شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخدام ماء الورد لعلاج الحكة واحمرار العينين والان مع تفاصيل الخبر

ماء الورد، وهو سائل عطري، يحظى بتقدير كبير منذ قرون لخصائصه المهدئة والعلاجية، وإلى جانب استخدامه في الطبخ والعناية بالبشرة، يتمتع ماء الورد بفوائد عديدة للعناية بالعينين، وخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات والمرطبة تجعله علاجًا منزليًا قيمًا لمجموعة متنوعة من أمراض العين، ويعتبر ماء الورد علاجا طبيعيا لطيفا لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل العين، بدءًا من جفاف العين وتهيجها وصولًا إلى حالات أكثر تحديدًا مثل التهاب الملتحمة وإعتام عدسة العين، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

قد يكون ماء الورد إضافة مفيدة لروتين العناية بعينيك، ولكن يجب استخدامه بشكل صحيح وبعد استشارة طبيب العيون خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في العين أو أي حالات طبية أخرى، وفيما يلى.. فوائد ماء الورد لصحة العين:

تخفيف احمرار العين وتهيجها

من أهم استخدامات ماء الورد في العناية بالعين قدرته على تخفيف الاحمرار والالتهاب، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم الأدوية العرقية بين الثقافات (2015)، يحتوي ماء الورد على فلافونويدات وتربينات ذات تأثير مضاد للالتهابات، وعند استخدامه بشكل صحيح، يُمكنه تخفيف التهيج الناتج عن: التعرض للغبار أو التلوث أو الإفراط في استخدام الشاشات أو التعرض للمواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات، وذلك بفضل خصائصه المهدئة التى تجعله مثاليًا للعناية بصحة العينين المتهيجة والحساسة.

يرطب العيون الجافة والمتعبة

يميل جفاف العين إلى الحدوث في ظل الظروف البيئية، أو الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية، أو انخفاض إفراز الدموع، ويُمكن أن يكون ماء الورد مُرطبًا طبيعيًا يُحافظ على رطوبة العينين، وتُشير المجلة الهندية لعلم الأحياء التجريبي إلى أن خاصية تبريد ماء الورد تُخفف إجهاد العين وتُقلل من الحرقة المُصاحبة للجفاف.

يُسهل الشفاء من التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة أو "العين الوردية"، وهو احمرار في الملتحمة ناتج عن التهاب، غالبًا ما يكون سببه بكتيريا أو فيروسات، وتشير الدراسات إلى أن لماء الورد تأثيرات ضعيفة مضادة للميكروبات ومطهرة، مما قد يخفف من حدة الأعراض، ويمكن استخدامه كعلاج مساعد للعلاج الطبي وليس بديلاً عنه، فقد يُعزز تقطير ماء الورد المعقم الشفاء من خلال تهدئة الالتهاب وتقليل التهيج.

قد يقلل من تطور إعتام عدسة العين

بينما يتطلب إعتام عدسة العين إجراء عملية جراحية في مراحله المتقدمة، يُعتقد أن مضادات الأكسدة تُؤخر ظهوره من خلال حماية العين من الإجهاد التأكسدي، ويحتوي ماء الورد على مركبات فينولية، وهي مضادات أكسدة طبيعية، تُقاوم هذه المركبات تلف الجذور الحرة، ويمكنها أن تُخفف التهاب العين، مما قد يُسهم في الوقاية من إعتام عدسة العين في مراحله المبكرة.

ماء الورد للعين.. الاحتياطات والآثار الجانبية المحتملة:

على الرغم من أن ماء الورد يأتي من مصدر طبيعي، إلا أنه ليس خاليًا من المخاطر خاصة عند استخدامه بالقرب من منطقة العين الحساسة، لذلك يجب القيام ببعض الإجراءات:

اختبار الحساسية

هناك أشخاص يعانون من حساسية تجاه مستخلصات الورد، وأعراضها هي: احمرار مثير للحكة، وتورم العينين، لذلك قومي دائمًا بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل وضع ماء الورد مباشرة على منطقة قريبة من عينيك.

استخدم فقط المنتجات المعقمة والخالية من المواد الحافظة

تجنبِ استخدام ماء الورد المنزلي أو غير المعقم في عينيكِ، فقد يُسبب التهابات، واختاري ماء ورد مُخصصًا للعينين أو مُقطرًا في المختبر، ومُعبأً بشكل آمن للاستخدام على العينين.

احصل على المشورة الطبية إذا كنت تتناول أدوية للعين

إذا كنت تستخدم قطرات العين الطبية لعلاج الجلوكوما أو العدوى أو الحساسية، فاستشر طبيب العيون قبل إستخدتم ماء الورد لأنه قد يؤثر على امتصاص الدواء.

كيفية استخدام ماء الورد بأمان في العناية بالعين

غسول العين (للاحمرار أو التهيج)

امزجِ كميات متساوية من ماء الورد المعقم والماء المقطر، ضع قطرة أو قطرتين في كل عين باستخدام قطارة نظيفة، ارمشِ برفق للسماح للسائل بالتغلغل، حيث يُستخدم لتهدئة التهيج وإزالة مسببات الحساسية.

كمادات باردة (للانتفاخ أو تعب العينين)

انقعي قطعة قماش ناعمة ونظيفة في ماء الورد البارد، واعصري الزائد وضعيه على الجفون المغلقة لمدة 10-15 دقيقة، حيث أن درجة الحرارة الباردة، بالإضافة إلى خصائص ماء الورد المضادة للالتهابات، تُخفف من الانتفاخ والتعب.

علاج بقطعة قطنية (للهالات السوداء وجفاف العين)

انقعي قطعًا من القطن في ماء الورد البارد، ثم ضعيها على عينيكِ لمدة 15-20 دقيقة، حيث يساعد ذلك على ترطيب البشرة المحيطة بالعينين، ويُساعد على تقليل الهالات السوداء تحتهما مع الاستخدام المتكرر.