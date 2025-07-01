شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى مخاطر صبغة الشعر على فروة رأسك وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو صبغ الشعر حلاً سريعًا للشعر الباهت، ولكن جلسات صبغ الشعر المنتظمة قد تُلحق الضرر بفروة رأسك، فى هذا التقرير نتعرف على كيف يمكن أن تؤثر صبغة الشعر على صحة فروة الرأس وليس فقط خصلات شعركِ، بحسب موقع تايمز ناو.

وأكد الخبراء أن لصبغة الشعر آثار خفية على فروة رأسكِ، حيث تحتوي معظم صبغات الشعر التجارية، وخاصةً الدائمة وشبه الدائمة، على مواد كيميائية قاسية مثل الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين والبارافينيلين ديامين (PPD)، قد تُسبب هذه المواد مجموعة من مشاكل فروة الرأس، بدءًا من الجفاف والحكة وصولًا إلى ردود الفعل التحسسية الشديدة أو الحروق الكيميائية.

التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية قد يُعطل الحاجز الطبيعي لفروة رأسك، ويجردها من زيوتها الواقية، مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى جفاف مزمن والتهاب وزيادة تساقط الشعر، وهي مشاكل غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ حتى يظهر الضرر.

علامات تدل على أن فروة رأسك تتفاعل مع الصبغة؟

هل تتساءلين عما إذا كانت فروة رأسكِ تتفاعل مع صبغة شعركِ؟..انتبهي لهذه العلامات التحذيرية الشائعة:

الحكة أو الشعور بالحرق بعد صبغ شعرك.

أعراض تشبه القشرة أو التقشر

حساسية أثناء الغسيل أو التمشيط

ترقق الشعر أو تساقط الشعر بشكل غير طبيعي

ماذا يمكنك أن تفعلى قبل جلسة صبغ شعرك القادمة؟

اختبار الصبغة على منطقة صغيرة من الجلد: دائمًا. حتى لو سبق لكِ استخدام الصبغة، فقد تتطور الحساسية مع مرور الوقت.

انتقلي إلى الصبغات الصديقة لفروة الرأس: ابحثي عن بدائل خالية من الأمونيا، أو خالية من مادة PPD، أو بدائل نباتية تحتوي على مكونات مرطبة.

حضّري فروة رأسك: استخدمي زيتًا مغذيًا أو كريمًا حاجزًا في الليلة السابقة لحماية بشرتك.

وزعي جلسات الصبغة: امنحي فروة رأسك وقتًا للتعافي بين الصبغات.

استثمري في العناية بفروة الرأس بعد صبغ الشعر: استخدمي الشامبو الخفيف الخالي من الكبريتات ومصل مهدئ لفروة الرأس لتقليل الالتهاب واستعادة التوازن.