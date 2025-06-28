تجمع الباحة الصحي ينظم ورش عمل لرفع جاهزية الكوادر التمريضية خلال موسم الصيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفذت الإدارة التنفيذية للخدمات الصحية، ممثلةً في الإدارة التنفيذية للتمريض بتجمع الباحة الصحي، عددًا من ورش العمل التدريبية بمراكز الرعاية العاجلة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر التمريضية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المراجعين خلال موسم الصيف.

وتركزت ورش العمل على تطوير مهارات التمريض والإجراءات الإسعافية السريعة، بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأكدت الإدارة التنفيذية للتمريض أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لخطة تجمع الباحة الصحي الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفعالية، لا سيما في أوقات الذروة الموسمية خلال موسم الصيف.

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