شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة تساعدك على وقاية أطفالك من السمنة والان مع تفاصيل الخبر

تعد سمنة الأطفال حالة مزمنة معقدة، تحدث عندما يكون وزن الطفل أعلى من الوزن الصحي لعمره وطوله وجنسه، وتحديدا عندما يكون مؤشر كتلة الجسم (BMI) عند أو أعلى من النسبة المئوية 95 للعمر والجنس لدى الأطفال بداية من عمر العامين.

وبحسب موقع "كليفلاند كلينك" تختلف عوامل مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال عن البالغين، حيث يرتبط مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال بالعمر والجنس، لأن تركيب أجسامهم يتغير بشكل طبيعي مع تقدمهم في السن.

أسباب السمنة عند الأطفال

تعتبر السمنة عند الأطفال حالة معقدة تساهم فيها العديد من العوامل، من بينها ما يلى:

تناول سعرات حرارية أعلى من المطلوب

عندما الطفل يتناول سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، يُخزّن جسمه هذه السعرات الزائدة على شكل دهون .

طبيعة الجسم

لكل طفل جسمه وحالته الخاصة، و بعض الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن من غيرهم.

العوامل الوراثية

يمكن للعوامل الوراثية أن تزيد من احتمالية إصابة الطفل بالسمنة، فالأطفال الذين يعاني آباؤهم أو أشقاؤهم من السمنة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بها، ولكن ليس كل الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي للسمنة سيصابون بها.

عوامل البيئة العائلية والمنزلية

يمكن أن تساهم سلوكيات الأسرة المشتركة وعوامل البيئة المنزلية في الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، بما في ذلك، نوع الطعام الذي يقدمه الآباء، وتناول المشروبات المحلاة بالسكر، وتناول كميات أكبر من الطعام، وزيادة وقت الشاشة مع قلة النشاط البدني.

حالات مرضية تساهم في إصابة الأطفال بالسمنة

وفي حالات نادرة، قد تكون هناك حالات صحية أخرى تساهم في الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، مثل:

قصور الغدة الدرقية

نقص هرمون النمو

متلازمة كوشينج

مضاعفات السمنة عند الأطفال

الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مختلفة. تشمل المضاعفات الأكثر شيوعًا ما يلي:

ضغط الدم المرتفع

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

مقاومة الأنسولين

مرض السكر من النوع الثاني .

مرض الكبد الدهني

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

خطوات للآمهات لوقاية أبنائهن من السمنة

يمكن للأمهات القيام بخطوات بسيطة لوقاية أطفالهن من السمنة، مثل:

ترسيخ عادات غذائية صحية وممارسة النشاط البدني في وقت مبكر، لأن العادات الغذائية التي يكتسبها طفلك في صغره ستساعده على الحفاظ على نمط حياة صحي عندما يكبر.

الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية حتى عمر 6 أشهر تقريبًا.

ممارسة النشاط البدني الممتع يوميًا

الحد من وقت الشاشة إلى أقل من ساعة إلى ساعتين يوميًا

تجنب المشروبات المحلاة بالسكر والحد من تناول عصير الفاكهة بنسبة 100%

كن قدوة : إذا رأى طفلك أنك تمارس نشاطًا بدنيًا وتستمتع، فمن المرجح أن يظل نشطًا طوال حياته.

خطط لأنشطة عائلية لممارسة الرياضة

تطوير عادات النوم الجيدة للطفل