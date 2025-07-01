شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش ثلج أو معجون أسنان.. كيف تتعاملين مع الحروق البسيطة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

الحروق التي يتعرض لها الطفل أثناء اللعب في المنزل وغيره، قد لا تكون بسيطة، وتحتاج لاستشارة طبيب مختص، هذا ما أكد عليه الدكتور عبد الرحمن عصفور أستاذ الحروق وجراحات اليد قصر العينى، مؤكدا على أن الحروق البسيطة لدى الأطفال الصغار قد تبدو بسيطًه ظاهريا، بينما ترتبط نسبة الخطورة بعوامل خاصة لدى الطفل، مثل:

نسبة حجم الحرق إلى وزن الطفل تكون أعلى من الكبار

ضعف المناعة العامة مقارنة بالبالغين

صحة الطفل العامة

طبيعة الحرق ومداه وتأثيره

لهذا، فإن أي حرق لدى الطفل يتطلب تقييمًا طبيًا متخصصًا لتحديد الدرجة والمساحة بدقة.

خطوات الإسعاف السريعة لحرق بسيط

عند حدوث حرق بسيط لطفل، يؤكد استشارى الحروق على أهمية:

وضع كمادات بماء ساقع مباشرة على فترات

استخدام مياه جارية (وليست راكدة) لتبريد المنطقة

عدم استخدام ثلج مباشر أو ضغط عنيف

تجفيف الجلد برفق بشاش جاف أو فوطة قطنية معقمة

العلاج الموضعي والأدوية المساعدة

يُنصح باستخدام التالى وفقا لاستشارة الطبيب :

مراهم تحتوى على المادة الفعالة سلفاديازين لمنع العدوى البكتيرية والفطرية

بعض العلاجات الموضعية التى تحتوي على مادة مسكنة وحمض الهيالورونيك، ما يساهم في تخفيف الألم وتعزيز التئام الجلد

مضاد حيوي فموى لا يُستخدم بشكل روتيني، بل يُعتبر احتياطيًا في حال ظهور علامات عدوى ووفقا لرؤية الطبيب المختص.

مراهم موضعية وفقا لرؤية المختص وليست عشواية

مسكنات الألم

مواد محظورة في التعامل مع الحروق

يشدد دكتورعصفور على تجنب بعض المواد الشائعة في الوصفات الشعبية، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الحالة:

الدقيق

معجون الأسنان

البودرة

البُن

أي مواد منزلية فهذه المواد تُغطي الحرارة داخل الأنسجة، مما يؤدي إلى انتقالها للعمق وتحويل الحرق من سطحي إلى عميق"

مضاعفات تستدعي الحذر

يشير الدكتور عصفور إلى ضرورة إجراء تحاليل وظائف الكلى في بعض الحالات، لأن:

الحروق قد تؤدي إلى فقدان بروتينات من الجسم مما يرفع خطر الفشل الكلوي الحاد عند الأطفال

الحروق في الوجه أو الفم أو الشفاه قد تؤدي إلى التهاب رخوي أو اختناق

لذا لابد من عرض الطفل على مختص بعد تهدئة الحرق، لأن الحروق على الصغار لها مضاعفات كثيرة قد تظهر تدريجيا ، فلا يجب الاستهانه بحروق الأطفال حتى وإن بدت بسيطة. الإسعاف السريع الصحيح، وتجنب المواد الضارة، ومراجعة طبيب متخصص، هي الضمان الوحيد لتفادي المضاعفات الخطيرة