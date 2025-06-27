شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضغطك مرتفع.. 7 طرق لخفضه فورًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم حالة مزمنة، حيث تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين عالية باستمرار، وعادةً ما يتناول المصابون بارتفاع ضغط الدم المزمن أدوية مدى الحياة، ومع ذلك، قد يرتفع ضغط الدم فجأة، نتيجة لعوامل مثل التوتر أو الغضب أو الجدال أو الإفراط في ممارسة الرياضة، وقد يكون الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم خطيرًا للغاية، إذ قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، لذلك يقدم تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" 7 طرق لخفض ضغط الدم فورًا.

فيما يلى.. 7 طرق لخفض مستويات ضغط الدم المرتفع على الفور

التنفس العميق

تعتبر من أسرع التقنيات لخفض ضغط الدم هي التنفس العميق، فعندما تتنفس بعمق وببطء، يُنشّط ذلك جهازك العصبي الباراسمبثاوي، وهو الجهاز المسئول عن الشعور بالراحة وكذلك تعزيز الهضم في جسمك، وهذا بدوره يُبطئ معدل ضربات القلب ويُرخي الأوعية الدموية، مما يُساعد على خفض ضغط الدم.

الماء البارد

يمكن أن يساعد الماء البارد على خفض ضغط الدم المرتفع بسرعة من خلال تحفيز استجابة طبيعية في الجسم، وذلك من خلال غسل وجهك ورأسك وقدميك بالماء البارد، حيث يساعد ذلك على انقباض الأوعية الدموية، وهذا يُقلل من كمية الدم العائدة إلى قلبك، مما يُخفض الضغط على شرايينك، ويساعد الماء البارد أيضًا على تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي، مما يؤدي إلى إبطاء معدل ضربات القلب وتعزيز الاسترخاء.

بالإضافة إلى ذلك، يُساعد هذا الشعور المنعش على تخفيف التوتر والقلق، اللذان غالبًا ما يُسببان ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك الاستمرار في غسل وجهك بالماء البارد، ونقع قدميك في الماء البارد لبضع دقائق لتحقيق أفضل نتائج.

ماء الليمون

يُساعد ماء الليمون على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، فالليمون غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يُساعد على توازن مستويات الصوديوم في الجسم واسترخاء الأوعية الدموية، وشرب ماء الليمون (بدون إضافة سكر أو ملح) يُخفض ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بنسبة تصل إلى 10% وبسرعة، ولتجربة ذلك، اعصر نصف ليمونة طازجة في كوب من الماء وتناولها ببطء، وهذا لا يُرطب جسمك فحسب، بل يُوفر أيضًا مضادات الأكسدة التي تُعزز صحة القلب.

تناول الماء العادي ببطء

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يُصعّب على القلب العمل بشكل فعال، ويساعد شرب الماء على الحفاظ على حجم الدم ومرونة الأوعية الدموية، فإذا شعرت بالدوار أو كان ضغط دمك مرتفعًا، فاشرب كوبًا من الماء ببطء، سيساعدك الماء على الذهاب إلى الحمام، مما قد يُخفض ضغط الدم.

استلقِ على ظهرك مع رفع ساقيك

يمكن أن تؤثر التغييرات المفاجئة في وضعية الجسم أيضًا على ضغط الدم، ويمكن أن يساعد تغيير وضعية الجسم على خفض ضغط الدم بسرعة، فالاستلقاء على الظهر ورفع الساقين فوق مستوى القلب يساعدان على تدفق الدم إلى القلب بسهولة أكبر، وهذا يُخفف العبء على القلب ويُخفض الضغط في الشرايين، ابحث عن مكان مريح للاستلقاء، واستخدم الوسائد أو مسندًا للقدمين لرفع ساقيك، واسترخِ لمدة 10 إلى 15 دقيقة، حيث تساعد هذه الوضعية أيضًا على تهدئة جهازك العصبي وتقليل التوتر الذي قد يُسهم في ارتفاع ضغط الدم.

تناول الريحان أو الثوم

يعتبر الريحان والثوم، من المركبات الطبيعية التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتُخفض ضغط الدم، حيث يحتوي الثوم على الأليسين، الذي يُساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، أما الريحان، فيحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهابات تُعزز صحة القلب.

ممارسة التنفس البديل من الأنف

وهى تقنية تنفس أو يوجا بسيطة تعمل على تُوازن جهازك العصبي وتُهدئ عقلك، كما تُساعد على تقليل هرمونات التوتر التي ترفع ضغط الدم وتُعزز الاسترخاء.

ويُمكن أن تُساعد ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن ومُغذي في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

جدير بالذكر أنه في حالة استمرار ارتفاع ضغط الدم لديك يجب استشارة الطبيب على الفور خاصة لو كنت تعانى من مشكلات صحية أخرى.