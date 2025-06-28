شكرا لقرائتكم خبر عن بثور حمراء وحرارة.. طرق التعامل الأمثل مع فيروس كوكاساكى الذى يصيب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

فيروس كوكساكي أحد أهم أنواع الفيروسات المعوية التي تسبب قلقا لدى الأمهات، ولكن الأمر ليس بهذه الخطورة، حيث أوضحت الدكتورة نهال الرفاعي أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة، أن فيروس كوكساكي ، أحد من أكثر الفيروسات شيوعًا في الأطفال، يطلق عليه البعض فيروس اليد والقدم والفم، وهو فيروس ينشط أحيانًا وتنتشر العدوى به في بعض أوقات العام وتنحصر في أوقات أخرى، ويصيب فى الغالب الأطفال أقل من خمس سنوات.وهو عبارة عن مجرد عدوى فيروسية خفيفة ولكنها مُعدية.

أعراضه الشائعة

هذا الفيروس قد يصيب الرضع والأطفال، وفى بعض الحالات النادرة ينتقل للكبار، لا يظهر الكثير من الأعراض الشائعة غير ارتفاع في درجات الحرارة لدى الطفل، مع ظهور بعض البثور الحمراء على اليد والقدم لدى الطفل، وقد تظهر أيضًا حول فتحة الشرج فى بعض الحالات.

يعاني بعض الأطفال في بعض الحالات من التهابات بالحلق، آلام بالرأس، بعض الاضطرابات في العضلات، بعض الاضطراب المعوي مثل التقيؤ، وقد تسبب ضيقا في التنفس واضطرابات في ضربات القلب في الحالات المتقدمة.

دورة حياة الفيروس

هذا الفيروس بشكل عام يأخذ دورته في جسم الطفل ويمر، غالبًا ما تتراوح مدة الأعراض ما بين خمس إلى 10 أيام، نلجأ فيها لبعض العلاجات التي تهدئ من الأعراض وحدتها دون الحاجة إلى أدوية علاجية، وتزداد الأعراض فى الظهور فى الأسبوع الأول من العدوى، وقد تظل كامنة فى الجسم حتى بعد اختفاء الأعراض لفترة، ويصبح الطفل حينها مجالا لنشر العدوى.

بالطبع يعتبر فيروس كوكساكي أو فيروس اليد والقدم أشهر الفيروسات التي تصيب الأطفال لأنه سريع العدوى والانتقال من طفل إلى آخر، لأنه ينتقل عن طريق الرذاذ من الفم، كذلك يمكن أن ينتقل عن طريق الأسطح الملوثة بالفيروس بين طفل وآخر.

لا خطورة حادة لهذا الفيروس إلا إذا وصل لمضاعفات حادة، وهو ما يكون في حالات نادرة، ويفضل الكشف المبكر بمجرد ظهور الأعراض على الطفل المريض لدى طبيب مختص.

علاج الفيروس غالبًا ما يشتمل على المسكنات وعلاج الأعراض فقط، والتي يصفها الطبيب المختص وحده، لابد من الاهتمام بعدم إعطاء الطفل أي نوع من الأدوية بدون استشارة طبيب خاصة عند ظهور الحبوب على اليد والقدم.

الأطفال ضعيفو المناعة والمواليد لابد من الذهاب مبكرًا والعرض على الطبيب المختص لعلاج الفيروس، الفيروس في الغالب يأخذ دورته في جسم الطفل ويذهب وتقل حدة الأعراض تدريجيًا.

لا يجب اللجوء للمسكنات بدون استشارة الطبيب، لابد من الابتعاد تمامًا عن أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية والأسبرين، كل هذه الأدوية تخفض من مناعة الطفل ولا تعالج الفيروس، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة للفيروس.

يكون الطفل أكثر عدوى خلال الأسبوع الأول من الإصابة بالمرض ويمكن أن يبقى الفيروس في الجسم لأسابيع بعد اختفاء الأعراض، وهو ما يعني أن المُصاب لا يزال بإمكانه نقل العدوى للآخرين.​​

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