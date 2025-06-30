شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفاكهة على الريق.. هل يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد الخضراوات والفواكه جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن ومغذٍ، وحذر خبراء التغذية من تناول الفاكهة على معدة فارغة، موضحين أن الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بمرض السكر قد يزيد ذلك من احتمال إصابته بالمرض، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

هل أكل الفاكهة على معدة فارغة مضر؟

وعلى عكس ذلك، يقول الدكتور سانثوش جاكوب، أخصائي جراحة العظام والرياضة المتخصص في العضلات، إن هذا اعتقاد خاطئ شائع، مؤكدًا أن تناول الفاكهة الكاملة ليس آمنًا فحسب، بل مفيد أيضًا لمرضى السكر، موضحًا أن الفاكهة تتكون من حوالي 80% من الماء، إلى جانب الفركتوز والجلوكوز والسكروز والألياف، والتي لها تأثير ضئيل على نسبة السكر في الدم عند تناولها كاملة.

ويضيف "الفركتوز لا يرفع الأنسولين أو نسبة السكر في الدم مباشرةً، إنه ينتقل إلى الكبد ليتم استقلابه، ويتحلل السكروز إلى جلوكوز وفركتوز، والجلوكوز يرفع نسبة السكر في الدم، ولكنه مرتبط بالألياف، التي تطلق الجلوكوز بطريقة بطيئة جدًا ومنضبطة"، ووفقًا للطبيب، فإن تناول الفاكهة كاملة يؤدي عادةً إلى ارتفاع معتدل في نسبة السكر في الدم يبلغ حوالي 30 ملليجرامًا لكل ديسيلتر على مدار ساعتين، ثم يعود إلى مستواه الطبيعي.

ويشير إلى أن هذه الاستجابة المُتحكم بها تجعل الفاكهة الكاملة خيارًا آمنًا لمرضى السكرى، حتى على معدة فارغة، كما أن الألياف والبوليفينولات والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الموجودة في الفاكهة تدعم صحة الأمعاء بتغذية البكتيريا النافعة، على عكس الادعاءات القائلة بأن الفاكهة قد تُسبب خللا في البكتيريا المعوية.

وتنبع فكرة أن تناول الفاكهة على معدة فارغة ضارة من مفاهيم خاطئة حول سرعة إفراغ المعدة وامتصاص السكر، وفى هذا الشأن، يوضح الدكتور جاكوب أنه على الرغم من سرعة هضم الفاكهة، إلا أن محتواها من الألياف يمنع ارتفاع سكر الدم المفاجئ، وينفي المخاوف بشأن تأثير الفاكهة على بكتيريا الأمعاء، قائلاً: "الشيء الوحيد الذي قد يُزيل بكتيريا الأمعاء هو تناول كميات كبيرة من الكحول، أو تناول جرعات زائدة من المضادات الحيوية، أو أدوية العلاج الكيميائي"، ويستشهد أيضًا بدراسات تحليلية متعددة تظهر أن تناول الفاكهة كاملة، حوالي 250 جرامًا يوميًا، يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والمشاكل الأيضية.

عوامل نمط الحياة المؤدية إلى مرض السكر

ويوضح الطبيب أيضًا عوامل نمط الحياة التي تُسهم في الإصابة بمرض السكر، مشيرًا إلى أن ارتفاع سكر الدم المُستمر بعد الوجبات، وزيادة استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم، وتناول الأطعمة المُصنّعة الغنية بالدهون والسكر المُكرر، التي لا تحتوي على ألياف، وقلة تمارين القوة والنشاط البدني، واضطرابات النوم، والسمنة المركزية، والتوتر، هي على الأرجح أسباب الإصابة بمرض السكر".

ويختتم حديثه مُضيفًا أن الفاكهة الكاملة، الغنية بالعناصر الغذائية والألياف، يُمكن أن تُشكل حلاً سحريًا لمن يسعون إلى إدارة مرض السكر أو الوقاية منه.