شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل وصفة تقلديها.. عصر الليمون لتفتيح الشعر يسبب مشكلة جلدية والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر الكثير من الوصفات على الإنترنت وتسوق الكثير من النساء لتلك الوصفات وغيرها، ومن بين أحدث الوصفات استخدام الليمون لتفتيح الشعر مع التعرض للشمس وقت وضعه، الأمر الذى يتطلب الدقة والتحرى عن المخاطر الصحية.

وعلى الرغم من نجاح البعض في تفتيح شعرهم بقليل من عصير الليمون وقليل من أشعة الشمس، لكن النتائج قد لا تكون كما نتوقع، والأهم من ذلك، قد تتعرض لخطر التهاب الجلد الضوئي النباتي.

وبحسب تقرير موقع "discovermagazine"، تقول الدكتورة ليسيا ثورنبرج، الحاصلة على شهادة البورد الأمريكي في طب الأمراض الجلدية، وطبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة: "عصير الليمون شديد الحموضة وتأثيره غير متوقع على البشرة والشعر، ورغم تسويقه غالبًا كطريقة تفتيح طبيعية، إلا أنه قد يُزيل الحاجز الواقي للشعر، ما يؤدي إلى جفافه وتكسره وزيادة حساسيته للأشعة فوق البنفسجية".

وتشير إلى أن "هناك بدائل أكثر أمانًا، مثل بخاخات التفتيح المصممة بشكل احترافي أو العلاجات التي تترك على الشعر والتي تم تصميمها لحماية فروة الرأس وجذع الشعر أثناء العملية".

عصير الليمون وخصلات الشعر

يكمن سرّ خصائص الليمون في تبييض الشعر في محتواه الحمضي، حيث يحتوي الليمون على جرعات عالية من حمض الستريك، الذي يفتح طبقة الكيوتيكل (طبقة من الشعر) ويسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى الميلانين الموجود تحتها، تُحلل الأشعة فوق البنفسجية (UV) الموجودة في ضوء الشمس الميلانين إلى مركبات عديمة اللون، مما يُؤدي إلى تفتيح الشعر.

يُشاد به كثيرًا كبديل طبيعي (وأقل تكلفة) لعلاجات تفتيح الشعر التي قد تجدها في صالونات التجميل أو البخاخات، إلا أنه قد يُسبب تقصف الشعر، بجانب أن هناك مركبات أخرى في الليمون قد تُسبب حالة جلدية مزعجة تُسمى التهاب الجلد الضوئي النباتي.

ما هو التهاب الجلد الضوئي النباتي؟

التهاب الجلد الضوئي النباتي هو رد فعل جلدي يحدث عند تعريض الجلد لأشعة الشمس لمواد الفورانوكومارين (مركبات طبيعية حساسة للضوء موجودة في النباتات)، يتسبب هذا في احمرار الجلد المصاب بشدة، وقد يؤدي إلى ظهور بثور مؤلمة.

وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، لا يلزم التعرض لكمية كبيرة من المواد الكيميائية لإحداث نوبة من التهاب الجلد الضوئي النباتي، ولكن شدتها قد تختلف اعتمادًا على الفرد وكذلك نوع بشرته وكمية الفورانوكومارين على الجلد.

هناك منتجات أخرى تُسوّق لتفتيح الشعر بصورة طبيعية ، منها العسل والبابونج، لا نضمن أنها ستُعطي نتائج تُضاهي نتائج الصالونات، ولكن على الأقل يُقلّل خطر الإصابة بالتهاب الجلد الضوئي النباتي.