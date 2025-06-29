شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون عن نظام غذائي يتفوق على الصيام المتقطع في إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

مع تزايد وعي الناس بصحتهم، أصبحت الحميات الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن شائعة، ويتبعها الآلاف، وتشمل هذه الحميات ممارسات ينصح بها أخصائيو التغذية، مثل الصيام المتقطع، واتباع أسلوب حياة صحي لتقليل السعرات الحرارية، وهو أسلوب انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي دراسة جديدة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، كشف العلماء عن نظام غذائي يتفوق على كلتا الطريقتين لإنقاص الوزن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للدراسة، فإن الصيام يومًا بعد يوم يُعزز عملية الأيض بشكل أفضل من هاتين الطريقتين، حيث يعاني ما يقرب من 2.5 مليار شخص من سكان العالم البالغين من زيادة الوزن، منهم حوالي 890 مليون شخص يعانون من السمنة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ولهذه الفئة من الناس، ينصح الأطباء بإنقاص الوزن الذي يقلل من المخاطر الأيضية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع مستويات السكر في الدم، والتي تؤدي جميعها إلى الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب.

الصيام المتقطع هو أسلوب حمية غذائية يتضمن التنقل بين فترات تناول الطعام والصيام بانتظام، ويُنصح به عادةً كبديل للأنظمة الغذائية محدودة السعرات الحرارية لإنقاص الوزن، والصيام البديل هو طريقة للصيام المتقطع تقترح الصيام في أيام متبادلة، مما يعني صيامًا لمدة 24 ساعة كل يومين.

وفي الدراسة، قام الباحثون بتحليل نتائج 99 تجربة سريرية عشوائية شملت 6582 رجلاً وامرأة بالغين لمقارنة آثار أنظمة الصيام المتقطع مع تقييد السعرات الحرارية المستمر أو الأنظمة الغذائية غير المقيدة على وزن الجسم وعوامل الخطر الأيضية.

كان متوسط مؤشر كتلة الجسم لدى المشاركين 31 وكان ما يقرب من 90٪ منهم يعانون من حالة صحية موجودة مسبقًا.

وأشارت النتائج إلى أن الصيام يومًا بعد يوم كان الاستراتيجية الغذائية الوحيدة التي حققت فوائد متواضعة في إنقاص الوزن وقد أظهرت انخفاضًا طفيفًا في وزن الجسم مقارنةً بالطريقتين مقارنةً بالطريقتين الأخريين، وكانت أيضًا أكثر فعالية في خفض مستويات الكوليسترول السيئ(LDL) عند مقارنتها بتناول الطعام المقيد بالوقت، ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لم تصل إلى الحد الأدنى المهم سريريًا وهو فقدان 2 كجم على الأقل من الوزن للأفراد المصابين بالسمنة، كما حدده مؤلفو الدراسة.

وتهدف الدراسة إلى وضع الصيام يومًا بعد يوم كخيار إضافي للبرامج العلاجية، حسبما ذكر باحثون من كولومبيا في مقال افتتاحي مرتبط.