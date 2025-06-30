شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول أقراص الفيتامينات والحديد وتحصل على أقصى استفادة صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتناول معظم الأشخاص المكملات الغذائية بطريقة خاطئة، ما يؤدي إلى نتائج ضارة أو حتى عدم الفعالية، ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها معظم الناس التشخيص الذاتي لنقص هذه المكملات، وتجاوز الجرعات الموصى بها، وتجاهل التفاعلات المحتملة مع الأدوية الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة لتناول المكملات الغذائية وأقراص الحديد، بحسب موقع تايمز ناو.

من المهم دائمًا البدء في تناول أي مكمل غذائي - وهو أمر بالغ الأهمية لصحتك على المدى الطويل - فقط بعد استشارة الطبيب، لضمان السلامة والفعالية.

يقول الأطباء إن أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية يعتمد كليًا على نوع المكمل الموصوف لك، ولكن بشكل عام، تناولها مع الوجبات، وخاصةً تلك التي تحتوي على دهون، لأن هذا الأمر يُحسّن الامتصاص، كما أن المواظبة على تناولها أمرٌ أساسي، لذا اختر وقتًا يناسب روتينك اليومي ويسمح لك بتذكر تناولها بانتظام.

ما هو أفضل وقت لتناول الفيتامينات؟

الفيتامينات معظمها قابل للذوبان في الماء، أي أنه يذوب بسهولة في الماء، ولذلك، لا حاجة لتناولها مع الطعام لامتصاصها.

هناك حوالي تسعة فيتامينات قابلة للذوبان في الماء، تشمل فيتامين ج بالإضافة إلى ثمانية فيتامينات ب - ب1، ب2، ب3، ب5، ب6، ب7، ب9، وب12، يجب عليك تناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء بانتظام، لأنها، على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لا تُخزن بسهولة في أنسجة الجسم، بل تُطرح مع البول.

يمكن تناول معظم الفيتامينات في أي وقت من اليوم، مع أو بدون طعام، على الرغم من أن تناول حمض الأسكوربيك مع الأطعمة يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الجانبية لأي مشاكل في المعدة.

أفضل وقت لتناول الحديد

وفقًا للخبراء، يُمكن تناول مُكمّلات الحديد بأمان على معدة فارغة، ولكن قد تُسبب اضطرابًا في المعدة لدى بعض الأشخاص، في هذه الحالة، يُنصح بتناولها دائمًا مع وجبة صغيرة، مع الحرص على تناول أطعمة غنية بالكالسيوم، مثل منتجات الألبان، لأنها تُعيق امتصاص الحديد.

متى يجب عليك أن تأخذ مكملات المغنيسيوم؟

يُتناول المغنيسيوم عادةً ليلًا لتأثيره المُريح على العضلات والجهاز العصبي، ويُشير آخرون إلى أنه يُحسّن جودة النوم.

مع ذلك، احرص على عدم تناول المغنيسيوم مع الكالسيوم أو الزنك في الوقت نفسه كما أن هذه المعادن الثلاثة تُخفف من تهيج المعدة عند تناولها مع الطعام، لذا إذا أوصى طبيبك بها، فتناولها في وجبات مختلفة.

ما هو أفضل وقت مكملات الأشواجاندا؟

الأشواجاندا عشبة ذو فوائد صحية عديدة، يستخدمها معظم الناس منذ قرون يُستهلك غالبًا على شكل كبسولات أو مسحوق يُمكن تناوله في أي وقت من اليوم.

ومع ذلك، قد ترغب أيضًا في دمجه في روتينك الليلي لتعزيز عادات النوم الجيدة أو قد يكون تناوله صباحًا أكثر ملاءمةً لروتينك.

احتفظ دائمًا بمذكرات المكملات الغذائية

وفقًا للخبراء، إذا كنت تتناول كميات كبيرة من المكملات الغذائية يوميًا، فقد يكون من الصعب جدًا تسجيلها لذا، فإن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي تسجيل الكمية التي تتناولها يوميًا باستخدام سجل.

إن كتابة اسم المكمل الغذائي مع موعد تناوله يمكن أن يساعدك على معرفة متى يجب عليك تناوله وعدم الخلط بين الفيتامينات.

