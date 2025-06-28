شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض مبكرة لسرطان الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر سرطان الغدة الدرقية من الأنواع النادرة من السرطان، ويصيب الغدة الدرقية وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في أسفل الرقبة، ويمكن أن يُحسن التعرف على العلامات مبكرًا من خيارات العلاج ونتائجه، ومع ذلك، فإن بعض أعراض المرض الأولية قد تكون خفية، وفى الغالب يتم تشخيصها على أنها أعراضًا لأمراض أخرى شائعة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 علامات مبكرة لسرطان الغدة الدرقية لا ينبغي تجاهلها:

كتلة في مقدمة الرقبة

من الأعراض الأولية لسرطان الغدة الدرقية ظهور كتلة أو تورم في الرقبة، وتظهر هذه الكتلة في مقدمة الرقبة وتكون غير مؤلمة، ويظنها الناس عادةً تضخمًا في الغدد الليمفاوية نتيجة نزلة برد، وقد تنمو هذه الكتل ببطء، ولا تظهر إلا أثناء الفحوصات الروتينية أو عند ضغطها على الأعضاء المجاورة.

صوت أجش

إذا لاحظت بحة غير طبيعية في صوتك أو أي تغيرات أخرى، فهذا يستدعي العناية الطبية، وتُعدّ بحة الصوت المستمرة أو تغيرات الصوت علامة على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، خاصة إذا لم تكن مرتبطة بالتهابات الجهاز التنفسي.

وتقع الغدة الدرقية بالقرب من الأحبال الصوتية، وقد تؤثر الأورام على وظائف الأعصاب، وإذا استمرت بحة الصوت لأكثر من بضعة أسابيع، خاصةً دون سبب واضح كالصراخ أو المرض، فمن المهم استشارة الطبيب.

صعوبة في البلع

من الأعراض المبكرة الأخرى صعوبة البلع، وقد يشعر المريض بوجود شيء عالق في الحلق وتُعرف هذه الحالة باسم عسر البلع، وقد تحدث مع تضخم الورم وضغطه على المريء، ويميل الكثيرون إلى تجاهل هذه الأعراض واعتبارها ارتجاعًا حمضيًا أو التهابًا في الحلق، وأحيانًا لا يكون هذا العرض واضحًا جدًا، بل قد يبدو وكأن الطعام لا يمر بسلاسة.

ألم في الرقبة

يُعد ألم الرقبة أو الانزعاج غير المبرر، والذي يمتد أحيانًا إلى الأذنين، علامة تحذيرية أخرى على سرطان الغدة الدرقية، وعلى عكس إجهاد العضلات، يستمر هذا الألم دون بذل مجهود بدني، وعند وجود كتلة، من المهم طلب الرعاية الطبية، وغالبًا ما يصف المرضى هذا الألم بأنه ضغط أو ألم مبهم، خاصة أن هذا العرض مُعقد بشكل خاص، لأنه يُحاكي العديد من الشكاوى اليومية.

السعال المستمر

من أكثر الأعراض شيوعًا، والتي غالبًا ما تمر دون أن تُلاحظ، هو السعال المستمر، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، لا ينبغي إهمال السعال المستمر غير الناتج عن نزلة برد، فقد يعاني المصابون أيضًا من صعوبات تنفسية خفيفة، وذلك لأن الأورام قد تُعطل وظيفة الغدة الدرقية أو تضغط على القصبة الهوائية.