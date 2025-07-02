شكرا لقرائتكم خبر عن 150 دقيقة تحميك.. دراسة توضح أهمية الرياضة للتغلب على مرحلة ما قبل السكرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة 150 دقيقة فقط من التمارين الرياضية أسبوعيًا يمكن أن تساعد في علاج ما قبل السكرى واستعادة مستويات السكر في الدم الطبيعية، ومقدمات السكري هي حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتُصنف ضمن تشخيصات مرض السكري من النوع الثاني.، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هي مستويات ما قبل السكري؟

بالنسبة لمقدمات السكري، تتراوح مستويات سكر الدم الصائم بين 100 و125 ملج/ديسيلتر، ويتراوح الهيموجلوبين السكري (HbA1c) بين 5.7% و6.4%.

تتراوح نتائج اختبار تحمل الجلوكوز الفموي بين 140 و199 ملج/ديسيلتر بعد تناول جرعة زائدة من الجلوكوز.

إذا تُركت مقدمات السكري دون علاج، فقد تتطور بسرعة وتتحول إلى داء السكري من النوع الثاني وهو مرض مزمن (غير قابل للشفاء في الغالب) يمكن أن يسبب الفشل الكلوي وأمراض القلب وتلف الأعصاب ومضاعفات خطيرة أخرى.

ماذا توضح الدراسة؟

حللت الدراسة المذكورة هنا بيانات من بالغين كولومبيين مسجلين بين عامي 2019 و2023 في برنامج لأمراض القلب والأوعية الدموية.

بدأ هؤلاء المشاركون بمتوسط HbA1c قدره 5.9% (يشير هذا إلى سيطرة طفيفة على سكر الدم).

وجد الباحثون أن مَن مارسوا الرياضة لأكثر من 150 دقيقة أسبوعيًا (أي نوع من النشاط البدني) كانوا أكثر عرضة بأربع مرات لعكس مسار ما قبل السكري.

وعادت مستويات الجلوكوز لديهم إلى طبيعتها مقارنةً بغيرهم ممن لم يمارسوا نفس النشاط.