستجيب جسمك جيدًا للمشروبات ويمتصها.

الحليب غني بسكر اللاكتوز، وتحديدًا ثنائي السكاريد، وهو كربوهيدرات أساسية يساعد على الحفاظ على رطوبة جسمك لفترة أطول لأن العناصر الغذائية تُبطئ إفراغ السوائل من المعدة.

يحتوي الحليب أيضًا على الصوديوم، مما يساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء، مما يعني أنك تصبح أقل حاجة للتبول بعد ذلك.

على الرغم من أن هذه وظيفة طبيعية للجسم، إلا أن التبول بشكل أقل يعني أيضًا أنك تعاني من فقدان أقل للسوائل وتحافظ على رطوبة جسمك.

مع ذلك، لا تُحدث جميع أنواع الحليب نفس التأثيرات، وعادةً ما تحتوي أنواع الحليب النباتية على نسبة ماء أعلى بكثير من حليب البقر.

في حين أن الحليب الخالي من الدسم والكامل يُرطبك، يقول الخبراء إن حليب الصويا يحتوي على حوالي 92% من الماء، وحليب الشوفان يحتوي على 91%، مما يعني أنهما ليسا بنفس القدر من الترطيب.

ماذا يحدث عندما يُصاب جسمك بالجفاف؟

يقول الأطباء إنه إذا ظهرت عليك أعراض الجفاف، فأنت بحاجة إلى الحصول على رعاية طبية عاجلة على الفور يمكن أن يُسبب ذلك مضاعفات خطيرة مثل:

-اختلال توازن الأملاح

-ضربة الشمس

-مشاكل الكلى، بما في ذلك حصوات الكلى والفشل الكلوي

-الصدمة، والغيبوبة، وحتى الوفاة

طرق لتشجيع نفسك على شرب المزيد من المشروبات للوقاية من الجفاف

للتأكد من عدم إصابتك بالجفاف، عليك:



-احمل معك زجاجة ماء واملأها باستمرار.

-اختر الماء بدلًا من المشروبات السكرية، بما في ذلك أثناء الوجبات وقبلها وبعدها.

-أضف نكهة إلى الماء، يوصي الخبراء بإضافة شريحة من الليمون الحامض أو الليمون الأخضر، مما قد يُضفي عليه مذاقًا ألذ.

-تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل: الحساء والفواكه والخضراوات.

-إذا كنت لا تُحب شرب الكثير من الماء دفعة واحدة، فجرب جرعات أصغر موزعة على مدار اليوم.