شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية للسكتة الدماغية تتطلب المساعدة الطبية فورًا والان مع تفاصيل الخبر

السكتة الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة حول العالم، وقد تزايدت بشكل ملحوظ بين الشباب في الآونة الأخيرة، ويساعد إدراك العلامات التحذيرية واتخاذ الاجراءات السريعة في إنقاذ حياتنا، ومعرفة هذه العلامات والتصرف حيالها يُحدث فرقًا كبيرًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي السكتة الدماغية؟

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث فجأة، وغالبًا ما تكون عواقبها وخيمة، وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين والمغذيات.

أما النوبة الإقفارية العابرة (TIA) والمعروفة باسم "السكتة الدماغية المصغرة"، فتتضمن انسدادًا مؤقتًا في تدفق الدم، ومع أن هذه الأعراض عادةً ما تختفي في غضون دقائق أو ساعات، إلا أن النوبة الإقفارية العابرة قد تكون علامة تحذير مبكرة لسكتة دماغية أكثر خطورة تتطلب عناية طبية.

فيما يلى.. 5 علامات تحذيرية للسكتة الدماغية يجب أن تعرفها: خدر أو ضعف مفاجئ

يُعدّ التنميل أو الضعف المفاجئ، خاصةً في جانب واحد من الجسم، علامة حاسمة على السكتة الدماغية، ويمكن أن يؤثر هذا التنميل على الوجه أو الذراع أو الساق، ويصعُب على الشخص الحركة أو الشعور، وقد يُعاني الشخص من تدلي جانب واحد من الوجه أو صعوبة في رفع الذراع، وغالبًا ما تظهر هذه الأعراض دون سابق إنذار، فإذا لاحظتَ شخصًا غير قادر على الابتسام أو رفع ذراعيه، فلا تتردد في التصرف فورًا.

صعوبة في التحدث أو الفهم

إن الكلام غير الواضح أو الصعوبة في فهم الجمل البسيطة هو علامة تحذيرية أخرى، وهذا لأن السكتة الدماغية قد تُضعف مراكز اللغة في الدماغ، مما يؤدي إلى ارتباك أو تشويش في الكلمات، وقد تؤثر هذه الصعوبة في الكلام على أمور بسيطة في الحياة، ويميل الناس إلى الخلط بين هذه الأعراض والتسمم، ولن إذا أصبح الكلام غير واضح فجأة، فاطلب المساعدة فورًا.

مشكلة في الرؤية

تغيرات الرؤية، والتي غالبًا ما تكون مفاجئة، هي علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد تسبب عدم وضوح الرؤية، أو ازدواج الرؤية، أو فقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما، وقد تظهر هذه المشكلة على إحدى العينين أو صعوبة في الرؤية من جانب واحد، وفي حال حدوث تغيرات في الرؤية، اعتبرها حالة طارئة.

صداع شديد

يُعد الصداع الحاد والمفاجئ علامة تحذيرية على السكتة الدماغية، حيث يصفه الناس بأنه أسوأ صداع على الإطلاق، خاصة إذا كان مصحوبًا بغثيان أو قيء أو دوخة، فلا تنتظر، فهذه العلامة شائعة في السكتات الدماغية النزفية، حيث ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وعلى الرغم من ظهور الصداع بشكل متكرر، إلا أنه قد يكون مقلقًا عندما يحدث دون سبب واضح، فإذا كان الصداع شديدًا بشكل غير معتاد، يجب عليك طلب الرعاية الطبية فورًا.

فقدان التوازن أو التنسيق

الدوخة المفاجئة، وصعوبة المشي، وفقدان التنسيق، هي علامات على حدوث سكتة دماغية تُصيب المخيخ أو جذع الدماغ، وقد تُسبب هذه الأعراض تعثر الشخص، أو شعوره بعدم الثبات، أو صعوبة في التقاط الأشياء، وقد تظهر هذه الأعراض بالتزامن مع أعراض أخرى، مثل التنميل أو صعوبات الكلام، ومن المُحتمل أن تؤثر هذه الأعراض على قدرة الشخص على المشي بشكلٍ مستقيم أو الشعور باختلال التوازن، فإذا ظهرت أيًا من هذه العلامات، عليك طلب المساعدة الطبية فورًا فكل دقيقة لها أهميتها.