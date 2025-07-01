شكرا لقرائتكم خبر عن المشى 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بألم الظهر المزمن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن المشي لأكثر من 78 دقيقة يوميًا يساعد في تقليل خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر المزمنة، وأن المشي لأكثر من 100 دقيقة يؤدي إلى نتائج أفضل، كما وجدت الدراسة، المنشورة في مجلة JAMA Network Open، أن المشي بوتيرة متوسطة أو سريعة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر المزمنة.

ووفقاً لموقع "تايمز ناو" يمكن للمشي السريع أن يُحسّن حركتك، ويُخفف التصلب، بل ويُقلل الالتهاب، ويُعرّف ألم أسفل الظهر المزمن عادةً بأنه ألم يستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وهو شائع جدًا بين الرجال والنساء من جميع الأعمار - ما يُقدر بنحو 30% من البالغين حول العالم.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بهذا المرض سيصل إلى 843 مليون حالة بحلول عام 2050.

قال الدكتور ريان حداد، مؤلف الدراسة في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، المشي نشاط بسيط ومنخفض التكلفة ويمكن الترويج له على نطاق واسع لتقليل عبء آلام أسفل الظهر".

كيف تساعد مسافة المشي وكثافته في تخفيف آلام أسفل الظهر؟

جمع الباحثون حوالي 11 ألف بالغ من النرويج، بمتوسط عمر 55 عامًا، عند بدء الدراسة، لم يكن أيٌّ من المشاركين يُعاني من آلام أسفل الظهر، وطُلب منهم ارتداء أجهزة قياس التسارع لتتبع حركتهم وكثافة مشيهم لمدة أسبوع، مما ساعد على توفير بيانات مفصلة ودقيقة حول سلوكهم في المشي.

بعد ذلك، جُمعت بيانات عن مشيهم اليومي من عام 2017 إلى عام 2019، ثم تمت متابعتهم من عام 2021 إلى عام 2023 لسؤالهم عما إذا كانوا يعانون من أي "ألم أو تصلب" مزمن في أسفل الظهر.

-ارتبط المشي لمدة تتراوح بين 78 و100 دقيقة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بألم أسفل الظهر بنسبة 13%.

-ارتبط المشي لمدة تتراوح بين 101 و124 دقيقة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بألم أسفل الظهر بنسبة 23 %.

-ارتبط المشي لأكثر من 125 دقيقة يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بألم الظهر بنسبة 24%.

ووجد حداد وفريقه أيضًا أن المشي بكثافة معتدلة أو سريعة 4.1 كيلومتر في الساعة على الأقل ساعد في تقليل خطر الإصابة بألم أسفل الظهر بنسبة تصل إلى 18 %.

كيف يساعد المشي على منع الألم المزمن؟

وفقًا للخبراء، هناك العديد من الأسباب التي تجعل المشي، وخاصةً بوتيرة سريعة، مفيدًا لظهرك، فإلى جانب تعزيز الحركة وتقليل التصلب، يُحفّز المشي عضلاتك أيضًا عن طريق إطالة الجزء السفلي من عمودك الفقري، وتنشيط عضلات الأرداف، ومثبتات العمود الفقري، والجزء الأوسط من الجسم.

يساعد المشي على مرونة الأنسجة بين العضلات والأوتار والأربطة، مما يُخفف التصلب، وهو السبب الرئيسي للألم، ويدعم نطاق حركة المفاصل.

كما يُساعد المشي اليومي على تنظيم الدورة الدموية في الجسم، مما يُساعد على وصول الدم المُؤكسج إلى الظهر، مما يُقلل الالتهاب.

وبالإضافة إلى هذه العوامل، يساعد المشي على التحكم في الوزن، وبالتالي تقليل الضغط على أسفل ظهرك.

كيفية الحصول على جدول منتظم للمشي؟

لتحسين روتين المشي الخاص بك، حتى لو كنت تعاني من آلام أسفل الظهر المزمنة، يوصي الخبراء بما يلي:

-ابدأ بخمس أو عشر دقائق فقط بوتيرة معتدلة، ثم قم بالزيادة تدريجيًا لتقليل شدة النوبات.

-كن منتظماً حتى لو كنت تقوم بذلك لمدة 30 دقيقة يوميًا.

-امشي على سطح مستوٍ أولاً.

-قم بزيادة سرعتك ومسافتك.