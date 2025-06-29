شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير السمنة على صحة الجلد.. مشكلات صحية لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

تُعرف السمنة سريريًا بأنها مؤشر كتلة جسم (BMI) أعلى من 30، وهي تُشكل مصدر قلق صحي عالمي متزايد، وله آثار جهازية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تأثيرها المعروف على الجهازين القلبي الوعائي والأيضي، للسمنة أيضًا تأثير كبير على صحة الجلد، ويعود ذلك إلى زيادة الأنسجة الدهنية، التي تعمل كعضو صماء نشط، ما يُسهم في الالتهاب المزمن، واختلال التوازن الهرموني، وضعف تنظيم المناعة، وهذه التغيرات الفسيولوجية المرضية تجعل الجلد أكثر عرضة للأمراض المزمنة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيف تزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض الجلد المزمنة؟

من الناحية السريرية، تُسهم السمنة في الإصابة بأمراض جلدية مزمنة من خلال عدة آليات مترابطة، حيث يعمل النسيج الدهني كعضو صماء نشط، مُفرزًا سيتوكينات مُحفزة للالتهابات تُعزز الالتهاب الجهازي وتُضعف وظيفة حاجز الجلد، كما تُعطل مقاومة الأنسولين، المرتبطة عادةً بالسمنة، والنشاط الطبيعي لخلايا الجلد، وتُبطئ التئام الجروح، وتُساهم في تصبغ غير طبيعي وزيادة سماكة الجلد.

إضافة إلى ذلك، يُسبب الوزن الزائد إجهادًا ميكانيكيًا ويزيد من الاحتكاك، خاصةً في المناطق ذات طيات الجلد، مما يؤدي إلى احتباس الرطوبة والتهيج.

يمكن للسمنة أيضًا أن تؤدي إلى تغيير ميكروبيوم الجلد، مما يؤدي إلى إضعاف دفاعاته الطبيعية وجعله أكثر عرضة للعدوى والمشكلات الجلدية طويلة الأمد، وتساعد هذه العوامل الأساسية في تفسير سبب كون الأفراد المصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض الجلدية المزمنة، والتي ينتج الكثير منها عن تغيرات في مستويات الهرمونات والالتهابات والدورة الدموية.

الشواك الأسود

ومن أكثر المشكلات الجلدية شيوعًا المرتبطة بالسمنة، الشواك الأسود، الذي يظهر على شكل بقع داكنة وسميكة ومخملية من الجلد، غالبًا على مناطق الرقبة أو الإبطين أو المرفقين أو الفخذ أو مفاصل الأصابع، وترتبط هذه الحالة عادةً بمقاومة الأنسولين، حيث تحفز مستويات الأنسولين المرتفعة خلايا الجلد على النمو بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى تغير اللون وزيادة سماكته.

الصدفية

ومن المخاوف الشائعة الأخرى، الصدفية، وهي حالة التهابية مزمنة تسبب بقعًا حمراء متقشرة على الجلد، ولدى الأشخاص المصابين بالسمنة، تنتج الأنسجة الدهنية الزائدة في الجسم مواد التهابية يمكن أن تزيد من تفاقم أعراض الصدفية، حيث تشير الدراسات إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل بشكل كبير من نوبات المرض ويحسن نتائج العلاج.

كما أن الوذمة اللمفية والتهاب الجلد الوريدي الركودي شائعان أيضًا لدى الأفراد المصابين بالسمنة، وتحدث هذه الحالات بسبب ضعف الدورة الدموية وتراكم السوائل في الساقين، مما يؤدي إلى تورم الجلد وسماكته وتغير لونه، وإذا تركت دون علاج، يمكن أن يتحلل الجلد ويتطور إلى قرح مؤلمة وبطيئة الشفاء.

طرق العلاج

وتُسلّط هذه الأمثلة الضوء على أن السمنة لا تؤثر فقط على الأعضاء الداخلية، بل لها أيضًا آثار واضحة وطويلة الأمد على الجلد، ويساعد التعرف المُبكر على هذه العلامات على زيادة فعالية العلاج، وتتطلب إدارة الأمراض الجلدية المزمنة لدى مرضى السمنة نهجًا متعدد التخصصات يضم أطباء الجلد والغدد الصماء وخبراء التغذية، ويُعد في هذه الحالة إنقاص الوزن تدخلاً حاسمًا، وغالبًا ما يؤدي إلى تحسين نتائج البشرة حتى بدون علاج دوائي.

ينبغي أن تركز الرعاية الجلدية على إصلاح الحاجز الجلدي، وإدارة المناطق الحساسة، والعلاج الفوري للعدوى، وتُعد الأنظمة العلاجية الشخصية، بما في ذلك المنظفات اللطيفة، والعوامل المضادة للفطريات أو البكتيريا، والمستحضرات الموضعية المضادة للالتهابات، أمرًا أساسيًا، حيث يجب على الأطباء أيضًا مراعاة التأثير النفسي الجلدي، حيث يمكن أن تؤثر الأمراض الجلدية الظاهرة بشكل كبير على تقدير الذات، والصحة النفسية، والالتزام بالعلاج، مما يعزز الحاجة إلى رعاية شاملة ومتعاطفة للمرضى.