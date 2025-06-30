شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في التنظيف وتآكل الحشوات أهم أسباب الإصابة بـ"حساسية الأسنان" والان مع تفاصيل الخبر

حساسية الأسنان، المعروفة أيضًا بفرط حساسية العاج، هي ألم حاد يحدث عند تعرض الأسنان لمحفزات خارجية، مثل درجات الحرارة الساخنة أو الباردة، أو تدفق الهواء أو اللمس، بسبب إنكشاف العاج أو جذور الأسنان.

وبحسب موقع "Health" الطبي"، تصيب حساسية الأسنان حوالي من 10% إلى 30% من الأشخاص، والتي وتستدعى تلك الحالة زيارة الطبيب، لأنها قد تكون علامة على وجود مشكلة صحية كامنة في الأسنان.

الأسباب الشائعة لحساسية الأسنان

تاج السن، وهو الجزء الواقع فوق خط اللثة ، له قشرة خارجية صلبة تسمى مينا الأسنان، بينما يوجد غطاء للجذر أسفل اللثة يُسمى الملاط، وأسفل هذه الطبقات، توجد مادة أقل كثافة مثقوبة بأنفاق مجهرية تُعرف باسم الأنابيب الدقيقة.

وعندما يحدث ضرر للمينا أو تآكل شديد في اللثة، تمر المحفزات الخارجية عبر الأنابيب الدقيقة للوصول إلى الأعصاب في الطبقة الداخلية من السن والجذر السن، مما يتسبب في الألم استجابة لعادات غير مؤلمة عادة، مثل شرب القهوة.

ويوجد عدد من الأسباب الشائعة لتلك الحساسية، مثل:

تسوس الأسنان: مع تسوس الأسنان، تتكون ثقوب أو مناطق تالفة على مينا الأسنان قد يؤدي ذلك إلى كشف طبقة العاج، مما يتسبب في حساسية الأسنان وألمها.

تآكل مينا الأسنان: مع مرور الوقت، يمكن للأحماض الموجودة في الأطعمة والمشروبات أن تتحلل وتؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يسبب ظهور الأعراض.

انحسار اللثة: يؤدي التقدم في السن والعوامل الوراثية وأمراض اللثة المتقدمة إلى انحسار أنسجة اللثة، مما يؤدي إلى حساسية الأسنان.

الحشوات البالية: يمكن أن تتلف حشوات الأسنان والتيجان والترميمات أو تتآكل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى كشف العاج وزيادة خطر تسوس الأسنان.

كسر الأسنان: يمكن للكسور أو الشقوق أو الرقائق في مينا الأسنان أن تتسبب أيضًا في تعريض العاج، مما يسمح للحرارة أو البرودة أو غيرها من المحفزات بالوصول إلى العاج.

علاجات الأسنان الحديثة: قد تُصاب أعصاب جذور الأسنان بالالتهاب بعد حشوات الأسنان أو التيجان أو الترميمات، و يُفترض أن يزول الالتهاب خلال 4-6 أسابيع.

تنظيف الأسنان بطريقة غير صحيحة: قد يُسبب تنظيف الأسنان بطريقة غير صحيحة انحسار اللثة، مما يؤدي إلى حساسية الأسنان، ومن العوامل التي تُساهم في هذه المشكلة الإفراط في تنظيف الأسنان، أو استخدام زاوية 90 درجة (بدلاً من 45 درجة)، أو استخدام شعيرات فرشاة أسنان كبيرة أو صغيرة جدًا.

منتجات العناية بالفم: تحتوي بعض غسولات الفم على مكونات تزيد من حموضة الأسنان، مما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان. كما أن مجموعات تبييض الأسنان المنزلية ومعاجين الأسنان التي تحتوي على مكونات ضارة تُسبب حساسية الأسنان.

الأطعمة الحمضية: الحمضيات والطماطم والمشروبات الغازية والأطعمة والمشروبات الأخرى ترفع الحموضة في الفم، مما قد يسبب تآكل الأسنان.

علاج الأسنان الحساسة

تعتمد طرق علاج حساسية الأسنان على السبب الكامن وراءها، وتشمل العلاجات الشائعة العلاجات المنزلية والإجراءات الطبية.

العلاجات المنزلية

قد يوصي طبيب الأسنان الخاص بك ببعض النصائح التي يمكنك تجربتها لتقليل الحساسية، مثل:

معجون أسنان مزيل للحساسية

غسول الفم بالفلورايد

المضمضة بالماء المالح

كيفية الوقاية من حساسية الأسنان

أفضل طريقة للوقاية من حساسية الأسنان هي اتباع عادات صحية جيدة لصحة الفم والأسنان، وتشمل الخطوات التالية:

نظّف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا

أمسك الفرشاة بزاوية 45 درجة، وقم بحركات دائرية لطيفة على أسنانك، مع الحرص على تنظيف كل سن على حدة، وقد يؤدي الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة أو شدها إلى حساسية الأسنان، و يمكنك أيضًا اختيار فرشاة أسنان مخصصة للأسنان الحساسة، مثل فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان كهربائية مزودة بمستشعر ضغط.

استخدم خيط تنظيف الأسنان يوميًا

نظرًا لأن استخدام خيط تنظيف الأسنان هو الطريقة الوحيدة لإزالة الطعام والبلاك بين الأسنان، فيجب عليك استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا.

احرص على إجراء فحوصات دورية للأسنان

تُمكّن فحوصات الأسنان وتنظيفها أطباء الأسنان من تحديد الأسباب المحتملة لألم الأسنان وإزالة الجير، لذلك احرص على إجراء فحوصات دورية كل ستة أشهر.

حافظ على رطوبة جسمك

يساعد شرب الماء على منع جفاف الفم، واستعادة توازن الأحماض، ومساعدة اللعاب في إزالة بقايا الطعام والبكتيريا.

تجنب التدخين

تجنب التدخين يقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة، وتسوس الأسنان، وجفاف الفم، وغيرها من العوامل المساهمة في حساسية الأسنان.

الحد من المشروبات السكرية والحمضية

المشروبات الغازية والعصائر (خاصة الحمضيات) والشاي والقهوة والمشروبات السكرية يمكن أن تزيد من حموضة الفم وتعزز تكوين البلاك والجير.

إجراء التغييرات الغذائية اللازمة

تقليل تناول الأطعمة الحمضية، مثل البرتقال أو الحمضيات، يمكن أن يساعد في منع تآكل مينا الأسنان وحساسية الأسنان.