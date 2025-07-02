شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عادات يومية تضعف مناعة جسمك ضد المرض والان مع تفاصيل الخبر

المناعة ليست واقيا قويا لا يتأثر، بل هي درع يمكنه التأثر بالكثير من العوامل والعادات غير الصحية، وكل ما نفعله يوميا يؤثر على مناعتنا لاشك.وهناك سلوكيات شائعة نظنها عادية، لكنها تُحدث خللًا عميقًا في آلية الدفاع المناعى الجسد الطبيعى وتحدث خللا فيه، وتعتبر مثبطة للمناعة، حسبما يوضح تقرير نشر فى موقع health ucdavic .

التدخين

التدخين لا يكتفي بإيذاء الرئتين فقط، بل يهاجم الجهاز المناعي بطريقة غير مباشرة، الجزيئات السامة الموجودة في السجائر تُضعف نشاط الخلايا المناعية، وتقلل دفاعات الجسم ضد المرض، وتقلل من قدرتها على التعرف على الجراثيم والميكروبات، تصبح حينها العدوى أكثر تكرارًا، والتعافي والاستشفاء من المرض أبطأ، لهذا، يحتاج المدخنون عادة إلى كميات أعلى من الأدوية ومضادات الأكسدة لتعويض هذا النقص المزمن.

طعام كثير بلا قيمة غذائية

أنواع الأطعمة غير الصحية كثيرة، خاصة الأطعمة فائقة المعالجة والتصنيع سرعة تحضيرها هو السبب فى الرغبة فيها، لكنها تفتقر إلى كل العناصر الأساسية التي تحتاجها الخلايا الدفاعية والمناعيه للجسم. اللانشون والهوت دوج و رقائق البطاطس، الحلويات، اللحوم المعالجة، جميعها تُشبع الشهية وتترك الجهاز المناعي دون دعم حقيقي. في المقابل، الأطعمة الطبيعية مثل الخضروات الورقية، الفواكه الطازجة، والمكسرات، توفّر مضادات أكسدة ومعادن تحفّز المناعة وتعزّز كفاءتها.

التوتر القلق والضغوط المستمرة ضغط قوى على المناعة

العقل المتوتر القلق المضغوط يعني جسدًا ضعيفًا، فلا شك أن الجسد يتأثر بالحالة النفسية، حين يستمر الضغط النفسي والقلق والتوتر لفترات طويلة، يُفرز الجسم هرمونات تضعف من توازن الخلايا المناعية، وتجعلها أقل قدرة على التعامل مع الهجمات المرضية.

يمكنك مواجهة هذه المشاعر الضاغطة من خلال التنفس العميق، المشي وممارسة الرياض، أو حتى لحظات اليقظة الذهنية والتأمل ، يمكن أن تقلّل من هذا التأثير وتعيد للمناعة مرونتها.

النوم الليلي المضطرب

قلة النوم لا تؤدي فقط إلى الإرهاق الذهني والبدنى ، بل تمنع الجهاز المناعي من تنفيذ مهامه، وتؤدى إلى قلة دفاعات الجسم ضد هجمات المرض . أثناء النوم العميق، يجري الجسم عمليات تجديد وتنقية وتحسين على مستوى الخلايا والأنسجة، ويُعيد ترتيب الدفاعات استعدادًا لهجمات جديدة والحماية منها، نقص النوم يُضعف هذه الطريقة ويجعل الجسم فى مهب العدوى، ويجعل الجسم أكثر عرضة للأمراض.