شكرا لقرائتكم خبر عن تناول فنجان القهوة في الصباح.. يفيد الكبد أم يضره؟ والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما تُوصف القهوة بأنها "الحبة السحرية" للكبد فهذا المشروب اللذيذ والمنشط لا يُنشط الدماغ فحسب، بل الجسم أيضًا، بطريقة إيجابية، حيث إن تناول القهوة معروفة بفوائدها للكبد، ولكن هل تناولها في الصباح مفيد أم يضر صحة الكبد، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

القهوة: الحبة السحرية للكبد

أثبتت القهوة فوائدها لصحة الكبد، من الوقاية من أمراض الكبد إلى تحسين وظائفه، فهي تؤدي جميع الوظائف بشكل جيد، حيث تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، وقد كشف تحليل تلوي لدراسات أُجريت بين عامي 1966 و2007 أن شرب كوبين من القهوة يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 43٪، وذكرت دراسة أخرى أن القهوة تمنع تليف الكبد وتسرطنه، ولها تأثيرات مضادة للأكسدة على الكبد.

القهوة تمنع الكبد الدهني

من المعروف أن شرب القهوة بانتظام يمنع تطور الكبد الدهني غير الكحولي، وفي دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، وُجد أن خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي كان أقل بكثير لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة مقارنةً بمن لا يشربونها، لأنها غنية بالمركبات النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك الكافيين وحمض الكلوروجينيك (CGA) والتريجونيلين والديتربينات والميلانويدات.

ومن المعروف أن لهذه المركبات فوائد عديدة، منها تأثيرها المضاد للأكسدة، ونشاطها المضاد للسرطان، وتقليل الإجهاد التأكسدي، والوقاية من حصوات الكلى، وخصائصها المضادة للالتهابات، ومن المعروف أيضًا أن تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية.

هل القهوة الصباحية مفيدة أم ضارة لصحة الكبد؟

من الأمور المهمة التي يجب الانتباه لها عند تناول القهوة هي الكمية، فمن المعروف أن الإفراط في تناولها له آثار جانبية متعددة، ويبدو أن للتوقيتات دورًا حيويًا أيضًا، حيث وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية عام 2025، وُجد أن الأشخاص الذين يشربون القهوة صباحًا كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16٪، وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31٪.

وفي الدراسة التي أجراها الدكتور لو تشي من جامعة تولين في نيو أورليانز، أن من من يشربون القهوة الصباحية ولكن باعتدال (2-3 أكواب) أو بكثافة (أكثر من 3 أكواب)، كان لديهم مخاطر أقل مقارنة بمن يشربون القهوة الخفيفة في الصباح (كوب واحد أو أقل) والذين استمتعوا بانخفاض أصغر في المخاطر.

ويعتقد الباحثون أن فوائد شرب القهوة صباحًا تعود إلى عاملين، أولًا، يُقلل شرب القهوة صباحًا من تأثيره على أنماط النوم مقارنةً بشربها بعد الظهر أو المساء، وهذا يُحسّن الصحة العامة وصحة القلب والأوعية الدموية، ثانياً، يمكن أن تكون التأثيرات المضادة للالتهابات في القهوة أكثر فعالية في الصباح لأن هذا هو الوقت الذي يمكن أن تصل فيه مستويات الالتهاب إلى ذروتها، وهكذا، عندما تستهلكه بكميات معتدلة، فإن قهوتك الصباحية تعمل لصالح صحة الكبد.