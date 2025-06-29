شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومه العالمى.. ما أمراض واضطرابات التمثيل الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمثيل الغذائي، عليك أن تتعرف على الاضطرابات الأيضية أو اضطرابات التمثيل الغذائي وأسبابها وأنواعها.

اضطرابات التمثيل الغذائي

أي اضطراب في التمثيل الغذائي يحدث نتيجة نقص في التغذية على سبيل المثال، أو نقص فيتامين د، أو اضطرابات في القدرة على امتصاص الكالسيوم، أو نقص الحديد بشكل عام ما أدى إلى حدوث فقر الدم.

تعريف الاضطرابات الأيضية

أوضحت التقارير نشرت في موقع ليبي لاند كلينك الطبي وموقع NYP أن الاضطرابات التي تحدث في التمثيل الغذائي في الجسم تحدث عندما ينتج الجسم الكميات الزائدة أو القليلة من المواد الأساسية اللازمة للحفاظ على الصحة.

تأثير الاضطرابات الأيضية

يمكن أن تؤثر مئات من تلك الاضطرابات على أي جزء في الجسم وعلى أجهزته، ويمكن أن تؤثر على حوالي من 1000 إلى 2500 مولود.

أسباب اضطراب التمثيل الغذائي

هناك بعض الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى اضطراب التمثيل الغذائي، منها استهلاك سعرات حرارية قليلة للغاية، أو زيادة في استهلاك السعرات الحرارية على النقيض، أو استهلاك سعرات حرارية زائدة للغاية يؤدي إلى السمنة.

أسباب أخرى لاضطراب التمثيل الغذائي

بعض الأسباب تتعلق بمشكلات قد تحدث في الأنزيمات الوراثية، وهو إنزيم ضروري لتكسير البروتينات في الجسم، بعض الاضطرابات الهرمونى، وبعض الأسباب تتعلق بمشكلات قد تحدث في الأنزيمات الوراثية، وهو إنزيم ضروري لتكسير البروتينات في الجسم. بعض الاضطرابات الهرمونية ومشاكل الغدة الدرقية، خاصة فرض نشاطها، قد يؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

تأثير المواد والسموم والأدوية

آثار المواد والسموم والأدوية التي تدخل الجسم قد يؤدي إلى خلل في عملية التمثيل الغذائي.

الاضطرابات الأيضية المكتسبة

هناك بعض الاضطرابات الأيضية المكتسبة والتي تحدث نتيجة بعض الأمراض، مثل متلازمات الأنسولين والسكر ومتلازمات التمثيل الغذائي وزيادة الوزن أو نقصه واضطرابات الغدة الدرقية والاضطرابات الأيضية الموروثة وداء الترسب الصبغي الدموي وهو وراثي، وغيرها من الأمراض.

أنواع الاضطرابات الخاصة بالتمثيل الغذائي

تسبب الطفرات الجينية اضطرابات أيضية وراثية تنتقل من الآباء والأمهات إلى الأبناء، ومن أكثرها شيوعًا:

داء السكر من النوع الثاني

حيث يحدث عندما يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل مفرط، وارتفاعه بهذا الافراط على المدى الطويل قد يسبب مشاكل صحية أخرى، منها مشكلات في العين والأعصاب وأمراض الكلى وتلف الأعصاب.

داء غوشيه

أحد أهم الأمراض التي تمنع الجسم من تكسير بعض الدهون، مما يجعلها تتراكم في نخاع العظم والطحال والكبد، يعاني المصابون بهذا الداء من بعض الأعراض، منها التلف والآلام الحادة في العظام، وقد تكون حالة شديدة الصعوبة وقاتلة إن لم تعالج بشكل صحيح.

داء ترسب الأصبغة الدموية

وهو عبارة عن اضطراب في امتصاص الجسم لكميات زائدة من الحديد، فهو يحدث ضررًا بالاعضاء والأنسجة والأجهزة، ويسبب تلف الكبد والتهاب المفاصل ومشكلات في القلب.

اضطرابات الميتوكوندريا

وهي حالات وراثية تؤثر على خلايا الجسم بشكل عام.

أشهر الاضطرابات الأيضية

تشير متلازمة التمثيل الغذائي لمجموعة من الاضطرابات التي تحدث في التمثيل الغذائي وعملية الأيض، والتي من بينها:

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة بالسمنة.

- مقاومة الأنسولين تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر.

- تزيد فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

علامات وأعراض أمراض التمثيل الغذائي تختلف الأعراض من شخص لآخر ومن طبيعة التمثيل الغذائي لآخر، ولكنها جميعها تشترك في بعض الأعراض منها:

- التعب العام.

- الغثيان والقيء.

- آلام بالبطن.

- انخفاض حاد في الشهية.

- مشكلات في نمو الرضع والأطفال الصغار.

- نزول الوزن أو زيادته بشكل غير متوقع.

- ضعف في العضلات.

- تغيرات في لون الجلد.

مضاعفات الاضطرابات الأيضية

تؤثر الاضطرابات الأيضية سالبًا على كل أجزاء الجسم، وخاصة على الأجزاء الهامة مثل الكبد والكلى، حيث تؤدي إلى الإصابة ب:

- داء السكر من النوع الثاني، حيث يعجز البنكرياس عن ضخ كمية كافية من الأنسولين لموازنة مستوى السكر في الدم، وقد يصاب به بعض السيدات أثناء الحمل.

- أمراض القلب والأوعية الدموية التي تؤثر على صحة القلب وتساهم في اضطرابات ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومستويات سكر الدم.

- ارتفاع معدل كتلة الجسم والإصابة بالسمنة.

الوقاية

يمكن للمريض باضطرابات التمثيل الغذائي أو يمكن للإنسان السليم الوقاية وإدارة الأعراض لاضطرابات التمثيل الغذائي بشكل جيد من خلال المتابعة اللصيقة مع الطبيب المختص والحفاظ على نمط حياة صحي للتقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الصحية الأخرى المصاحبة لاضطرابات التمثيل الغذائي.

نصائح للوقاية

في كل الحالات يجب الالتزام بمجموعة من النصائح:

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

- اتباع نظام غذائي صحي ومفيد يحتوي على الخضروات والفاكهة.

- تقليل عوامل التوتر والقلق النفسي.

- النوم حوالي سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة.

- الحفاظ على وزن صحي وتجنب التدخين والتبغ.