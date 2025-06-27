شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمى طفلك من الجفاف فى الطقس الحار؟ والان مع تفاصيل الخبر

في أيام الصيف الحارة، ومع الارتفاع في درجات الحرارة، يصبح الأطفال أكثر عُرضة لفقدان السوائل بشكل سريع، وهو ما قد يؤدي إلى الجفاف، الذي يُعتبر من أكثر الحالات خطورة على الصغار، خاصة مع اللعب المستمر أو التواجد في الأماكن المفتوحة.

لماذا الأطفال أكثر عرضة للجفاف؟

وفقا لتقرير موقع " healthychildren"، يمكن أن تُسبب درجات الحرارة المرتفعة والحر الشديد مرضًا سريعًا للأطفال بطرق متعددة، فقد تُسبب الجفاف، والإجهاد الحراري، وتشنجات الحر، وضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة، كما أن الحر الشديد قد يجعل الجميع أكثر انفعال وتوتر، كما أن أجسامهم لا تُنبههم بالعطش بنفس كفاءة البالغين، ولهذا، قد لا يطلب الطفل الماء حتى وإن كان يحتاج إليه بشدة.

علامات تحذيرية للجفاف عند الأطفال

قلة التبول أو بول داكن اللون.

جفاف الشفاه والفم.

التعب والكسل المفاجئ.

صداع أو دوار.

بكاء بدون دموع.

كيفية الوقاية من الجفاف عند الأطفال

إعطاء الماء أولًا بأول: قدّم لطفلك الماء كل ساعة، حتى إن لم يطلبه، استخدم زجاجة مشجعة على الشرب بانتظام.

تقديم الفواكه المرطبة: مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، والعنب، فكلها مصادر ممتازة للماء والمعادن.

تجنب العصائر المعلبة والمشروبات الغازية: هذه المشروبات تحتوي على سكر وكافيين يزيد من فقدان الماء.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة: حيث تُساعد على تقليل التعرق وتُقلل من ارتفاع حرارة الجسم.

الأنشطة في الظل: تجنب الخروج في أوقات الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

علامات الخطر التي تستوجب نقل الطفل فورا للطبيب

اتصل بطبيب الأطفال على الفور إذا ظهرت على طفلك أي من الأعراض التالية:

الشعور بالإغماء

التعب الشديد (على سبيل المثال، النعاس غير المعتاد، أو النعاس، أو صعوبة الاستيقاظ)

صداع

حمى

عطش شديد

عدم التبول لعدة ساعات

غثيان

القيء

التنفس بشكل أسرع أو أعمق من الطبيعي

خدر أو وخز في الجلد

آلام العضلات

تشنجات العضلات

