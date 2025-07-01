شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار دخول جسم غريب فى الأذن.. وطرق إزالته السليمة والان مع تفاصيل الخبر

الأذن ليست مكانا لدخول الأجسام، لكنها أحيانًا تصبح مكانا لدخول أشياء صغيرة بالخطأ، مثل حبّة أو حتى ورقة صغيرة، وفي بعض البيئات، مثل النوم على الأرض، قد تتسلل الحشرات إلى الأذن، كلها مشكلات قد نصادفها، فما هو التصرف السليم؟



قد يدخل للأذن أجسام مختلفة، حسبما يوضح تقرير نشر فى موقع medicine net منها:

عناصر بلاستيكية دقيقة

فتات من الطعام الجاف

أجزاء من الأقلام أو الألعاب

أدوات تنظيف الأذن

في حالات أخرى، يكون الجسم غير مرئي

مؤشرات تنذرك بوجود جسم غريب في الأذن

هناك علامات لا يجب إهمالها:

شعور بثقل مفاجئ وجع ثقيل أو انزعاج في إحدى الأذنين

اضطراب في السمع وتشويش وطنين من الجهة المصابة

ألم مستمر أو تهيج ملحوظ

عند الأطفال الصغار، قد تظهر دلائل غير مباشرة: حك وهرش ولعب متكرر للأذن، بكاء دون سبب واضح، أو ظهور إفرازات غير معتادة.

متى يتطلّب الأمر تدخّلًا عاجلًا؟

هناك حالات يُمنع فيها الاهمال او الانتظار:

وجود بطارية صغيرة داخل الأذن قد يؤدي إلى تآكل الأنسجة خلال وقت قصير

المواد العضوية قد تنتفخ مسببة التهابات سريعة



ارتفاع درجة الحرارة، احمرار متزايد، أو خروج سوائل من الأذن كلها مؤشرات على ضرورة التوجه إلى الطبيب فورًا.

كيف تتم إزالة الجسم الغريب؟

ليست كل محاولة للإخراج مناسبة فيفضل على الدوام اللجوء للطبيب، التدخل والعبث بالأذن قد يدفع الجسم إلى عمق أكبر .

إذا كانت الحشرة هي السبب، تُستخدم قطرات قاتلة للحركة قبل الإزالة.

الأضرار المحتملة

تمزق في الغشاء السمعي



التهابات متقدمة

فقدان مؤقت أو دائم للسمع

التورم والضغط الداخلي

تضييق القناة السمعية.

الحروق الكيميائية

في حالات نادرة، تلف سريع في بطانة القناة السمعية.

انتشار العدوى إلى الأنسجة المجاورة

كيف يتم إخراج جسم غريب من الأذن؟ الإجراءات والخطوات الطبية

محاولة أولى في الحالات البسيطة

عندما يكون الجسم صغيرًا وقريبًا من فتحة الأذن، قد تنجح في إخراجه. شدّ الجزء الخلفي من الأذن بلطف باتجاه مؤخرة الرأس

لا يُنصح مطلقًا بضرب الرأس من الجهة الأخرى، لأن ذلك لا يُساعد بل قد يسبب إصابة إضافية.

إذا لم يكن الجسم مرئيًا بوضوح، أو كان عميقًا داخل القناة، فإذهب الى الطبيب فورا.

التعامل مع الأطفال في هذه الحالات يحتاج إلى عناية خاصة من قبل الطبيب

إجراءات الإزالة داخل العيادة

الطبيب يستخدم أدوات دقيقة تتناسب مع نوع الجسم . ومن أبرز الأدوات المستخدمة:

ملقط جراحي

جهاز شفط طبي لسحب الجسم

قسطرة دقيقة تستخدم مع ماء دافئ لغسل القناة وطرد الجسم العالق



بعض الأجسام قد يلجأ الطبيب إلى أساليب مبتكرة بحسب شكل الجسم وموقعه.



الوقاية من العدوى بعد الإزالة بقطرات مضادة للميكروبات