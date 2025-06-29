شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجموعات غذائية قد تسبب الانتفاخ.. لا تتناولها معًا والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لدمج مجموعات غذائية معًا، أو أطعمة مع بعضها أن يسبب أعراضًا مزعجة للجهاز الهضمى ومشاكل في الهضم والمعدة، لذلك من المهم أن ندرك جيدًا أن هناك أطعمة لا يفضل تناولها معًا لتجنب الانزعاج في المعدة وأعراضًا مثل الانتفاخ والغازات والشعور بعدم الراحة في الهضم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

الانتفاخ هو حالة يشعر فيها الشخص بعدم الراحة في المعدة والضغط في البطن بسبب تراكم الغازات وبطء الحركة في الأمعاء، وهناك 5 مجموعات غذائية قد تسبب الانتفاخ عند تناولها معًا، على النحو التالى:

الموز مع الحليب

لقد اتجه الكثير من المهتمين بالصحة إلى تناول عصائر على وجبة الإفطار التي تُشعرك بالشبع لفترة طويلة، ويُعد مزيج الحليب مع الموز خيارًا شائعًا، ولكن هذا المزيج ثقيل جدًا على المعدة ويستغرق وقتًا طويلاً للهضم، مما يؤدي إلى الانتفاخ، ولتجنب ذلك، جرب إضافة رشة من القرفة إلى ميلك شيك الموز لتخفيف الأعراض المزعجة في الهضم.

الفواكه مع الوجبات

يُحب الناس تناول الفاكهة المُفضلة مع وجباتهم للحصول على وجبة صحية ومتكاملة، ولكن عند تناولها بمفردها، تُهضم الفاكهة بسرعة، أما عند تناولها مع أطعمة أثقل، فتتباطأ عملية هضمها، مما قد يؤدي إلى تخمرها في المعدة والانتفاخ.

البقوليات مع الجبن ومنتجات الألبان الأخرى

عند تناول البقوليات مع الجبن أو أيًا من منتجات الألبان، يؤدي ذلك إلى الانتفاخ، وذلك لأن البقوليات غنية بالألياف القابلة للتخمير، بينما يضيف الجبن الدهون واللاكتوز، وتناولهما معًا، يسببان بطء الهضم ويزيدان من إنتاج الغازات.

المكرونة مع اللحوم

ليس فقط المكرونة مع اللحوم، بل يجب تجنّب تناول الأطعمة النشوية مع الأطعمة البروتينية بشل عام، فبينما تتطلب الأطعمة النشوية بيئة قلوية للهضم، تحتاج الأطعمة البروتينية إلى بيئة حمضية، ويتعارض هذان العاملان داخل المعدة، مما يؤدي إلى تأخر الهضم وزيادة انتفاخ البطن.

الزبادي مع الفواكه

هذا بالتأكيد مزيج الطعام الأكثر صحة ويتناوله معظم الناس، ولكنه في الحقيقة قد يسبب الانتفاخ، لأن السكر الطبيعي في الفاكهة والبكتيريا الموجودة في الزبادي تؤدي إلى احتقان الجيوب الأنفية وانتفاخ المعدة.