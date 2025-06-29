شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح "التواصل الاجتماعي" لخفض مستويات التوتر قد تسبب نتيجة عكسية والان مع تفاصيل الخبر

توجد على وسائل التواصل الاجتماعى الكثير من النصائح المتعلقة بالتحكم فى مستوى هرمون الكورتيزول، الهرمون المسبب التوتر، مثل تناول بعض المشروبات أو القيام ببعض التمرينات الرياضة.

وبحسب مقال نشره موقع "BBC" فإنه على الرغم من أن تلك النصائح قد تهدف إلى تقديم المساعدة، خاصة فى ظل الحياة المتسارعة بشكل ضاغط، إلا أنها فى الوقت نفسه قد تتسبب بنتيجة عكسية، وتؤدى إلى المزيد من التوتر والقلق.

والكورتيزول هو أحد الهرمونات العديدة التي تساعد في التحكم باستجابة أجسامنا للتوتر، وتنتجه الغدد الكظرية، ويلعب دورًا حيويًا في كل ما نقوم به، بدءًا من الاستيقاظ صباحًا وحتى القدرة على النوم ليلًا.

العلاقة بين وسائل التواصل الإجتماعى وتزايد التوتر

ووفقًا لجون واس، أستاذ الغدد الصماء في جامعة أكسفورد، فمن المرجح جدًا أن البشر أصبحوا يتعايشون مع مستويات أعلى من الكورتيزول في أنظمتهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وجود قدر أكبر بكثير من التوتر في العالم، ولا يمكننا أبدًا التوقف عن العمل على الإطلاق، كذلك لا يمكن الحصول على لحظة من السلام مع الهواتف الذكية.

وفى الوقت نفسه شكك واس في الرابط المباشر الذي يتم إجراؤه في كثير من الأحيان على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مستويات الكورتيزول والتغيرات في أجسامنا، ووصف ذلك بأنه "مضلل"، وذلك لأن بعض هذه التغيرات، مثل زيادة الوزن، وتورم الوجه، قد تكون لها أسباب أخرى عديدة، مثل قلة النوم، وبعض الأدوية، والإفراط في تناول الملح، ومن غير المرجح أن تكون مستويات الكورتيزول وحدها هي المسئولة.

ويحذر الخبراء من أن بعض "الحلول السريعة" على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تناول بعض المشروبات، لا تفشل فقط في معالجة القضايا الحقيقية التي قد يواجهها العديد من الأشخاص، بل قد تمنع أيضًا أولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبي من طلب المساعدة، كما أن التغيرات الجسدية المفاجئة يجب أن يتم فحصها من قبل أخصائي طبي، للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية جسدية.

كيفية التعامل مع التوتر

ممارسة اليقظة الذهنية يعد من الأمور الهامة التى تساعد على خفض حدة التوتر، كما أن ممارسة الرياضة، وتدوين المذكرات، ورعاية العلاقات الوثيقة، والعلاج السلوكي المعرفي (CBT) يمكن أن تساعد أيضًا.