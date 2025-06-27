شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل جهود الدولة المصرية لدعم الصحة العامة وصحة المرأة ضمن رؤية 2030.. Kolagra تطلق حملة بعنوان "ثقة أكثر كل يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لتعزيز مفاهيم الصحة العامة، لا سيّما صحة المرأة، تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيات شاملة لتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتُعدّ التوعية بالنظافة الشخصية والعناية بالبشرة من الركائز الأساسية لتحسين الصحة وجودة الحياة، خاصة في ظل التحديات الصحية والبيئية المتزايدة، حيث أعلنت شركة "بيوستريم"، المالكة لعلامة "كولاجرا" والمتخصصة في منتجات العناية بالبشرة، عن إطلاق أول حملة إعلانات خارجية في مصر لمنتجها Kolagra Roll-On، باستخدام تقنية العرض ثلاثي الأبعاد بالعين المجردة، في تجربة تُعد الأولى من نوعها في السوق المحلي لهذا النوع من المنتجات.

وانطلقت الحملة في عدد من المواقع الحيوية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وطنطا وذلك تحت شعار: "ثقة أكثر كل يوم"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية النظافة الشخصية اليومية، لا سيّما لدى النساء، عبر منتج يجمع بين الوقاية من التعرق والعناية اللطيفة بالبشرة.

ويعتمد Kolagra Roll-On على تركيبة مدروسة تحتوي على فيتامين C ومركب Derma White، وتوفّر حماية تدوم حتى 48 ساعة، كما تتميّز بكونها مناسبة للبشرة الحساسة.

وصرّحت الدكتورة سارة محيي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، إن الاهتمام بصحة الجلد والعناية الشخصية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة للمرأة، وما تقدمه Kolagra من تركيبات آمنة ومناسبة للاستخدام اليومي يُعد خطوة فعالة لتحسين جودة الحياة دون التأثير على توازن البشرة، خاصة الحساسة منها.

من جانبه، أضاف الدكتور عمر سليمان، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، في ظل ازدياد وعي المستهلك، أصبح من الضروري تقديم منتجات تجمع بين الفعالية والسلامة، تركيبة Kolagra Roll-On توفر حماية فعالة من التعرق وتُساهم في تفتيح البشرة بلطف، ما يجعلها موثوقة للاستخدام اليومي."

وقد تميّزت الحملة باستخدام لوحات رقمية ثلاثية الأبعاد تُظهر عبوات Kolagra وكأنها تنبثق من الشاشة، ما أضفى بعدًا بصريًا مبتكرًا لفت الأنظار، في تجربة إعلانية تُعد من أوائل الاستخدامات التجارية لهذه التقنية في السوق المصري.

وانتشرت الحملة في مواقع استراتيجية تشمل الجسور، الشاشات الرقمية، واللوحات المتنقلة، بما يضمن أعلى معدلات التفاعل الجماهيري والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.

وتُجسّد هذه الخطوة التزام Kolagra بتقديم حلول متطورة للعناية الشخصية، بالتوازي مع دعم جهود الدولة في رفع الوعي الصحي، لا سيّما بين النساء، وتعزيز ثقافة الوقاية كجزء من نمط الحياة اليومية.