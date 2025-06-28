شكرا لقرائتكم خبر عن من سرطان البروستاتا للحساسية الشديدة.. مضاعفات الإفراط في بذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

بذور الشيا من أشهر البذور الصحية، ورغم فوائدها الكبيرة لصحتك العامة إلا أنها قد تُشكل خطرًا جسيمًا على صحتك عند الإفراط فى تناولها، بحسب موقع تايمز ناو.

وتعود فوائد بذور الشيا لأنها مصدر جيد للألياف والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية، وتتم إضافتها إلى جميع أنواع الأطعمة للمساعدة في تعزيز التغذية.

ماذا يحدث عند تناول كمية كبيرة من بذور الشيا؟

وفقًا للأطباء، يبلغ الحجم القياسي للحصة حوالي 28.85 جرامًا، أي ما يعادل حوالي ملعقتين ونصف كبيرتين، ومن المهم مراعاة هذه الكمية عند تقييم حجم الحصة وكمية بذور الشيا في كل حصة لذا، عندما تأكل أكثر من الكمية الموصوفة، قد تعاني من:

مشاكل في الجهاز الهضمي

بفضل غناها بالألياف، تمنع بذور الشيا الإمساك وتعالجه، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل هضمية كالغازات والانتفاخ وآلام المعدة، لذا، عند إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي، تناول كمية قليلة ثم زدها تدريجيًا لتقليل الآثار الجانبية المحتملة.

أيضا، انقع بذور الشيا في الماء وتناولها صباحًا لتحسين حركة الأمعاء لكن إذا كنت تعاني من التهاب الأمعاء، فتأكد من عدم تناول بذور الشيا بانتظام.

خطر الاختناق

يقول الأطباء إن تناول كميات كبيرة من بذور الشيا الجافة قد يؤدي إلى ذلك، خاصةً لدى من يعانون عادةً من صعوبة في البلع أو لديهم تاريخ من انسداد المريء، وبينما تمتص بذور الشيا ما يصل إلى 27 ضعف وزنها من الماء، فإن تناولها جافة ثم شرب الماء عليها قد يؤدي إلى تمددها وتعلقها في الحلق، مما يؤدي إلى الاختناق.

الحساسية

قد تُسبب بذور الشيا لدى الكثيرين حساسيةً كالحكة وضيق التنفس، ورغم ندرة حدوثها، فقد سُجِّلت بعض حالات الحساسية تجاه بذور الشيا، منها:

الدوخة

الإكزيما والحكة في اليدين

تورم الوجه

تفاعلات أدوية السكري

تُثبّت بذور الشيا مستوى السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مع ذلك، قد يُعزز تناول كميات كبيرة منها مع أدوية أو مكملات السكري من تأثيرها.

راقب مستوى السكر في الدم بدقة واستشر طبيبك بشأن أدويتك.

سرطان البروستاتا

تقول الدراسات أن بذور الشيا قد تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، يرتبط تأثيرها على السرطان بحمض ألفا لينولينيك (جمعية الألآتعد بذور الشيا مصدرًا مهمًا للحمض الدهني ALA، حيث توفر 2.5 ملعقة كبيرة منه حوالي خمسة جرامات.

وجدت إحدى المراجعات لدراسات متعددة أن زيادة تناول حمض ألفا لينولينيك (ALA) يزيد قليلاً من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

كيفية إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي؟

يمكنك إضافة بذور الشيا إلى زجاجة الماء الخاصة بك وشربها طوال اليوم، بالإضافة إلى الاستمتاع بها في مشروب بارد من اختيارك، كما يمكنك إضافة بذور الشيا إلى الحساء والسلطات والحلويات وحتى الزبادي.

