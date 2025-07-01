شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عادات يومية تدمر صحة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

لا تقتصر نظافة الفم على تنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام خيط الأسنان بانتظام، بل تتضمن أيضًا الاعتناء ببعض العادات التي غالبًا ما نتجاهلها، معتقدين أنها غير ضارة، ويشير أطباء الأسنان الضوء إلى أربعة أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا يجب التخلص منها إذا أردنا الحفاظ على صحة أسناننا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 4 عادات يومية تدمر صحة الأسنان:

لا تنزع سنًا أبدًا بخيط

قد يكون خلع السن المخلخل بالخيط تصرفًا طفوليًا بسيطًا، لكن خلعه مؤلم ومحفوف بالمخاطر، وقد يضر هذا السلوك بأنسجة اللثة، ويترك جزءًا من الجذر سليمًا، أو يسبب نزيفًا وعدوى غير ضرورية، ويؤكد أطباء الأسنان أنه من الأفضل دائمًا ترك الأسنان اللبنية تسقط بشكل طبيعي، إذا لم تسقط الأسنان تلقائيًا، فقد حان الوقت لزيارة الطبيب، خاصةً عند حدوث مضاعفات.

لا تستخدم مواد التبييض التي لا تستلزم وصفة طبية

قد يكون تبييض الأسنان المنزلي سهلاً واقتصاديًا، لكنه ليس آمنًا للاستخدام اليومي، فهو يحتوي على مواد كيميائية كاشطة أو غير مختبرة قد تحرق اللثة، وتُعطي تبييضًا غير منتظم، وتُسبب تآكل مينا الأسنان مع الاستخدام المتكرر، ويقول الخبراء إن علاجات التبييض الاحترافية المصممة خصيصًا والموجهة وفقًا لأسنانك أكثر أمانًا وتوفر نتائج أفضل بكثير دون الإضرار بصحة الفم.

تخلص من فرشاة أسنانك ذات الشعيرات الصلبة

لا ينطبق مفهوم "الصلابة أفضل" على فرش الأسنان، فالشعيرات الصلبة قد تُسبب تآكل مينا الأسنان، وتهيج اللثة، بل وحتى انحسار خط اللثة، كما أنها تزيد من حساسية الأسنان تدريجيًا، وتجعلها أكثر عرضة للتسوس، فمن الأحسن استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، والتنظيف بلطف بحركات دائرية تعمل على تنظيف الأسنان بشكل واسع دون إيذائها.

استخدم خل التفاح أو ماء الليمون بحذر في الصباح

توصي العديد من الصيحات الصحية بتناول ماء الليمون أو خل التفاح صباحًا على معدة فارغة، ورغم فوائدهما الهضمية، إلا أن المشروبات الحمضية كهذه قد تُسبب تآكل مينا الأسنان بسرعة كبيرة، خاصةً إذا تم تناولها دون تخفيف، ويُحذر أطباء الأسنان من الاستخدام اليومي لهذه الأحماض في الصباح، مع قلة اللعاب في الفم، فقد يُؤدي ذلك إلى تآكل مينا الأسنان، مما يُسبب حساسية الأسنان وتغير لونها وتسوسها.

العناية بصحة الفم لا تتوقف على الروتين الذى نتبعه، بل أيضًا يرتبط بالعادات التي يجب تجنبها بحكمة، اختر عناية لطيفة، ومنتجات آمنة، واستشر طبيبًا قبل استخدام أي منتج، ففي العناية بالأسنان، الوقاية خير علاج.