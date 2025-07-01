شكرا لقرائتكم خبر عن غير التكييف والمروحة.. 4 نصائح طبيعية لنوم جيد في الحرارة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون النوم خلال أشهر الصيف الحارة أمرًا صعبًا بالنسبة للبعض، فمن الضروري أن يبرد الجسم للحصول على الراحة المثالية أثناء النوم، لذا نتعرف فيما يلى حسب تقرير شبكة " Foxnews"، على أفضل طريقة للاستفادة من نوم جيد ليلاً خلال فترات الحرارة الشديدة.

يطلق الجسم الحرارة بشكل طبيعي من اليدين والقدمين والوجه عند الاستعداد للنوم، وعندما تكون البيئة دافئة للغاية، لا يستطيع الجسم التخلص من الحرارة بشكل فعال، مما يجعل النوم والبقاء نائماً أكثر صعوبة.

أوضح التقرير أن "ارتفاع درجة الحرارة أثناء الليل يؤدي أيضًا إلى اضطراب النوم، في صورة زيادة وتيرة الاستيقاظ والتعرق الليلي و/أو انخفاض جودة النوم.

وبالنسبة لأولئك المعرضين بالفعل للأرق، فإن درجات الحرارة المرتفعة في الليل تعمل كعامل ضغط إضافي، مما يجعل من المرجح أن يستيقظوا ويكافحوا من أجل النوم مرة أخرى، مما يؤدي إلى نوم متقطع وصباح خامل.

إرشادات لتحسين جودة النوم

ولتحسين جودة النوم رغم الحرارة، قدم التقرير الإرشادات التالية:

للحفاظ على تنظيم الغرفة بشكل جيد للنوم، اقترح التقرير فتح النوافذ في وقت مبكر من المساء للسماح بدخول الهواء البارد وإغلاقها قبل النوم لتقليل الضوضاء.

البقاء في غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة.

الاستحمام بماء بارد - أو الذهاب للسباحة في المساء - قبل النوم سيساعد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية.

إذا أصبح فراشك دافئًا جدًا، يقترح الخبير إزالة الغطاء لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 ثانية، ثم إعادة وضعها بعد أن تبرد.

تجنب مشاركة نفس الغطاء مع أحد بجوارك لأن ذلك يعني أيضًا مشاركة حرارة جسم كل منكما.

كما أن استخدام المروحة أو مكيف الهواء لتدوير الهواء سيدعم أيضًا نقل الحرارة من جسمك ويساعد في منع التعرق الليلي، بينما حذر التقرير بناء على أراء الخبراء توخي الحذر عند استخدام البطانيات المبردة، لأن "الأدلة العلمية على فعاليتها ضئيلة".

وأضاف أن ارتداء ملابس النوم التي تسمح بمرور الهواء واستخدام أغطية سرير طبيعية تمتص الحرارة سيساعد على إبقاء جسمك أكثر برودة.