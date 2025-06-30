ألغاز عن الأنبياء للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 10:23 صباحاً - هناك العديد من المهارات الأساسية التي يمكن للطفل تطويرها عند بناء الألغاز. يتم تعلم المثابرة والتفكير القابل للتكيف، بينما يبحث الأطفال عن طرق لأخذ المعلومة، والتمرس على إعادة روايتها من جديد، وهذا يساعد الأطفال على التفكير الإيحائي والاستنتاجي، والتصنيف، وحلّ المشكلات، في هذه الألغاز التي جمعتها لكم "الخليج 365 وطفلك" أجزاء من قصص الأنبياء، ودعوتهم إلى عبادة الله سبحانه تعالى، ورسالتهم لهداية الناس، وأثرهم العظيم في الإصلاح، والنصح، والإرشاد.

اطرحيها على مسامع أطفالك، مراراً، حتى تُثبّت المعلومة في أدمغتهم الصغيرة.

أنبياء وأقوام

التعرف إلى الأنبياء وأقوامهم



السؤال: ما اسم قوم النبي شعيب؟

الجواب: مدين.

السؤال: ما اسم قوم النبي صالح؟

الجواب: ثمود.

السؤال: من هم قوم عاد؟

الجواب: قوم النبي هود، ويرجح أنهم كانوا من العرب.

السؤال: من هم قوم النبي عيسى؟

الجواب: بنو إسرائيل.

السؤال: ما هي عقوبة قوم ثمود؟

الجواب: صيحة من السماء قضت عليهم.

السؤال: من هو النبي الذي عبد قومه الأصنام عندما غاب عنهم؟

الجواب: النبي موسى.

السؤال: من هم قوم النبي لوط؟

الجواب: أهل سدوم وعمورة.

السؤال: من النبي الذي كان قومه يقومون بوأد البنات؟

الجواب: النبي محمد.

السؤال: أي من الأنبياء الذي شُبه لقومه أنه قُتل؟

الجواب: عيسى بن مريم.

السؤال: ما هو عقاب قوم عاد؟

الجواب: الرياح الشديدة التي عصفت بهم لمدة 8 أيام (7 ليالٍ).

السؤال: ما اسم قوم النبي إبراهيم؟

الجواب: الكلدانيون.

السؤال: من هم أصحاب الأيكة؟

الجواب: قوم النبي شعيب.

السؤال: من هو النبي الذي نصح قومه بأن يوفوا الكيل والميزان؟

الجواب: النبي شعيب.

ماذا طلب الأنبياء من الله سبحانه وتعالى؟

السؤال: من هو النبي الذي طلب أن يرى الله؟

الجواب: النبي موسى.

السؤال: من هو النبي الذي طلب من الله أن يرى كيف يُحيي الموتى؟

الجواب: النبي إبراهيم.

السؤال: من هو النبي الذي كلم الله على جبل الطور؟

الجواب: النبي موسى.

السؤال: من هو النبي الذي دعا الله بالسجن؟

الجواب: النبي يوسف.

السؤال: من هو النبي الذي دعا الله بأن يكون له ذرية؟

الجواب: النبي زكريا.

السؤال: من هو النبي الذي كان مريضاً فدعا الله بالشفاء على استحياء؟

الجواب: النبي أيوب.

السؤال: ما اسم النبي الذي دعا لبلده بالرزق؟

الجواب: النبي إبراهيم.

معجزات الأنبياء

التعرف إلى معجزات الأنبياء



السؤال: مع هو النبي الذي امتلك قدرة تحويل النار التي ألقاها بها قومه إلى بردٍ وسلامٍ؟

الجواب: النبي إبراهيم.

السؤال: من النبي الذي أخرج من الصخرة ناقةً حيّةً تأكُلُ وتشرب؟

الجواب: النبي صالح.

السؤال: من هو النبي الذي كانت لديه القدرة على إحياء الموتى؟

الجواب: النبي عيسى.

السؤال: من الذي أوتي قوة السحر من الأنبياء؟

الجواب: النبي موسى.

السؤال: من هو النبي الذي كلّم الناس في المهد؟

الجواب: النبي عيسى.

السؤال: من هو النبي الذي كان يفسر الأحلام؟

الجواب: النبي يوسف.

السؤال: ما اسم النبي الذي شقّ البحر؟

الجواب: النبي موسى.

السؤال: من هو النبي الذي سخّر الله الجبال تسبح معه؟

الجواب: النبي داود.

السؤال: من هو النبي الذي تبسم من كلام النمل؟

الجواب: النبي سليمان.

السؤال: من هو النبي الذي أتاه الله كتاباً تحدّى به العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة على الإتيان بِمثله؟

الجواب: النبي محمد.

ألغاز للصغار وأجوبتها.. الأم تسأل والطفل يبحث ويجيب

أقارب الأنبياء وأنسابهم

السؤال: من هو النبي الذي ليس له أب؟

الجواب: النبي عيسى.

السؤال: من هو النبي الذي ليس له أم ولا أب؟

الجواب: آدم عليه السلام.

السؤال: ما اسم أبي النبي يوسف؟

الجواب: يعقوب.

السؤال: ما هو اسم شقيق النبي موسى؟

الجواب: هارون.

السؤال: ما اسم أبناء النبي إبراهيم؟

الجواب: إسماعيل وإسحاق.

السؤال: من هو النبي الذي والده نبي؟

الجواب: النبي سليمان، والنبي يوسف.

السؤال: من هو النبي الذي كان ابنه عاصياً؟

الجواب: النبي نوح.

السؤال: ما اسم أم النبي إسحاق بن إبراهيم؟

الجواب: السيدة سارة.

السؤال: ما اسم أم النبي إسماعيل بن إبراهيم؟

الجواب: السيدة هاجر.

السؤال: من هو ابن عم النبي محمد الذي كان أول من أسلم من الصبية؟

الجواب: علي بن أبي طالب.

السؤال: ما اسم أم النبي محمد؟

الجواب: آمنة بنت وهب.

السؤال: ما اسم جد النبي محمد؟

الجواب: عبدالمطلب.

السؤال: ما اسم ابن النبي زكريا؟

الجواب: النبي يحيى.

السؤال: من النبي الذي كانت امرأته عاصية؟

الجواب: النبي لوط.

السؤال: ما اسم أبي النبي محمد؟

الجواب: عبدالله.

السؤال: من هو النبي الذي تُوفي أبوه قبل مولده، وتوفيت أمه وهو طفل؟

الجواب: النبي محمد.

السؤال: من النبي الذي قتل أحد أبنائه الآخر؟

الجواب: آدم.

أسئلة دينية للأطفال عن ليلة القدر

أحداث مرّ بها الأنبياء

أحداث مرّ بها الأنبياء



السؤال: من النبي الذي تم ائتمانه على خزائن مصر؟

الجواب: النبي يوسف.

السؤال: من هو النبي الذي رماه رفاقه في البحر؟

الجواب: النبي يونس.

السؤال: من هو النبي الذي ألقاه إخوته في البئر؟

الجواب: النبي يوسف.

السؤال: من هو النبي الذي كان ملكاً؟

الجواب: النبي سليمان.

السؤال: من هو النبي الذي كانت امرأته عاقراً (لا تنجب)؟

الجواب: النبي زكريا.

السؤال: من هو النبي الذي تربى في بيت عدوه؟

الجواب: النبي موسى.

السؤال: من هو النبي الذي ألقته أمه في اليمّ؟

الجواب: النبي موسى.

السؤال: من هو النبي الذي قام ببناء سفينة؟

الجواب: النبي نوح.

السؤال: ما اسم النبي الذي أصبح عزيز مصر؟

الجواب: النبي يوسف.

السؤال: ما اسم النبي الذي حطم أصنام قومه؟

الجواب: النبي إبراهيم.

السؤال: من هو النبي الذي تزوج ملكة؟

الجواب: النبي سليمان.

السؤال: من هو النبي الذي تم بيعه كعبد؟

الجواب: النبي يوسف.

السؤال: من هو النبي الذي كان له جنود من الإنس والجن؟

الجواب: النبي سليمان.

السؤال: من هو النبي الذي وصفه الله بأنه صادق الوعد؟

الجواب: النبي إسماعيل.

السؤال: ما اسم النبي الذي ذبح الطير؟

الجواب: النبي إبراهيم.

السؤال: ما اسم النبي الذي ذبح الكبش؟

الجواب: النبي إبراهيم.

السؤال: ما اسم النبي الذي رأى رؤيا بذبح ابنه؟

الجواب: النبي إبراهيم.

السؤال: إلى أين هاجر النبي محمد مع صديقه؟

الجواب: يثرب (المدينة حالياً).

السؤال: ما اسم النبي الذي حلم بأن الشمس والقمر يسجدان له؟

الجواب: النبي يوسف.

السؤال: ما اسم النبي الذي عمل بالخياطة؟

الجواب: النبي إدريس.

السؤال: ما اسم النبي الذي امتهن الرعي والتجارة؟

الجواب: النبي محمد.

السؤال: من هو النبي الذي وافق أن يذبحه أبوه؟

الجواب: أحد أبناء النبي إبراهيم (إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام)، ولكن الرأي الراجح أنه إسماعيل.

السؤال: من الذي أشار على فرعون بتربية موسى؟

الجواب: زوجة فرعون.

السؤال: من هو النبي الذي مات كل أبنائه الذكور في حياته؟

الجواب: النبي محمد.

ألغاز عن اللغة العربية للأطفال

كتب أنزلت

السؤال: ما هو الكتاب الذي نزل على النبي داود؟

الجواب: الزبور.

السؤال: ما اسم الكتاب الذي نزل على النبي موسى؟

الجواب: التوراة.

السؤال: ماذا يُطلق على الكتاب الذي نزل على عيسى بن مريم؟

الجواب: الإنجيل.

السؤال: ما هي الصحف الأولى؟

الجواب: صحف إبراهيم وموسى (أولى الرسالات المكتوبة التي نزلت).

السؤال: ما هو اسم الكتاب الذي نزل على خاتم الأنبياء؟

الجواب: القرآن.

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لماذا يجب أن نعرّف الأطفال إلى قصص الأنبياء؟

لماذا يجب أن نعرف الأطفال إلى قصص الأنبياء؟



أخذت القصص في القرآن الكريم أكثر من ثلثه؛ وذلك لأهمّيتها البالغة وأثرها الطيّب في بناء الشخصيّة المتكاملة القويّة، فما تأثيرها الذي يجب أخذه بعين الاعتبار على الأطفال؟

قصص الأنبياء هي القدوة الحسنة للأطفال

فالأنبياء هم القدوة الحسنة للأطفال، التي يجب أن تتّجه بوصلة التربية نحوهم، ليأخذ الأطفال منهم جميع الصفات التي ترسخ الإيمان، وتصنع من هذا الطفل إنساناً مؤمناً صالحاً عابداً تقيّاً نقيّاً.

توسيع نطاق التفكير لدى الطفل

فالقصة تُسهم في إثارة التساؤلات في أذهان الأطفال، وعندما يستمع الطفل لمثل هذه القصص، ويتأثر بها، وتدور في ذهنه التساؤلات، وتنعقد في نفسه التحليلات؛ يجعله يشقّ طريقاً ناهجاً نحو الخير.

غرس القيم والمبادئ الأصيلة في نفوس الأطفال

حيث يتأثّر الأطفال بأخلاق الأنبياء الكرام؛ كصبرهم على الدعوة، وثباتهم على المبدأ، وشجاعتهم في قول الحقّ، وغيرها من القيم التي رسّختها تلك القصص، كقصة صبر نوحٍ في دعوته لقومه.

معرفة الجوانب التاريخية لهذه الحياة الدنيا

وذلك يثري ثقافة الطفل إثراءً هائلاً؛ فيتعلم كيف بدأ الله الخلق، وكيف أرسل الله الرسل ليعمروا الأرض بعبادة الله، ويتعرف إلى أحوال الأمم والخلائق.

توجيه الأطفال تربوياً

أسلوب القصة أسلوبٌ تربوي، لذلك فإنّ معرفة الأطفال لقصص الأنبياء يوجّههم توجيهاً عميقاً وبشكلٍ مؤثِّرٍ وغير مباشرٍ نحو قيم الأخلاق ومحاسنها، ويُصرفهم عن قبيح الأخلاق ومساوئها؛ فالقصة سلاحٌ من أسلحة المُربّي، التي يبني بها طفله بناءً سليماً.

غرس الإيمان في نفس الطفل

تسهم قصص الأنبياء في تعزيز إيمان الأطفال وتثبيته في نفوسهم، وتعليمهم منهجية الحوار العقليّ؛ كما في قصّة نبي الله إبراهيم -عليه السلام- مع النمرود، أو قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه؛ حينما ذهب وحطم أصنامهم.

أسئلة وأجوبتها عن شهر رمضان للأطفال

ملاحظة: اعتمدت القصص الواردة للأنبياء على القرآن الكريم أكثر مصدر موثوق، والذي أخذ عنه الكثير من العلماء في كتبهم مثل قصص الأنبياء لابن حجر.