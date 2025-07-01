شكرا لقرائتكم خبر عن كارينا كابور ترفض حقن البوتوكس ومشرط الجراح.. كيف تحافظ على رشاقتها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الممثلة الهندية كارينا كابور، معارضتها لحقن البوتوكس لتحسين ملامح الوجه، إيمانًا منها بـ"الحفاظ على الذات" والعلاجات الطبيعية، جاءت تصريحات كارينا بعد أيام من الوفاة المفاجئة للممثلة شيفالي جاريوالا، التي أفادت التقارير أنها كانت تتناول علاجات لمكافحة الشيخوخة دون وصفة طبية، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر البوتوكس وآثاره الجانبية.

انتقدت كارينا كابور بشدة استخدام البوتوكس، أحد أشهر أنواع حقن توكسين البوتولينوم عالميًا لشد العضلات، وقالت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا، والتي أكملت مؤخرًا 25 عامًا من التمثيل في صناعة السينما الهندية، إنها تعارض استخدام علاجات مكافحة الشيخوخة، وتؤيد الحفاظ على الذات والعلاجات الطبيعية.

قالت كارينا: "أنا ضد البوتوكس.. أنا أؤيد تمامًا الحفاظ على الذات بالمعنى الجيد، أي التمتع بصحة جيدة، والشعور بالرضا، واستخدام العلاجات الطبيعية. الحفاظ على الذات يعني أيضًا الحفاظ على نفسي وموهبتي لأنها سلاحي".

وأضافت: "لذا، فإن الحفاظ على ذلك، وأخذ العطلات وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة، والانخراط في أشياء أخرى غير التواجد في موقع التصوير، هو أيضًا شكل من أشكال الحفاظ على الذات بدلًا من اللجوء إلى الحقن والخضوع لمشرط الجراح".

روتين كارينا كابور الطبيعى للحفاظ على جمالها وإشراقتها

وشاركت كارينا كابور روتينها لمكافحة الشيخوخة، مع التركيز على اللياقة البدنية، والتغذية الصحية، والعناية بالنفس، تتمحور فلسفتها حول تقبّل التقدم في السن مع الحفاظ على لياقتها وإشراقتها، وتتضمن خطة روتينها اليومى ما يلي:

-لا تفوت وجبات الطعام أبدًا ولا تتبع حميات غذائية قاسية لإنقاص الوزن.

-تمارس تمارين خفيفة 3-4 مرات أسبوعيًا.

-تمشي يوميًا لمدة 30 دقيقة.

-تؤمن بأن التجاعيد دليل على حياة جيدة.

-تستخدم مستحضرات بسيطة للعناية بالبشرة: واقي شمسي وأقنعة وجه منزلية الصنع.

-تركز على الصحة على المدى الطويل بدلًا من الحلول السريعة.

قالت كارينا: "أريد أن أحافظ على لياقتي وصحتي مع تقدمي في السن، بالنسبة لي، الشيخوخة شيء أستمتع به، لا أحاربه. لهذا السبب أركز على تناول الطعام الصحي، بدلًا من تلقي علاجات البشرة."



نظام كارينا كابور الغذائى نظام كارينا كابور الغذائى تعمل كارينا كابور مع أخصائية التغذية الهندية روتوجا ديويكار لإعداد وجبات تُغذي جسمها وبشرتها.. إليكم ما تُفضله: -تبدأ يومها بملعقة من السمن (زبدة مصفاة). - تتناول طبق من الأرز والعدس وهذا هو غداءها المُفضل، غني بالألياف والبروتين، سهل الهضم ويُحافظ على طاقتها ثابتة. تتجنب كارينا الامتناع عن الكربوهيدرات أو الدهون، بدلًا من ذلك، تتناول وجبات متوازنة غنية بالخضراوات والحبوب والتوابل مثل الكركم (مضاد طبيعي للالتهابات).

ما هو البوتوكس الذى ترفضه كارينا كابور وتنتقده بشدة؟

تُحسّن حقن البوتوكس مظهرك عن طريق إرخاء العضلات المُسببة للتجاعيد، ومع ذلك، يقول الخبراء إن هذه الحقن تُعالج أيضًا حالات طبية مثل الصداع النصفي، وفرط التعرق، وفرط نشاط المثانة، ومشاكل العين.

يُعد البوتوكس أحد أشهر أنواع حقن توكسين البوتولينوم - وهي سموم عصبية تؤثر على الأعصاب وتُسبب ضعف العضلات.

عادةً ما يحقن الأطباء كميات صغيرة من البوتوكس في عضلات مُحددة لتخفيف التجاعيد، ومنع الصداع النصفي، وعلاج مجموعة واسعة من الحالات الصحية الأخرى.

كيف يعمل البوتوكس؟

تمنع حقن البوتوكس الإشارات العصبية إلى العضلات، مما يُؤدي إلى عدم انقباض العضلات المحقونة، ورغم أن هذا التأثير مؤقت، إلا أنه قد يستمر لعدة أشهر.يقول الأطباء إن العضلة المحقونة تعتمد على المنطقة الرئيسية المُصابة، ويمكن علاج عدة مناطق في جلسة واحدة.

كلوستريديوم البوتولينوم هي بكتيريا تُنتج السموم العصبية المُستخدمة في البوتوكس، ويقول الأطباء إنهم يستخدمون نوعًا مُحددًا من البكتيريا - يُعرف بالنوع أ - للحقن الطبية.

توجد سموم البوتولينوم بشكل طبيعي في التربة والأطعمة الملوثة، في حال تناول كميات كبيرة من سموم البوتولينوم أو دخول البكتيريا إلى جرح، فقد تُصاب بالتسمم الغذائي، وهي حالة تُهدد الحياة.

هل هناك أي آثار جانبية لحقن البوتولينوم؟

وفقًا للخبراء، تختلف آثار حقن البوتولينوم الجانبية باختلاف المنطقة المُعالجة معظم الأعراض خفيفة وتتحسن خلال يوم أو يومين. ومع ذلك، قد تشمل الآثار الجانبية طويلة المدى المحتملة ما يلي:

ألم، تورم، احمرار، أو كدمات في موقع العلاج

أعراض تُشبه أعراض الأنفلونزا

الصداع

ألم في الرقبة

اضطراب في المعدة أو عسر هضم

ترهل مؤقت في الجفون، يُعرف أيضًا باسم تدلي الجفون

تهيج أو احمرار العين

من لا ينبغي له حقن البوتوكس؟

مع أن حقن البوتوكس آمنة، إلا أن الأطباء يُنصح بتجنب هذا العلاج في حال الحمل أو الرضاعة أو الإصابة بما يلي:

-أمراض الجهاز العصبي العضلي

-ترهل الجفون

-ضعف عضلات الوجه