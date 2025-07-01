شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إدارة مرض السكر من النوع الثاني دون أدوية والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو علاج مرض السكر من النوع الثاني أو إدارته دون أدوية أمرًا صعبا، لكن بالنسبة للكثيرين، يُمكن تحقيقه تمامًا من خلال تغييرات مُلتزمة في نمط الحياة، وفقا لموقع "News18"، من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والسيطرة على التوتر والدعم، يُمكن للأفراد ليس فقط ضبط مستوى السكر في الدم، بل وحتى الوصول إلى مرحلة التعافي.

1. أعد التفكير في طبقك

للتغذية دورٌ محوري في إدارة مرض السكري بشكل طبيعي، ركّز على نظام غذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي (GI)، أي أطعمة تُطلق السكر ببطء في مجرى الدم، ويشمل ذلك الخضراوات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات، والبروتينات قليلة الدهون، والدهون الصحية، يُعدّ تقليل الكربوهيدرات المكررة والسكر المُصنّع أمرًا أساسيًا.

ويفضل استبدال الأرز الأبيض والكربوهيدرات المُكررة الحبوب الكاملة والبقوليات بشكل ملحوظ حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم، وذلك بعدما أظهرت الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، والتي أقرتها الآن الكلية الأمريكية للطب المتعلق بأسلوب الحياة بقوة، نتائج واعدة في تحسين الصحة الأيضية وتقليل مقاومة الأنسولين.

2. تحرك أكثر واجلس أقل

استهدف ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيًا - مثل المشي السريع، أو ركوب الدراجات، أو السباحة - إلى جانب تمارين القوة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، حتى المشي القصير بعد الوجبات يُحدث فرقًا ملحوظًا في السيطرة على ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات.

تناول البروتين والخضراوات قبل الكربوهيدرات خلال الوجبة يُخفف بشكل ملحوظ من ذروة الجلوكوز بعد الوجبة.

3. راقب وزنك

حتى فقدان الوزن البسيط بنسبة 5-10٪ يمكن أن يُحسّن مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، ركّز على ضبط الكميات، وتجنّب الحميات الغذائية القاسية، وأجرِ تغييرات مستدامة وطويلة الأمد.

4. لا تتجاهل النوم والتوتر والترطيب

يُحفّز التوتر إفراز الكورتيزول، وهو هرمون قد يرفع مستويات السكر في الدم، يُمكن أن تُساعد اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق في ذلك، كما يُفاقم قلة النوم مقاومة الأنسولين، لذا احرص على الحصول على 7-9 ساعات من الراحة الجيدة، كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم يُساعد على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم بفعالية أكبر

5. مراقبة مستوى السكر

راقب مستوى السكر في دمك بانتظام وحافظ على تواصل دائم مع الطبيب، كما أن الانضمام إلى مجموعات دعم مرضى السكر أو إشراك أفراد الأسرة يُحسّن من حافزك والتزامك.