شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو "ألم العين"؟.. ومتى يكون علامة على مشكلة مرضية متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بألم داخل العين يعد أمرًا شائعًا لدى الكثيرين، ولا يعتبر في أغلب الأحيان علامة مرضية خطيرة، وعادةً ما يزول خلال بضعة أيام أو أسابيع مع العلاج البسيط.

وتعد الالتهابات مثل التهاب الملتحمة، أو التهاب الجيوب الأنفية من الأسباب الشائعة لألم العين، لكن في بعض الأحيان قد يدل هذا الألم على مشكلات مرضية متقدمة، مثل الصداع النصفي العيني، والصداع العنقودي، والتهاب العصب البصري، ما يستدعى تلقى العلاج اللازم في أسرع وقت، بحسب موقع "Health" الطبي.

كيف يظهر ألم العين؟

تعتمد كيفية الشعور بألم العين على الجزء المصاب، قد يكون بعض الألم أقرب إلى إحساس بالوخز، بينما قد تسبب مصادر أخرى للألم حرقة أو حكة، يمكن أن يكون الألم مزمنًا أو على شكل نوبات ألم قصيرة.

قد تظهر الأعراض التالية:

لسعة في كلتا العينين

ألم عند تحريك العين

رهاب الضوء (الحساسية للضوء)

عيون حمراء وحرقان

جفون منتفخة وحكة

عدم الراحة بين العينين أو خلفهما

فقدان جزئي أو كلي للرؤية

الأسباب المحتملة لألم العين تآكل القرنية

خدش القرنية هو ألم حاد ناتج عن خدش في قرنية العين، وهي الجزء الأمامي المقبب الذي يساعد العين على التركيز على ما يقع ضمن مجال الرؤية، و قد يظهر الخدش نتيجة إصابة، أو ارتداء عدسات لاصقة بشكل غير صحيح، أو دخول شيء ما في العين، ويمكن أن يكون ألم خدش القرنية شديدًا، ويسبب حساسية للضوء واحمرار العين.

الشعيرة

يُعرف أيضًا باسم hordeolum، وهي نتوء أحمر مؤلم يتشكل على الجفن العلوي أو السفلي أو داخله، وقد تشعر بحرقة أو تورم لفترة قصيرة بسبب الشعيرة، والتي تحدث عندما تصاب الغدد داخل الجفن ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية . البكتيريا.

جفاف العين

يحدث جفاف العين عندما لا تنتج العينان كمية كافية من الدموع، للحفاظ على ترطيبها بشكل صحيح، أو عندما تتبخر الدموع بسرعة كبيرة.

العين الوردية

التهاب الملتحمة وهو التهاب يصيب الغشاء الخارجي الشفاف للعين (الملتحمة)، ويسبب حرقة وتهيجًا، ويمكن أن تُسبب الفيروسات أو مسببات الحساسية أو التعرض للملوثات والدخان التهاب الملتحمة.

التهاب الجفن

التهاب الجفن هو التهاب وتهيج في قاعدة الرموش أو بصيلاتها، ويحدث عادةً بسبب عدوى بكتيرية، وقد يتسبب عنه الم حارق أو لاذع إذا كنت تعاني من التهاب الجفن.

التهاب الجيوب الأنفية

عادةً ما يكون هذا النوع من الالتهاب علامة على الحساسية التي يعاني منها الكثير من الناس موسميًا، ويمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية ألمًا خفيفًا أو ضغطًا خلف العينين، بجانب الصداع، وسيلان الأنف، وألم في الأسنان والأذن.

أسباب أقل شيوعًا

هناك مجموعة من الحالات الأخرى التي قد تُسبب ألمًا حادًا في العين، وتشمل الأسباب الأقل شيوعًا ما يلي:

عدوى القناة الدمعية: تعرف أيضًا باسم التهاب كيس الدمع تنشأ عدوى القناة الدمعية نتيجة تراكم البكتيريا، مسببةً ألمًا والتهابًا واحمرارًا في زاوية العين.

الجلوكوما الحادة ذات الزاوية المغلقة: تمنع هذه الحالة الطبية الطارئة خروج السائل من القزحية (الأنسجة في مقدمة العين) والقرنية، مما يؤدي إلى ألم مفاجئ وشديد.

التهاب القرنية: يُسبب هذا الالتهاب ألمًا حادًا، وتشوشًا في الرؤية، واحمرارًا في بياض العين، وقد ينتج عن عدوى أو ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة، وإذا تُرك دون علاج، فقد يُسبب العمى.



التهاب الصلبة: التهاب حاد في الطبقة الخارجية من العين ينتج عن عدوى، أو سرطان، أو أمراض مناعية ذاتية، أو آثار جانبية لأدوية أو جراحات، وتشمل الأعراض ألمًا خفيفًا إلى متوسط الشدة قد يزداد سوءًا ليلًا، وتورمًا، واحمرارًا، وضبابية في الرؤية، وحساسية للضوء.

التهاب العصب البصري: يرتبط التهاب العصب البصري في مؤخرة العين غالبًا بالتصلب اللويحي، قد يحدث ألم عند تحريك العين، كذلك بقع عمياء وفقدان إدراك الألوان.

الصداع النصفي العيني: بالإضافة إلى آلام العين والصداع الشديدة، يمكن لهذا النوع من الصداع المتكرر أن يسبب فقدانًا مؤقتًا جزئيًا أو كليًا للرؤية واضطرابات بصرية.

الصداع العنقودي: يمكن أن يسبب الصداع العنقودي تدلي الجفون والدموع واحمرار العين.

كيف يتم علاج آلام العين؟

يعتمد علاج ألم العينين على السبب الكامن وراءه، وقد يشمل العلاج العلاج المنزلي للألم الخفيف أو الأدوية، والعمليات الجراحية للحالات الأكثر شدة.

في كثير من الحالات، يكفي العلاج المنزلي لعلاج ألم العين بتلك الخطوات، وهى:

وضع كمادات باردة ورطبة على العينين المصابتين لمدة 10 دقائق في كل مرة عدة مرات في اليوم.

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

وضع قطرات العين المرطبة.

تقليل استخدام العدسات اللاصقة.

الأدوية الموصوفة طبيًا.

الوقاية من آلام العين

يُساعد تغيير نمط حياتك واتباع عادات النظافة الشخصية على الوقاية من ألم العين وعلاجه، ومن الخطوات التي يمكن اتخاذها ما يلي:

تقليل عدد مرات ارتداء العدسات اللاصقة

تنظيف العدسات اللاصقة والتخلص منها بشكل صحيح

غسل يديك قبل لمس عينيك

تعتيم شاشات الكمبيوتر والأجهزة وإبقائها على مسافة ذراع من الوجه

اخذ فترات راحة منتظمة من الشاشات (كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل).

ارتدِاء نظارات واقية عند استخدام المواد الكيميائية أو ممارسة الرياضة أو القيام بمهام أخرى يحتمل أن تكون خطرة