10أطعمة خارقة لتحسين ذاكرة الطفل وتعزيز تركيزه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 08:54 صباحاً - مع تطور المناهج وأساليب التعلم الحديثة اليوم، يجب على الأمهات والآباء الاهتمام بصحة دماغ الأطفال؛ لأن صحة الدماغ تؤثر بشكل كبير على عملية التعلم، بما في ذلك الذاكرة. لذلك وفي خضم هذه الأنشطة التعليمية المُزدحمة، غالباً ما يتم إهمال تناول التغذية الصحية، إلا أنه في المقابل يحتاج دماغ طفلك إلى التغذية المناسبة؛ ليعمل على النحو الأمثل؛ ولتنمو خلاياه بشكل سليم.

على الرغم من أن العوامل الوراثية ونمط الحياة يلعب دوراً في نمو الدماغ، إلا أن التغذية تظل الأساس الرئيسي للنمو المعرفي، فقد ينمو دماغ طفلك بسرعة كبيرة؛ ليصل وزن دماغ الطفل إلى 80% من وزن دماغه عند البلوغ في عمر السنتين. لذا وفقاً لموقع "هيلث" يُعد توفير أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للدماغ أمراً بالغ الأهمية للأطفال.

اللوز ومضادات الأكسدة

اللوز غني بأحماض أوميغا 3 التي تساعد على تحسن الذاكرة-الصورة من موقع AdobeStock

يُعد اللوز غنياً بفيتامين E ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، مما يساعد على تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية وصحة الدماغ بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللوز أيضاً على الريبوفلافين وL-كارنيتين اللذين يساعدان على نمو خلايا الدماغ، ويقللان من خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية التنكسية.

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الجوز وتحسين الوظائف الإدراكية

الجوز غني بحمض DHA (نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية) وهو مفيد جداً لتحسين الوظائف الإدراكية وتقليل التوتر، وتحتوي هذه المكسرات أيضاً على بوليفينولات تُحسّن التواصل بين خلايا الدماغ، وتُعزز قدرات التعلم، وتُقي من التدهور المعرفي.

يمكن للأمهات إعطاء الجوز لأطفالهن ليتناولوه مباشرةً. كما يُمكن طحن الجوز ورشّه على العصائر أو الزبادي.

الكركم وصحة الدماغ

تغفل الكثير من الأمهات عن أهمية الكركم لصحة الدماغ فهو يحتوي على الكركمين، وهو مركب معروف بتحسين وظائف الدماغ والحفاظ على صحة الذاكرة.

يتميز الكركم أيضاً بخصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة تدعم النمو المعرفي، وتمنع الضرر التأكسدي، وتحسن المزاج عن طريق زيادة مستويات السيروتونين والدوبامين.

التوت والبرتقال

يُعد التوت غنياً بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة وفيتامين ج، مما يساعد على تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم. كما يحمي خلايا الدماغ من التلف ويحسن التواصل بين الخلايا العصبية.

بفضل مذاقه الحلو الطبيعي، يُعد التوت مناسباً كوجبة خفيفة صحية للأطفال. بالإضافة إلى تناوله مباشرةً، يمكن أيضاً تحويله إلى عصائر أو مزجه مع الزبادي.

على الجانب الآخر يُعد البرتقال غنياً بمركبات الفلافونويدات، وتعد هذه المركبات قادرة على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، كما أنه غني أيضاً بالعديد من الفيتامينات.

وتشير الدراسات إلى أن المستويات المثلى من فيتامين ج في الدم تُحسّن أداء المهام التي تتطلب التركيز والذاكرة واتخاذ القرارات.

المأكولات البحرية

تُعد المأكولات البحرية، مثل الأسماك، غنية جداً بأوميغا 3 واليود والزنك، والتي تلعب جميعها دوراً مهماً في الحفاظ على وظائف الدماغ.

كما أن أوميغا 3 الموجود في المأكولات البحرية تساعد أيضاً على تحسين وظائف الدماغ، بينما يُعدّ الزنك ضرورياً لإنتاج الخلايا العصبية وتطورها. وقد ربطت الدراسات أيضاً بين تناول المأكولات البحرية بانتظام وارتفاع معدل الذكاء والأداء الأكاديمي.

فوائد الشوكولاتة

تُعدّ الشوكولاتة من الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ؛ حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة (التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو) على مركبات الفلافونويدات والكافيين ومضادات الأكسدة وكلاهما يساعد على تحسّن وظائف الدماغ والذاكرة، لكن يجب أن تُحدّدي كمية الشوكولاتة المُتناولة بكمية معقولة حتى لا يفْرط الطفل في تناولها.

الخضروات الورقية الخضراء

تحتوي الخضروات الخضراء على مُركّبات مُفيدة للدماغ-الصورة من موقع AdobeStock

بحسب دراسة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، تحتوي الخضروات الخضراء مثل السبانخ والكرنب والخس على مُركّبات مُختلفة مُفيدة للدماغ، بما في ذلك حمض الفوليك والفلافونويدات وفيتامين هـ.

كما تُشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يتناولون كمية كافية من حمض الفوليك يُحققون نتائج معرفية أفضل مقارنة بأولئك الذين يُعانون من نقصه. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للأطعمة الغنية بالكاروتينات، مثل الخضروات الخضراء، أن تُحسّن أيضاً وظائفهم الإدراكية.

البيض وذكاء الأطفال

يُعدّ البيض من أسهل الأطعمة المُغذّية لدماغ الأطفال لاحتوائه على فيتامينات ب6، ب12، وحمض الفوليك، وتعد هذه العناصر مفيدة لصحة الخلايا العصبية، ولنمو دماغ الطفل.

الحليب ونمو أنسجة الدماغ

يُعدّ الحليب حلاًّ مثالياً للأمهات عندما لا تُلبّى احتياجات الطفل الغذائية من قائمة طعامه اليومية. تحتوي منتجات حليب البقر على فيتامين ب، والبروتين، والكالسيوم، وفيتامين د، والحديد. وقد يساعد تقديم الحليب بانتظام للأطفال على تلبية احتياجاتهم الغذائية.

على الجانب الآخر تحتوي الأطعمة المُصنّعة من منتجات الألبان أيضاً على نفس المحتوى الغذائي تقريباً.

العنب يُحسّن الذاكرة

يُعد العنب من الفواكه التي تُقوي الذاكرة فهو غني بمركبات الريسفيراترول، وهو مركب يُحسّن الذاكرة. كما يُعدّ الريسفيراترول الموجود في العنب مضاداً قوياً للأكسدة يُساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يُؤثر إيجاباً على صحة الدماغ والوقاية من خطر الإصابة بمرضي باركنسون والزهايمر.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.