شكرا لقرائتكم خبر عن في الإجازة.. إزاى تشغلى وقت طفلك بعيدًا عن الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

ينشغل معظم الأطفال بالجلوس على الشاشات سواء كان الموبايل أو التليفزيون وغيرها خاصة خلال إجازة نهاية العام في الوقت الحالي، ويشكل هذا الأمر تحدى حقيقى للأمهات خاصة أن الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات يؤثر على قدرات الطفل الذهنية وكذلك البدنية، ويقدم موقع "Healthsite" مقترحات تساعد الأمهات على شغل وقت أطفالهم بأشياء مفيدة بما يقلل فترات جلوسهم أمام الشاشات.

فيما يلى.. نصائح لشغل وقت طفلك في إجازة نهاية العام بهوايات مفيدة لتقليل وقت جلوسه أمام الشاشات:

تعليم مهارات جديدة

تعليم مهارات جديدة أمر ضرورى للطفل من أجل تطوير مهاراته بتعلم شيء جديد بجانب انشغال وقته بعيدًا عن الجلوس أمام الشاشات، مثل الطهى أو القيام بمشروعات صغيرة تناسب سنه والمشاركة في الطهى وغيرها.

المشاركة في أنشطة ترفيهية ممتعة

تعتبر الأنشطة الترفيهية أكثر متعة للطفل ويمكن قضاء وقت طويل فيها بعيدًا عن الموبايل، وتشمل الأنشطة الترفيهية الرسم والتلوين، واللعب بالعجينة أو الصلصال، وهو مفيد بشكل خاص لتنمية الحس الحركي والإبداع، وكذلك البازل وألعاب التركيب، وقراء القصص في النهار وقبل النوم، وصناعة أشياء يدوية بسيطة وغيرها.

الخروج في الهواء الطلق

من المهم الخروج في الهواء الطلق والحرص على تعرض طفلك لضوء الشمس فهو ليس مفيدًا فقط من الناحية البدنية بل من الناحية النفسية أيضًا، حيث يساعد الخروج على تجديد النشاط بجانب الاستمتاع واللعب مع أصدقائهم وكل ذلك بعيدًا عن الشاشات.

إعداد قائمة مهام يومية

قم بإنشاء قائمة مهام يومية وشجع طفلك على الالتزام بها، حيث يساعده ذلك على البقاء مشغولًا بعيدًا عن الشاشات والتركيز على تأدية تلك المهام، لذلك اجعلها جزءً من مهامه اليومية.

المشاركة في الأنشطة البدنية التي تناسب طفلك

من المهم مشاركة طفلك فى نشاط بدنى بشرط أن يكون هذا النشاط محبوب أو مفضل بالنسبة له، مثل السباحة أو الجمباز، وممكن بأقل التكاليف مثل الحرص على المشى يوميًا ومشاركته في هذا النشاط من أجل التشجيع على الاستمرار، كما يمكن ممارسة أنشطة بدنية في المنزل مثل نط الحبل، ورقص على الموسيقى، وغيرها من الأنشطة البدنية التي تشجعه على الحركة بدلًا من الجلوس لفترات طويلة على الموبايل.

مشاركة طفلك أمر مهم

مشاركة طفلك في أي نشاط يقوم به أمر ضرورى من أجل تشجيعه وتحفيزه على الاستمرار، ويمكن ذلك من خلال إنشاء روتين عائلي لجميع أفراد الأسرة، حيث إن التفاعل والمشاركة والمحادثة بين جميع أفراد الأسرة طريقة فعالة لقضاء وقت طويل بعيدًا على الشاشات.

نظام التحفيز والمكافآت

من المهم تحفيز طفلك وتشجيعه على القيام بهذه الأنشطة الممتعة من خلال نظام المكافآت، كما أنه من المهم أن تكون هذه المكافآت محبوبة بالنسبة له حتى يتحفز على أداء المطلوب منه.

تقليل وقت الشاشات تدريجيًا

لا يجب منع طفلك مرة واحدة عن الموبايل، بل الأفضل تقليل وقت الجلوس أمام الشاشات تدريجيًا وليس المنع نهائيًا، كما يمكنك استخدام وقت الموبايل كحافز أو مكافأة بعد أداء نشاط مفيد أو القيام بالمطلوب منه، ويمكن أيضًا مشاركته هذا الوقت لمشاهدة محتوى مفيد.