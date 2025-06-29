باحثون: السجائر الإلكترونية المستخدمة لمرة واحدة أكثر سمية من التقليدية

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القاهرة - سامية سيد - حذر باحثون، من أن السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة أكثر سمية من السجائر التقليدية، حيث تم العثور على الرصاص والمعادن الضارة الأخرى المرتبطة بالسرطان في السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independent.

توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا في ديفيس إلى أنه بعد بضع مئات من النفثات، فإن بعض أجهزة التبخير والسجائر الإلكترونية الأخرى تنبعث منها كميات من المعادن السامة أعلى من السجائر التقليدية .



أظهرت إحدى السجائر الإلكترونية التي خضعت للدراسة أن كمية الرصاص التي تُطلقها يوميًا تفوق ما تُطلقه حوالي 20 علبة سجائر تقليدية، وقد ثبت أن التعرض للرصاص لدى البشر يُسبب مشاكل في الإنجاب، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات عصبية، وآلامًا في العضلات والمفاصل، ومشاكل في الذاكرة والتركيز لدى البالغين، أما لدى الأطفال، فقد يُسبب مشاكل في السمع، وتباطؤًا في النمو، وصداعًا، وصعوبات في التعلم والسلوك، وانخفاضًا في معدل الذكاء، وتلفًا في الدماغ والجهاز العصبي.

قال بريت بولين، الأستاذ المساعد في قسم السموم البيئية بجامعة ديفيس، في بيان: "تُسلِّط دراستنا الضوء على المخاطر الخفية لهذه السجائر الإلكترونية الجديدة والشائعة ذات الاستخدام الواحد - بما تحتويه من مستويات خطيرة من الرصاص السام للأعصاب والنيكل والأنتيمون المسرطنين - مما يُشدّد على ضرورة الإسراع في تطبيق القانون". وأضاف : "هذه المخاطر ليست أسوأ من السجائر الإلكترونية الأخرى فحسب، بل أسوأ في بعض الحالات من السجائر التقليدية".



السجائر الالكترونية ذات الاستخدام الواحد

للوصول إلى هذه الاستنتاجات، حلل العلماء المعادن والعناصر التي تُظهر خصائص المعادن في 7 أنواع من الأجهزة المُستعملة لمرة واحدة من 3 من أشهر العلامات التجارية.



وجد المؤلفون أن بعض الأجهزة تنبعث منها تركيزات "عالية بشكل مدهش" من الرصاص والأنتيمون، وأن مستويات الكروم والنيكل والأنتيمون زادت مع زيادة عدد النفثات، وأن معظم السجائر الإلكترونية التي تم اختبارها أطلقت كميات أعلى بشكل ملحوظ من المعادن وشبه المعادن في الأبخرة مقارنة بالسجائر الإلكترونية السابقة والقابلة لإعادة التعبئة.

يُستخدم الأنتيمون في مثبطات اللهب، بينما يُستخدم الكروم في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ، ويُستخدم النيكل في الأجهزة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، يُعدّ الأنتيمون مادة خطرة قد تُسبب الدوخة والغثيان والقيء وتلف الكبد والكلى وثقب الحاجز الأنفي، كما يرتبط التعرض للكروم بتلف الكلى والكبد، بالإضافة إلى سرطان الجهاز التنفسي وثقب طبلة الأذن، يُمكن أن يُسبب النيكل مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية على صحة الإنسان، مثل الحساسية وأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى وتليف الرئة وسرطان الرئة والأنف، كما تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد كيميائية أخرى قد تُسبب السرطان أيضًا، وبعد ذلك، قام الباحثون بتفكيك الأجهزة، على أمل تتبع مصادر المعادن.

حذّر باحثون من أن السجائر الإلكترونية ، أو ما يُعرف بكبسولات التبخير، أكثر سمية من السجائر التقليدية، وقد أظهرت إحدى السجائر الإلكترونية التي خضعت للدراسة أن كمية الرصاص التي تُطلقها خلال اليوم الواحد تُفوق ما تُطلقه حوالي 20 علبة سجائر تقليدية.



حذّر باحثون من أن السجائر الإلكترونية المُستعملة لمرة واحدة، أو ما يُعرف بكبسولات التبخير، أكثر سمية من السجائر التقليدية، وقد أظهرت إحدى السجائر الإلكترونية التي خضعت للدراسة أن كمية الرصاص التي تُطلقها خلال اليوم الواحد تُفوق ما تُطلقه حوالي 20 علبة سجائر تقليدية.



لاحظوا تسرب مكونات بعض الأجهزة المصنوعة من سبائك البرونز المُرصَّص إلى السوائل الإلكترونية في الخراطيش، وتسرب النيكل من ملفات التسخين.

لقد وجدنا أن هذه الأجهزة التي تستخدم لمرة واحدة تحتوي على سموم موجودة بالفعل في السائل الإلكتروني، أو أنها تتسرب على نطاق واسع من مكوناتها إلى السوائل الإلكترونية وتنتقل في النهاية إلى الدخان"، كما أوضح مارك سالازار، في مختبر بولين والمؤلف الأول للدراسة.



بالنسبة للمستخدمين اليوميين، احتوت الأبخرة الصادرة عن 3 أجهزة على مستويات من النيكل، واحتوى جهازان على مستويات من الأنتيمون تجاوزت حدود خطر الإصابة بالسرطان، كما احتوت 4 من هذه الأجهزة على انبعاثات من النيكل والرصاص تجاوزت حدود المخاطر الصحية لأمراض أخرى غير السرطان، مثل التلف العصبي وأمراض الجهاز التنفسي.



ارتبط استخدام السجائر الإلكترونية بإصابات الرئة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 2800 حالة دخول إلى المستشفى و68 حالة وفاة بين صيف عام 2019 وفبراير 2020، وفقًا لجامعة ييل الطبية .



ووفقا لما ذكرته صحيفة Independent ، فانه على الرغم من أن معظم السجائر الإلكترونية المُستعملة لمرة واحدة غير قانونية في الولايات المتحدة، إلا أنها لا تزال متاحة، وقد عُثر على مستويات عالية من المعادن، بما في ذلك الرصاص، في هذه الأجهزة، يؤدي التعرض للرصاص إلى مجموعة من الآثار الصحية السلبية.

لا يزال التدخين السبب الرئيسي للوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها عالميًا، و غالبية مستهلكي السجائر الإلكترونية هم من المراهقين والشباب، بمن فيهم 1.63 مليون طالب، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومثل السجائر العادية، تحتوي معظم السجائر الإلكترونية على النيكوتين، ويُسبب النيكوتين إدمانًا شديدًا، وقد يُلحق الضرر بأجزاء دماغ المراهق التي تتحكم في الانتباه والتعلم والمزاج والتحكم في الانفعالات، لكن الاستخدام بين الشباب انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عقد من الزمان .

يُشكّل تعاطي التبغ لدى الأطفال وإدمان النيكوتين مصدر قلق صحي كبير، ورغم انخفاض استخدام السجائر، لا يزال الشباب يستخدمون منتجات التبغ - بما فيها السجائر الإلكترونية - بمعدلات مرتفعة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال .

