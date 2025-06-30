شكرا لقرائتكم خبر عن ساقع ولا سخن.. أى المشربات أفضل للترطيب في حر الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يتجه معظم الناس لتناول المشروبات الباردة بل والمثلجة خلال فصل الصيف من أجل الترطيب مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما يتناول القليل المشروبات الساخنة، ولكن أيهما أفضل للتعامل مع الطقس الحار والرطوبة المرتفعة في فصل الصيف، هذا ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

نميل في فصل الصيف لتناول المشروبات الباردة من أجل الترطيب، فهى تمنحنا شعورًا بالانتعاش والترطيب فورًا، ولكن ليس لفترة طويلة، بينما قد تزيد المشروبات الساخنة من شعورنا بالحرارة، لذلك يقترح خبراء التغذية تناول المشروبات الدافئة بين الاثنين، مثل الشاي الدافئ، وقد يساعد ذلك الجسم على التعرق بشكل طبيعي، مما يساهم في تبريد الجسم، ولكن يجب أيضًا تناولها باعتدال حتى لا ترفع حرارة الجسم.

أما المشروبات الباردة والمثلجات فهى المفضلة نعم في الطقس الحار، ولكن عند تناولها يعمل الجسم بطاقة أكبر من أجل موازنة درجة حرارته الداخلية والحفاظ على ثباتها، كما أن الشرايين تنقبض ثم تتمدد وهو سبب التعرق، لذلك يُنصح بتناول الماء الفاتر فهو غير منعش على الإطلاق ولكنه الأنسب للجسم للتعامل معه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويعتبر الماء هو أفضل مشروب في الصيف، حيث من المهم تناول ما يكفى من الماء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة للوقاية من المشكلات المرتبطة بالحر، مثل الإجهاد الحرارى وضربة الشمس وغيرها، ولا تترك نفسك للعطش بل احرص على تناول الماء على مدار اليوم بحيث تحصل على الترطيب اللازم، وتناول أيضًا العصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة ولكن تذكر أنها أقل كفاءة من الماء في الترطيب والحد من الشعور بالعطش.

المشروبات الباردة

يمكنك تناول عصائر الفاكهة الطبيعية، والتي تساهم فى تعويض السوائل المفقودة وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة، وكذلك ماء جوز الهند، فهو مشروب منعش وغني بالمعادن، يساعد على تبريد الجسم وتعويض السوائل المفقودة، وكذلك عصير الليمون بالنعناع، فهو مشروب مفضل في الصيف يساعد على تبريد الجسم ويمنحك احساسًا بالانتعاش.

المشروبات الدافئة

لا يفضل تناول المشروبات الساخنة، ولكن يمكن تركها حتى تهدأ وتناولها دافئة، مثل الشاي الدافئ، حيث يمكن أن يساعد في تبريد الجسم عن طريق تحفيز التعرق، ويمكن تناول أيضًا مشروبات الأعشاب مثل البابونج والزنجبيل والنعناع والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الجسم وتخفيف الشعور بالحرارة.

يفضل تجنب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية لأنها تسبب الجفاف في الطقس الحار، وكذلك المشروبات المثلجة جدًا والتي قد تسبب صدمة للجسم، وتناول الأطعمة الغنية بمحتواها من الماء مثل الخضراوات والفواكه.