هل تشعرين بالقلق من سعال مولودك؟ أعراض تنذر بخطر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 يونيو 2025 07:27 صباحاً - يُعد السعال أحد أكثر أعراض أمراض الطفولة شيوعاً. قد يبدو السعال عند الرضع مُقلقاً، ولكنه عادةً لا يُشير إلى حالة طبية خطيرة. وفي المقابل، هناك أيضاً علامات أكثر خطورة للسعال يجب الانتباه لها، إلا أنه في المقابل يُعدّ السعال العرضي وظيفة طبيعية للجسم السليم، فقد يُنتج الحلق والرئتان عادةً كميات صغيرة من المخاط للحفاظ على رطوبة الشعب الهوائية. إليكِ، وفقاً لموقع "babycenter"، علامات السعال الخطير، وأسبابه، وكيفية التعامل مع السعال عند الرضع.

متى يكون السعال مخيفاً؟

إن الآباء بحاجة إلى معرفة علامات الخطر عند الإصابة بالسعال، ويتطلب هذا النوع من السعال عرض الطفل على الطبيب فوراً؛ لتلقي العلاج المناسب. إليكِ أبرز العلامات، وهي كالتالي:

صوت أجش مع بلغم

يجب عرض الطفل على الطبيب فوراً إذا أصبح صوته أجشَّ -الصورة من موقع AdobeStock

يجب عرض الطفل على الطبيب فوراً إذا أصبح صوته أجشَّ، ومصحوباً ببلغم، فإذا كان الطفل مصاباً بنزلة برد؛ فلا داعي لإعطائه دواءً خاصاً.

الأهم هو الحفاظ على ترطيب الطفل جيداً، ومص مخاطه أو إعطائه محلولاً ملحياً، وتركه يرتاح حسب الحاجة. لا يُنصح بإعطاء أدوية السعال والبرد من دون وصفة طبية.

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سعال وتنفس أثقل وأسرع

على الأمهات أيضاً أن يكنّ على دراية بصعوبة التنفس، قد تلاحظين أن صدر طفلكِ يبدو وكأنه يغوص إلى الداخل، وأن أضلاعه تتحرك ذهاباً وإياباً مع كل نَفس. إذا لاحظتِ هذه الأعراض، فاستشيري طبيب الأطفال فوراً.

السعال الجاف والمزعج

يجب أيضاً الانتباه إلى السعال الجاف الذي يتطور إلى صوت طقطقة أو قرقرة أو طقطقة عند استنشاق الطفل. بالإضافة إلى ذلك، إذا عانى الطفل من ضيق في التنفس؛ فقد يكون الوقت مناسباً لاستشارة طبيب أطفال.

يُرجّح أن يكون سبب السعال الجاف والمزعج هو التهاب القصيبات الناتج عن عدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي. وفي المقابل، من الممكن أن يكون سبب السعال الجاف الإصابة بفيروسات أخرى، ويُلاحظ التهاب القصيبات عادةً لدى الأطفال بعمر سنتين وأقل، ويسبب أزيزاً وصعوبة في التنفس.

سعال مصحوب بحمى شديدة

هل يسعل طفلك كثيراً بسعال مصحوب بحمى شديدة أو تنفس سريع؟ فمن المحتمل أن يكون طفلك يعاني من أعراض الالتهاب الرئوي، فقد تختلف أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال عن الأعراض لدى البالغين، فعادةً ما يكون الالتهاب الرئوي لدى الأطفال مصحوباً بحمى شديدة، كما تختلف الأعراض باختلاف العمر، وسبب الالتهاب الرئوي.

السعال المصحوب بأزيز

يصاحب سعال الطفل بأزيز، غالباً على شكل صوت حاد يشبه الصفير، يُسمع عادةً عند الزفير. اصطحبي طفلك إلى الطبيب فوراً إذا عانى من هذه الحالة، فقد تكون علامة على إصابته بأعراض الربو.

يمكن أن تأتي نوبات الربو وتختفي، وتنجم عن عدة عوامل، منها الهواء البارد، والتعرض لعوامل بيئية؛ مثل دخان السجائر، وتلوث الهواء.

السعال النباحي

السعال النباحي هو سعال يرتبط عادةً بالخانوق-الصورة من موقع AdobeStock

السعال النباحي هو سعال يرتبط عادةً بالخانوق، وغالباً ما يكون مصحوباً بصوت أزيز حاد. إذا لاحظت هذه الأعراض، فاتصلي بطبيب الأطفال فوراً.

يحدث الخانوق عندما يتورم المجرى الهوائي العلوي (الأنف والحلق العلوي)، مما يُصعّب على الطفل التنفس. يحدث الخانوق عادةً عندما يكون الطقس بارداً، وهو أكثر شيوعاً لدى الأولاد منه لدى البنات. يمكن أن يُصاب الطفل بالخانوق في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعاً لدى الأطفال دون سن الخامسة.

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سعال قصير وخشن

قد يكون السعال القصير والخشن، المصحوب أحياناً بلهثة حادة تشبه الصراخ، علامة على الإصابة بالسعال الديكي؛ وهو مرض شديد العدوى، يُصيب الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي.

يُسبب السعال الديكي بكتيريا تنتشر بسهولة عن طريق سعال وعطاس شخص مصاب، ولكن يمكن الوقاية منه بسلسلة من اللقاحات.

السعال لأكثر من أسبوعين

تختفي معظم حالات السعال خلال أسبوع إلى 10 أيام. إذا استمر سعال طفلكِ لمدة أسبوعين أو أكثر، أو إذا استمر سعاله من دون توقف؛ فاستشيري طبيب الأطفال فوراً، فقد يكون هذا أحد أعراض السعال التحسسي، أو السل، أو الالتهاب الرئوي.

يزداد سوءاً في الليل

إذا كان طفلكِ يعاني من نزلة برد، فقد يكون ذلك علامة على معاناته من التنقيط الأنفي الخلفي، وهو تراكم للمخاط في الجزء الخلفي من الحلق، مما قد يسبب شعوراً بالاحتقان والتهاب الحلق، والسعال؛ الذي عادة ما يزداد سوءاً في الليل.

إذا استمرت هذه الحالة، فقد يكون السعال الذي يزداد سوءاً في الليل علامة على الإصابة بالربو أو الارتجاع المعدي المريئي، لذا اتصلي بالطبيب فوراً إذا ازداد سعال طفلكِ سوءاً في الليل.

كيفية التعامل مع السعال عند الرضع

هناك عدة طرق للتعامل مع السعال، وهي كالتالي: