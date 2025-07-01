شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. نصائح ضرورية لسفر آمن دون مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالثلاثاء، 01 يوليو 2025 01:00 م
مرض السكر من النوع الثانى يحتاج إلى عناية خاصة أثناء السفر والتنقل، فلابد من حفاظك على مستويات السكر فى الدم وجعله تحت السيطرة حتى أثناء النزهات والسفر الذى يمكن أن يلجأ البعض خلاله إلى تناول أطعمة غير صحية أو يضطر إلى تناول أطعمة جاهزة.أعراض مرض السكر
وفقًا لتقارير نشرت في موقعي ويب ميد الطبي وnuhsplus فإن مرض السكر من النوع الثانى له الكثير من الأعراض، والتى من بينها كثرة الذهاب إلى الحمام والتبول فى منتصف الليل، الجفاف فى الفم، فقدان الوزن المفاجئ مع اضطراب فى الشهية بعض الشىء، والتى تختلف من مريض إلى آخر.نصائح هامة
نصح التقرير بضرورة الالتزام بمجموعة من النصائح والخطوات لكى تكون رحلة مريض السكر آمنة دون ارتفاعات متوقعة فى مستويات السكر فى الدم..
- قبل الرحلة عليك بإخبار طبيبك المختص بسفرك وكيفية تعديل جرعات الأنسولين إذا كنت تحتاج إلى ذلك، وطلب جرعات معينة إذا حدث أى نوع من الطوارئ أو ارتفاع مفاجئ فى سكر الدم للتصرف سريعًا.
- يجب أن تصطحب معك جميع أدويتك الموصوفة وحقن الأنسولين وأجهزة الاستنشاق ولوازم فحص السكر وجهاز فحص السكر اليومي في حقيبة يدك الكبيرة.
- يجب أن تحتفظ بكميات من دواء وإمدادات مرض السكر لمدة أسبوع إضافي على أقل تقدير.
- حلوى أو علب من العصير لانخفاض نسبة السكر في الدم، وهو حل سريع في بعض الحالات، واسأل طبيبك عن الكميات التي يجب أن تتناولها في تلك الحالة.
- لا تجمد الأنسولين ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، احفظه في درجة الحرارة المطلوبة بأمان، احفظه في حقيبة تبريد معزولة مع كيس جل بارد، ولف منشفة حول كيس الجل لمنع ملامسة الأنسولين مباشرة لهم، وانقل الأنسولين إلى الثلاجة عند الوصول إلى وجهتك.
- جهز حذاء للمشي مناسبا، وجهز جواربك وحقيبة إسعافات أولية للحفاظ على صحة قدميك من أي إصابات.
- تجنب المشي حافيًا أو الصنادل والشباشب المفتوحة حتى لا تصاب قدميك بأي إصابات على الشاطئ أو غيرها من الأماكن.
- كشف أصابعك يساعد على زيادة احتمالات الإصابات والالتهابات، إذا كنت تعاني من أي جروح أو آلام لابد من تنظيف الجرح مباشرة ورؤية المختص.
- ضع خطة مع طبيبك للوجبات الخفيفة والوجبات الكبيرة والمشروبات أيضًا.
- تجنب الإفراط في تناول الطعام أثناء العطلة وتجنب تفويت الوجبات أثناء الرحلات.
- ينصح بحمل حقيبة إسعافات أولية تحتوي على مناديل مطهرة وكمادات ومرهم مضاد حيوي لتنظيف الجروح أولًا بأول.
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