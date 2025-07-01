شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة مروان عطية.. ماذا تعرف عن الفتاق عند الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مروان عطية نجم خط وسط النادى الأهلي، لإجراء جراحة الفتاق خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد معاناته الفترة الماضية من آلام مستمرة، والتي تستدعي خضوعه لتلك الجراحة.

ويعتبر الفتق أو الفتاق من الإصابات الشائعة التى قد تحدث للمواليد أو لكبار السن، أو نظرا للتعرض لبعض العوامل خلال المراحل العمرية المختلفة، ولا يعتبر حالة طبية خطيرة ويمكن إصلاحه من خلال الجراحة، وفقا لموقع كليفلاند كلينك الطبى.

ما هو الفتق؟

يحدث الفتق بسبب ضعف فى العضلات أو النسيج الذى يحتوى الأحشاء، مما يتسبب فى حدوث ثقب فيه وبروز جزء من الأحشاء منه، ويمكن أن يحدث الفتق تدريجيًا مع التقدم في السن وتراكم التآكل والتلف المنتظم للعضلات، كما يمكن أن ينتج عن إصابة أو جراحة أو اضطراب خلقي.

وتشمل بعض أماكن الفتق الشائعة ما يلى:

في الجزء السفلي من الصدر من خلال الحجاب الحاجز.

في الفخذ من خلال جدار البطن السفلي.

على طول خط الوسط الأمامي للبطن.

من خلال شق جراحي سابق في البطن.

أنواع الفتق

تشمل الأنواع المحددة من الفتق ما يلي:

الفتق الإربي

يعد الفتق الإربي النوع الأكثر شيوعًا، إذ يشكل 75% من جميع حالات الفتق، ويُصيب الرجال في الغالب، ويحدث عندما يبرز جزء من الأمعاء في القناة الإربية، وهي ممرّ يمتدّ أسفل الفخذ الداخلي.

الفتق الفخذي

الفتق الفخذي هو نوع أقل شيوعًا من الفتق الإربي، ويحدث في القناة الفخذية التي تمتد أسفل القناة الإربية، قد يبرز من خلالها نسيج دهني.

فتق الحجاب الحاجز

يحدث عندما تتسع فتحة الحجاب الحاجز، التي يمر من خلالها المريء، ويدفع الجزء العلوي من المعدة عبر الفتحة إلى الصدر.

فتق الحجاب الحاجز الخلقي

هوعيب خلقي خطير، حيث لا ينغلق الحجاب الحاجز تمامًا أثناء نمو الجنين، وقد يؤدي هذا إلى انزلاق أعضاء البطن إلى تجويف الصدر أثناء نموها، مما يضغط على الرئتين.

الفتق الجراحي

يحدث الفتق الجراحي عندما يبرز نسيج من خلال شق سابق في جدار البطن، والذي ضعف مع مرور الوقت، وهو من الآثار الجانبية الشائعة لجراحة البطن.

فتق السرة

معظم حالات فتق السرة موجودة منذ الولادة، وتحدث عندما يبرز جزء من الأمعاء عبر فتحة في جدار البطن بالقرب من السرة.

ما هو الفتق الرياضي؟

لا يعتبر "الفتق الرياضي" فتقا في الواقع، بل هو نوع من الإصابات يُصيب الرياضيين في أسفل البطن أو الفخذ، وقد تسبب الإصابة ألمًا مزمنًا يُشبه الفتق مع ذلك، لا يوجد نسيج بارز من خلال أنسجة أخرى، وعادةً ما يكون تمزقًا في وتر أو عضلة، ناتجًا عن حركة التواء مفاجئة.

كيف يبدو الفتق؟

يبدو الفتق كأنه انتفاخ في مكان لا ينبغي أن يكون فيه، ومن الأماكن الشائعة في البطن أو أعلى الفخذ الداخلي، و قد يكون مرئيًا أحيانًا، إلا أن بعض الفتاق عميقة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها من الخارج، بما في ذلك الفتوق الفخذية والفتوق الحجابية.

اسباب الإصابة بالفتاق

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالفتق إذا كان لديك:

وظيفة تتطلب رفع أشياء ثقيلة أو الوقوف لساعات طويلة

السعال المزمن أو الحساسية التي تسبب العطس المزمن

الإمساك المزمن والإجهاد عند التبرز أو التبول

تاريخ من الجراحة في البطن أو الحوض

الحمل، وخاصة الحمل المتكرر

السمنة المزمنة

علامات الإصابة بالفتاق

من العلامات الدالة على الفتق ظهور كتلة أو انتفاخ واضح أثناء أنشطة معينة أو في وضعيات جسدية معينة، ثم يعود للظهور في أوقات أخرى. قد يحدث أيضًا ضغط أو ألم خفيف أو وخز عند خروج الفتق، وقد يخرج عند الإجهاد أو رفع الأثقال أو الضحك أو السعال، وبالعادة يظهر الفتق،وتحديدا الأربى، الأعراض التالية:

الأعراض عند الرجال

انتفاخ يمكنك رؤيته أو الشعور به

ألم شديد في المنطقة

شعور بالضغط

الألم الذي يزداد سوءًا مع الأنشطة التي تضيف ضغطًا على المنطقة، مثل رفع الأشياء الثقيلة والدفع والإجهاد

الأعراض عند النساء

ألم مؤلم أو حاد

إحساس بالحرقان

انتفاخ في موقع الفتق، ولكن قد لا يكون موجودًا مع فتق الفخذ

انزعاج يزداد مع النشاط

ما هو علاج الفتق؟

تتطلب معظم حالات الفتق إصلاحًا جراحيًا، ولكن ليس بالضرورة فورًا، خاصة إذا كان الفتق صغير أو خفيف لا يخرج إلا من حين لآخر، وتعد جراحة إصلاح الفتق شائعة، وعادةً ما تكون إجراءً بسيطًا ما لم تحدث مضاعفات.

وتتضمن الجراحة دفع النسيج المنفتق إلى مكانه، وتعزيز الحاجز الذي تم دفعه من خلاله بغرز جراحية أو بشبكة جراحية.