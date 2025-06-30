شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات مسائية توقف عنها لتجنب السكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

تعد السكتات الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة، وعلى الرغم من أنها قد تكون مرتبطة بعوامل خطر خارجة عن السيطرة، مثل العمر والتاريخ العائلي، إلا أن اتباع عادات صحية معينة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

وبحسب موقع "Eating well" تظهر الأبحاث أن ما يصل إلى 84% من السكتات الدماغية مرتبطة بعوامل نمط حياة قابلة للتعديل، وتحديدا العادات التي يتم اتباعها خلال المساء، وهو ما يعنى أن تفعله وما لا تفعله، بعد ساعات العمل قد يكون له تأثير دائم على فرص الإصابة.

3 عادات مسائية ابتعد عنها لتجنب "السكتة الدماغية"

يوجد بعض العادات الليلية التي ينصح بتجنبها لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهى:

1. تناول عشاء متأخر

قد يبدو تناول الطعام في وقت متأخر من الليل جزءًا طبيعيًا من روتينك، خاصةً إذا كان يومك يمرّ سريعًا، ولكنه قد يعرض صحة دماغك وقلبك للخطر، حيث قد تعطل الوجبات المتأخرة الساعة البيولوجية لجسمك وتؤثر سلبًا على ضغط الدم والتمثيل الغذائي، ومع مرور الوقت، قد تزيد هذه الاضطرابات من خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية.

وأظهرت بعض الأبحاث أن تناول آخر وجبة في اليوم بعد الساعة التاسعة مساءً، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنةً بتناول العشاء مبكرًا، ويرتبط تناول وجبة إفطار متأخرة بخطر مماثل، مما يشير إلى أن توقيت كلٍّ من الوجبتين الأولى والأخيرة قد يلعب دورًا أكبر في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مما كان يُعتقد سابقًا، لذلك فإن ترسيخ عادة تناول الطعام مبكرًا، صباحًا ومساءً، قد يدعم إيقاعات جسمك الطبيعية ويحمي من السكتة الدماغية.

2. الاستلقاء على الأريكة

بعد العشاء، قد يكون من المغري الاسترخاء على الأريكة مساءً، خاصةً بعد يوم طويل، ومع أن الراحة مهمة، إلا أن قضاء وقت طويل في الاسترخاء ليلًا قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصةً إذا كنت تجلس لفترات طويلة خلال النهار.

ووجدت دراسة واسعة النطاق أن الأشخاص غير النشطين بدنيًا الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، والذين يقضون أكثر من ثماني ساعات يوميًا في مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر أو القراءة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بثلاث مرات ونصف من الأشخاص الذين يقضون وقتًا أقل في الأنشطة المستقرة.، لذلك ينصح بممارسة نشاط بدنى بسيط يعد العشاء، مثل المشي لمدة 20 دقيقة.

3. النوم أكثر أو أقل من اللازم

إذا كنت تسهر حتى منتصف الليل تشاهد التلفاز أو تتصفح هاتفك أو تتابع عملك، فقد يكون الضرر أكبر من النفع، لأن النوم هو الركيزة الأساسية لطول العمر وهو أكثر عادات نمط الحياة التي لا تحظى بالتقدير الكافي.

وقد وجدت الأبحاث أن كثرة النوم أو قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومع ذلك، قد يكون النوم كثيرًا أكثر ضررًا من عدم النوم بشكل كافٍ، وقد وجدت إحدى الدراسات التحليلية أن الأشخاص الذين ناموا خمس ساعات أو أقل في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 33٪، وارتفعت هذه الاحتمالات إلى 71٪ لدى الأشخاص الذين ناموا ثماني ساعات أو أكثر في الليلة.

ونظرًا لأن قلة النوم وكثرته يمثلان مشكلة، فإن الحصول على ثماني ساعات في الليلة هو هدف جيد. ويقول مالهوترا إن الحفاظ على أوقات نوم واستيقاظ ثابتة، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.