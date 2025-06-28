شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب آلام أسفل البطن.. حالات تستدعي الرعاية الطبية الفورية والان مع تفاصيل الخبر



آلام أسفل البطن كثيرة ومتعددة، هذا الألم الذي يشعر فيه المريض بحالة من الوخز، الألم الحاد أو الحرقة المصحوبة بالنغزات، أو الشعور بالثقل أسفل البطن ، أو بنوبات الوجع بين الحين والآخر.

أسباب آلام اسفل البطن

وفقًا لتقرير نشر في موقع curasia فإن هناك الكثير من الأسباب الشائعة لآلام أسفل البطن:

مشكلات الجهاز الهضمي

حيث يعاني المريض من اضطرابات هضمية أو التسمم الغذائي أو الإسهال أو الإمساك، والتي تكون في معظم الحالات غير خطيرة ويمكن علاجها ببعض الأدوية الموصوفة وبالكشف لدى الطبيب.

مرض التهاب الأمعاء

أحد أهم الأمراض التي يمكن أن تسبب آلام شديدة في البطن خاصة في الجزء السفلي، وقد تسبب إسهالًا أيضًا.

العدوى

بكل أنواعها تسبب في هذا الألم في أسفل البطن، مثل عدوى التهاب المسالك البولية وعدوى الأمعاء الفيروسية والتهابات الحوض والأمراض المنقولة جنسيًا، وعادة ما يكون الألم مصحوبًا بالحمى والقشعريرة.

مشكلات نسائية

مشكلات لدى النساء مثل بطانة الرحم المهاجرة وتكيسات المبايض والتهابات الحوض، وقد تكون مصحوبة بآلام واضطرابات في الدورة الشهرية.

متى يجب القلق تجاه آلام أسفل البطن؟

في أغلب الأحيان لا يكون ألم البطن السفلية مشكلة تحتاج لعلاج، ولكن بعض الحالات والتي تظهرها بعض العلامات يكون الأمر خطيرًا ويحتاج للتدخل الطبي السريع:

1. ألم شديد في البطن

ألم لا يزول، قد يكون هذا الألم ناتج عن التهاب الزائدة الدودية أو تمزق أحد الأعضاء.

2. الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم

المصحوبة بآلام في البطن قد تكون علامة على عدوى كاملة، ويجب عليك طلب الرعاية الفورية الطبية.

3. التقيؤ

إذا كان تقيؤك مصحوبًا بآلام في البطن تكون علامة على بعض الحالات الخطيرة مثل الانسداد المعوي وغيرها.

4. قىء دم أو دم مع البراز

من الحالات الخطيرة التي تؤكد بوجود مشكلة في الأمعاء والجهاز الهضمي مثل التهاب الأمعاء أو سرطان القولون.

5. صعوبات في التنفس

مصحوبة بآلام شديدة في البطن قد تكون علامة على مشكلات خطيرة مثل انهيار الرئة أو الانسداد الرئوي.

6. الحوامل

قد يكون ألم أسفل البطن علامة منذرة بمشكلة، يجب في تلك الحالة الذهاب إلى الطبيب بشكل فوري وطلب المساعدة.