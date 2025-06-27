شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحة أسرتك.. اعرفى مدى صلاحية "الكاتل" وطرق تنظيفه والان مع تفاصيل الخبر

الكاتل أصبح جهازًا لا غنى عنه في كل البيوت، يقوم بغلي المياه بشكل سريع مما يساعد ربة المنزل على إعداد المشروبات الساخنة والأطعمة دون جهد كبير.

فما هي مدة صلاحية الكاتل داخل المنزل، وكيف يجب تنظيفه، وما أضرار عدم تنظيفه لفترات طويلة؟

يجيب الدكتور ماهر الجارحي استشاري الباطنة بمستشفى حميات إمبابة، إن الكاتل أو غلاية المياه لا غنى عنه داخل المنازل، أصبح من الأجهزة الأساسية التي تساعد على غلي المياه حتى والوصول سريعا إلى أعلى درجة حرارة وبشكل سريع.

محاذير وشروط استخدام الكاتل

ولكن للكاتل محاذير وشروط لاستخدامه، حيث يعد من الأجهزة التي يجب صيانتها أولًا بأول وتنظيفها أيضًا للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من أضرار سوء الاستخدام، حيث إن الترسبات الجيرية والملحية، والتي تقبع على حوافه وفى جوانبه من الداخل نتيجة غلي المياه لأكثر من مرة، قد تسبب الكثير من الأضرار الصحية منها:

- الاستخدام والتعرض الطويل المدى لتلك الترسبات قد يضر بأنسجة المعدة الداخلية.

- قد يسبب اضطرابات معوية ونزلات.

- قد يسبب ترسبات على الكلى ضارة.

- الإضرار بوظائف الكلى لدى بعض الأشخاص الذين تعرضوا للفترات طويلة دون تنظيفه.

الصدأ

لا تكمن الخطورة فقط في الترسبات الداخلية في الكاتل، بل إن بعض الأنواع يصيبها الصدأ بعد فترة من الوقت، هذا الصدأ عبارة عن تفاعلات كيميائية خطيرة تسبب ترسبات باثولوجية في الجسم وتترسب على الكلى والكبد والأمعاء، مما يجعلها ترفع فرص الإصابة بالسرطانات، وقد تسبب تسممًا في بعض الحالات، وقد تؤدي إلى اضطرابات معوية حادة، أو تسبب الإضرار بوظائف الكلى.

أهمية تنظيف الكاتل والطريقة المثالية

ينصح الجارحي بضرورة تنظيف الكاتل يوميًا وبشكل دوري، وفقًا للتعليمات الملصقة على كل نوع من أنواع الكاتل، ولكن في الأغلب أبسط طرق التنظيف تكون بملئه بالمياه المخلوطة بالملح أو الليمون أو الخل، ليغلي لأعلى درجة غليان ثم ينظف بالمياه العادية.

بعض الشروط والنصائح

- يجب الامتناع عن غلي المياه لأكثر من مرة، لزيادة حدة التفاعلات.

- يجب الامتناع عن غلي نفس المياه مرة أخرى، ويجب التخلص من المياه المتبقية في الكاتل تمامًا واستخدام مياه نظيفة تمامًا بعد استخدامه.

- يفضل استخدام المياه الجارية العادية.

- الكاتل الزجاجي أفضل الأنواع وأكثرها صحة، لكنها سهلة الكسر لذا يجب الحذر.

- لابد من دورة تنظيف عميقة للكاتل بإستخدام الخل أو الليمون .

- خصصى فرشاة خاصة لتنظيف الكاتل ولتكن نظيفة دائما.