شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل موضة تقلديها.. "التان" الزيادة يضر جلدك ويعرضك للشيخوخة والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

تسمير البشرة أو التان موضة تقبل عليها الكثير من السيدات، خاصة في فصل الصيف وموسم المصايف والشواطئ، حيث أشعة الشمس الطبيعية القوية، وهناك الكثير من الطرق للحصول على بشرة سمراء، منها التسمير الداخلي عن طريق الأجهزة، ومنها التسمير تحت أشعة الشمس.

وتحتوي أشعة الشمس على الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالبشرة دون شك، حيث تزيد من إنتاج خلايا الجلد للميلانين، تلك الصبغة التي تعطي لونًا للبشرة. كثرة التعرض لهذه الأشعة غير مفيد لصحة الجلد ولا الصحة العامة بشكل عام، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع cura4u.

أضرار الإفراط في التسمير

تفرط بعض السيدات في التعرض لأشعة الشمس للحصول على التان، ما يعرضها لأضرار صحية وجلدية بالغة، منها:

الحروق الشمسية

تلك الحروق التي يمكن الإصابة بها بسهولة عند التعرض للشمس، حيث تلحق الأشعة القوية الضرر بالطبقات الخارجية الحساسة من الجلد، مما يسبب مجموعة من الأعراض منها الاحتراق، الاحمرار، والتهيج في طبقات الجلد، وكذلك التورم.

سرطانات الجلد

التعرض الدائم لأشعة الشمس قد يرفع معدل وفرص الإصابة بسرطان الجلد، ويزيد من أنواع بعينها منها سرطان الخلايا الحرشفية والورم الميلانيني وسرطان الخلايا القاعدية.بل إن تلك الأشعة يمكنها أن تؤدي إلى نمو مفرط للخلايا السرطانية.

تلف العين

التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يزيد من التهاب القرنية الضوئي واعتام عدسة العين، ويسبب التهابات في العينين والتهابات القرنية الضوئي وتلف الطبقة الخارجية من العين.

كما يزيد من أعراض التهيج والحرق بالعينين واضطراب في الرؤية وانخفاض أو ضعف في الإبصار.

اضطراب جهاز المناعة

ضعف جهاز المناعة نتيجة حتمية للتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، لأنها تؤثر عليه وتضعف كفاءته وتصيبه بالكثير من الأمراض الجلدية وتزيد فرص الإصابة بسرطان الجلد.

حساسية البشرة

تزيد أشعة الشمس من حساسية البشرة خاصة لأي مستحضر أو كريم أو أدوية موضعية توضع عليها.

التقرن الشمسي

التقرن الشمسي أو السفعي يحدث نتيجة التعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية، ويظهر على شكل نتوءات جلدية.

الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة المبكرة نتيجة طبيعية لتعرض الشمس للأشعة فوق البنفسجية بكثرة، نظرًا لأضرارها الواضحة بخلايا الجلد، فهي تعزز من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة.

الوقاية

يمكن الوقاية من خلال استخدام الواقي الشمسي المناسب وفقًا لرؤية الطبيب، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، بعامل حماية أعلى من 30 للبشرة الفاتحة.

ارتداء ملابس واقية

تغطي معظم أجزاء الجسم والنظارات الشمسية والقبعات الواقية التي تحمي الرأس.

الاعتدال في التعرض

لأشعة الشمس ومحاولة تجنب التعرض لها خاصة في الصيف.