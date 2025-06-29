شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين الانخفاض والارتفاع.. أسباب مرضية لـ "تقلب الضغط" المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

هل تضطرب النسب لضغط الدم لديك؟ هل تتغير مستويات ضغط الدم بين الهبوط والارتفاع على مدار اليوم، ما بين توتر ونظام غذائي وغيرها من الأسباب؟ هناك بعض التقلبات الطبيعية في ضغط الدم والتي ترتبط بعوامل طبيعية تحدث يوميًا، وقد يشير تغير الدم الناتج عن هذه العوامل إلى ضرورة تعديل نمط حياتك أو تغيير روتينك الغذائي أو الحياتي بشكل عام.

أسباب تقلبات ضغط الدم - التوتر والقلق

شعورك بالتوتر والقلق أو مخاوفك تجاه أي شيء من المواقف الحياتية قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب اضطرابات في الهرمونات ترفع معدلات ضربات القلب بشكل طبيعي.

- العواطف

العواطف السلبية مثل الغضب والقلق ترتبط بشكل عام بارتفاع ضغط الدم.

- الجفاف

كلما كان جسمك جافًا أو تعاني من ضعف الترطيب، مارس ذلك ضغطًا على قلبك وأوعيتك الدموية.

- الملح

زاد الملح في طعامك أو تستهلكه بكميات كبيرة، أثر ذلك على ارتفاع معدلات ضغط الدم لديك واضطراب.

- النظام الغذائي

بعض الأطعمة تؤثر على مستويات ضغط الدم بين ارتفاع وانخفاض، مثل الأطعمة المخمرة والمخللة والمالحة وغيرها.

- الكافيين

ارتفاع مستوياته يؤدي إلى زيادة إطلاق الأدرينالين وبالتالي تضييق الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.

- الآلام والاوجاع

الشعور بالألم المفاجئ يؤدي إلى إثارة استجابة مناعية، ما يعتبر سببًا في اضطراب الضغط.

- قلة النوم

قلة ساعات النوم أقل من خمس ساعات قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا أثناء الليل وفي اليوم التالي أيضًا.

- بعض الأدوية

بعض الأدوية قد تكون سببًا في ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، مثل أدوية الصداع النصفي، أدوية هرمونات الغدة الدرقية، أدوية الالتهاب، وحبوب منع الحمل.

ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالبيئة الطبية

بعض الأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في عيادات الأطباء وفي المستشفيات، وذلك مرتبط بمتلازمة المعطف الأبيض، وهو توتر يكون ناتجًا عن التواجد في بيئة طبية، وهو أمر طبيعي.

متى يجب الشعور بالقلق بشأن هذه التقلبات؟

إذا كنت تعاني من قراءات غير منتظمة بشكل منتظم بسبب اضطرابات ضغط الدم، قد يكون الشبق السبب مشكلة صحية. ارتفاع ضغط الدم غير المستقر هو حالة يتغير فيها ضغط دمك وبشكل كبير، وينتقل خلال نفس اليوم أو من قراءة إلى أخرى. اضطرابات وعدم وعي وعدم القدرة على القيام بمجهود أو أول إعياء أو أي مؤشرات مرضية أخرى تستلزم رؤية الطبيب المختص.

أسباب مرضية لتقلبات ضغط الدم

- خلل وظيفي في بطانة الأوعية الدموية والشرايين.

- انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

- بعض أمراض الكلى.

- بعض مشكلات تصيب الغدد مثل الغدة الكظرية.

- بعض أدوية ضغط الدم أو بعض الوصفات يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على تقلب ضغط الدم.

- بعض أنواع الأورام مثل أورام الغدة الكظرية.

نصائح

- اهتم بالحفاظ على وزن صحي.

- عدل نظامك الغذائي لتقليل تناول الملح واستشر طبيب.

- مارس التمارين الرياضية.

- امتنع عن التدخين.

- خفف التوتر والقلق.