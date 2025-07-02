شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لخفض ضغط الدم المرتفع.. 7 خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم صادمًا، بل وخطيرًا، إذا استمر دون علاج، الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم ينتج عن عوامل بيئية أو نمط حياة، بما في ذلك سوء التغذية، والجفاف، أو مشاكل صحية كامنة.

وفقا لموقع " healthsite"، من الضروري مراجعة الطبيب إذا كانت الارتفاعات متكررة، بينما توجد خطوات يجب اتباعها في المنزل بطريقة آمنة لحالات مثل ارتفاع ضغط الدم، في معظم الحالات، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة في تخفيف ارتفاع ضغط الدم قبل تلقي العلاج من الطبيب.

إدارة ارتفاع ضغط الدم.. 7 خطوات يجب اتباعها

ممارسة التنفس العميق

التنفس بعمق وبطء يُهدئ الجهاز العصبي ويُخفض ضغط الدم. يُؤدي التنفس العميق إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يُؤدي إلى تدفق الدم بشكل طبيعي، استنشق ببطء من الأنف لمدة 4 ثوانٍ، ثم احبس أنفاسك لمدة 4 ثوانٍى، ثم ازفر ببطء، كرر هذه العملية لمدة 5-10 دقائق في بيئة هادئة، مما يُخفف من مستويات التوتر ويُقلل من ارتفاع ضغط الدم بسرعة.

اجلس واسترخي

إذا شعرتَ بأعراض ارتفاع ضغط الدم، فتوقف عن أي عمل تقوم به، بما في ذلك النشاط البدني، واجلس في مكان هادئ، لا تستلقِ بشكل مسطح، إذ يجب إبقاء جسمك في وضع مستقيم، تأكد من دعم ظهرك، وحاول إرخاء جسمك، يُشكّل الإجهاد البدني والنفسي عبئًا ثقيلًا على قلبك؛ لذا خفّضه قدر الإمكان، مما سيؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

اشرب الماء

عند الإصابة بالجفاف، تضيق أوعيتك الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، اشرب كوبًا من الماء ببطء، فالحفاظ على رطوبة الجسم يُحافظ على دوران الدم بشكل جيد، ويسمح لضغط الدم بالعودة إلى مستواه الطبيعي عند ارتفاعه.

رش الماء البارد

رشّ وجهك بالماء البارد، حيث يُحفّز وضع الماء البارد على وجهك العصب المبهم، ويساعد على إبطاء نبضات القلب وخفض ضغط الدم، كما يُنعش جهازك العصبي، ويُعطي تأثيرًا مُهدئًا بفضل ارتفاع ضغط الدم.

لا تتناول الملح أو الكافيين

عند ارتفاع ضغط الدم، تجنب تناول الوجبات الخفيفة المالحة والكافيين والأطعمة المصنعة، فهذه الأطعمة قد ترفع ضغط الدم وتزيد من حدته، بدلاً من ذلك، يُنصح بتناول مكونات مهدئة أو شاي أعشاب، مثل البابونج أو الكركديه، لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

قم بالمشي لمسافات قصيرة وبطيئة

إذا كنت تشعر بالاستقرار ولم تشعر بالدوار، فحاول المشي ببطء، بعض الحركات الخفيفة تساعد على خفض مستويات التوتر عن طريق تقليل هرمونات التوتر وتحفيز تمدد الأوعية الدموية لتحسين الدورة الدموية، تجنب الأنشطة المفرطة أو الشاقة عند الشعور بنوبات مفاجئة، واستمع دائمًا لإشارات جسمك.

احتفظ بالسجلات وتحقق من ضغط الدم لديك

استخدم جهاز مراقبة رقميًا، وتحقق من القراءة كل 15-30 دقيقة، دوّن هذه القراءة، فهي تُمكّنك من تتبع تغيرات ضغط الدم، وتُساعد طبيبك على تقييم العلاج، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا باستمرار عند 180/120 ملم زئبق، فاطلب المساعدة الطبية الطارئة في أسرع وقت ممكن.

هذه بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في خفض ضغط الدم المفاجئ ، ولكنها لا تغني عن الرعاية الصحية الحرجة، إذا كان ضغط دمك مرتفعًا بشكل ملحوظ أو كنت تعاني من ارتفاعات مفاجئة متكررة، فعليك استشارة الطبيب فورًا.

من المهم التحكم في التوتر، والحفاظ على نظام غذائي صحي يدعم صحة قلبك، وشرب الكثير من الماء، وتناول الأدوية الموصوفة للحفاظ على ضغط دمك منخفضًا في الحالات الطارئة، الفحوصات الدورية والاستماع إلى جسمك مفيدان للوقاية من المضاعفات الخطيرة.