شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث للبعض نزيف الأنف مع ارتفاع الحرارة.. أهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد خلال فصل الصيف، تنتشر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية المرتبطة بالحر، مثل الجفاف وضربات الشمس والطفح الجلدي وغيرها، بجانب نزيف الأنف.

ووفقا لموقع " Indian expres" يعد نزيف الأنف أكثر شيوعًا لدى الأطفال، إلا أنه قد يصيب البالغين أيضًا عند ارتفاع درجة الحرارة.

العلاقة بين نزيف الأنف وارتفاع درجات الحرارة

يحدث نزيف الأنف عندما تنفجر الشعيرات الدموية الدقيقة بسبب الهواء الساخن، أو بسبب حك الأنف، حيث تجف الطبقة المخاطية الواقية داخل الأنف، مما يؤدي إلى حدوث النزيف.

ورغم ندرة حدوث ذلك، إلا أن عدم قدرة الدم على التجلط قد يُسبب نزيف الأنف أحيانًا، وفي بعض الحالات، قد يكون ارتفاع ضغط الدم سببًا أيضًا.

كيف أوقف نزيف الأنف؟

وبحسب موقع "Web MD" عادةً ما لا يكون نزيف الأنف خطيرًا، و يمكن علاجه بالمنزل باتباع الخطوات التالية:

حافظ على هدوئك: إذا بدأت تشعر بالتوتر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة النزيف، لذلك حاول الاسترخاء.

لا تنام.

اجلس وابق رأسك فوق قلبك.

انحنِ قليلًا للأمام.

هذا يمنع الدم من التدفق إلى الجزء الخلفي من حلقك.

أغلق أنفك.

استخدم إبهامك وسبابتك لإبقاء أنفك مغلقًا لمدة 5 إلى 10 دقائق أثناء التنفس من فمك، هذا يضغط على الجزء النازف من أنفك، وقد يُوقف تدفق الدم.

بعد توقف النزيف، لا تلمس أنفك أو تنفثه، قد يؤدي ذلك إلى استئناف النزيف، ولكن إذا عاد، فانفث برفق للتخلص من أي جلطات دموية، ولكن إذا استمر نزيف الأنف لديك لأكثر من 20 دقيقة حتى بعد الضغط عليه، اتصل بالطبيب.

كيفية الوقاية من نزيف الأنف

لا يمكنك دائمًا منع حدوث نزيف الأنف، ولكن هناك أشياء معينة يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل فرص حدوثه:

حافظ على رطوبة أنفك من الداخل.

الجفاف قد يسبب نزيفًا، لذلك استخدم قطعة قطن لتوزيع طبقة رقيقة من الفازلين برفق على أنفك ثلاث مرات يوميًا، بما في ذلك قبل النوم.

استخدم محلولًا ملحيًا للأنف.

رشّه في فتحتي أنفك يُساعد على الحفاظ على رطوبة أنفك من الداخل.

لا تدخن.

التدخين قد يُهيّج الجزء الداخلي من أنفك ويُجففه.

لا تخدش أنفك.

لا تنفخ أو تفرك أنفك بقوة، و إذا كان طفلك يعاني من نزيف أنفي، فاحرص على قص أظافره وامنعه من خدش أنفه.

لا تُكثر من استخدام أدوية البرد والحساسية

قد تُسبب تلك الأدوية جفاف الأنف. في بعض الحالات، قد تُسبب بعض الأدوية نزيفًا في الأنف أو تُفاقم حالته، لذلك قد تحتاج إلى مناقشة أدويتك مع طبيبك.