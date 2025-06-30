شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد أم حساسية؟ كيفية التمييز بينهما والان مع تفاصيل الخبر

من العطس إلى حكة الحلق، قد تبدو هذه الأعراض مألوفة مع نزلة البرد عادة، مع أن هذه الأعراض شائعة، إلا أن تحديد ما إذا كنت تعاني من حساسية موسمية أو بداية نزلة برد قد يكون صعبًا للغاية.

وفقًا لموقع "news18"، تشترك كلتا الحالتين في أعراض متداخلة، لكنهما تنبعان من أسباب مختلفة تمامًا وتتطلبان أساليب مختلفة لتخفيفهما، فهم الاختلافات يمكن أن يساعدك على إدارة أعراضك بفعالية أكبر وتجنب الأدوية غير الضرورية أو إجازات المرض الضائعة.

الاختلافات بين نزلات البرد والحساسية.

تُسبب الفيروسات نزلات البرد، وعادةً ما تبدأ تدريجيًا، وتشمل أعراضها التقليدية التهاب الحلق، والحمى الخفيفة، وآلام الجسم، والتعب، ومخاط أنفي سميك أو متغير اللون، عادةً ما تزول هذه الأعراض في غضون 7-10 أيام، كما أن نزلات البرد مُعدية، ويمكن أن تنتقل عبر رذاذ السعال أو العطس."

الحساسية وكيفية تميز الأعراض

على النقيض من ذلك، فإن الحساسية هي ردود فعل مناعية تجاه عوامل بيئية - حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة، وعادةً ما تكون البداية حادة، وقد تستمر الأعراض لأسابيع أو أشهر، ومن أعراض الحساسية الأكثر شيوعًا العطس المستمر، وسيلان الأنف الشفاف، وحكة العينين أو الحلق، مع عدم وجود حمى أو آلام."

على عكس نزلات البرد، لا تنتقل الحساسية عن طريق العدوى، وغالبًا ما تظهر في نفس الوقت من كل عام، أو عندما تتعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو عث الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة.

كيفية التفرقة بين نزلة البرد والحساسية

يكمن أحد الفروق الرئيسية في كيفية استجابة كل حالة للعلاج، أعراض الحساسية تُخفف عادةً بمضادات الهيستامين أو الكورتيكوستيرويدات الأنفية، بينما تتطلب نزلات البرد عادةً الراحة وشرب الكثير من السوائل والصبر.

إذا ظهرت عليك الأعراض فجأة، وشملت حكة، ولم تكن تعاني من حمى أو إرهاق، فمن المرجح أن تكون الحساسية هي السبب، من ناحية أخرى، إذا كنت تشعر بالإرهاق، وتعاني من التهاب في الحلق، وحمى، فمن المرجح أنك تعاني من نزلة برد."

في حال الشك، خاصةً إذا استمرت الأعراض، يُنصح باستشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق وخطة علاجية مناسبة، فقد يؤدي التخمين أو العلاج الذاتي دون وضوح إلى إطالة فترة مرضك دون داعى.

