شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. فيتامينات لا غنى عنها بعد عمر الـ30 لحياة صحية والان مع تفاصيل الخبر

مع تجاوز سن الثلاثين، يبدأ الجسم فى مرحلة جديدة من الاعتماد المتزايد على عناصر غذائية أساسية للحفاظ على قوته وصحته على المدى المتوسط والطويل، فالتغذية المتوازنة تظل الأساس، لكن الأبحاث العالمية تُشير إلى أن بعض الفيتامينات والمعادن لا يجب إهمالها فى هذه المرحلة العمرية، إذا ما أردت تجنب النقص المزمن وضمان نمط حياة صحّي ومستدام.

أبرز الفيتامينات التى لا غنى عنها بعد عمر الـ30

ووفقا لتقرير موقع healthline نتعرف على أبزر الفيتامينات التى يحتاجها جسمك بعد عمر الثلاثين.

1. فيتامين D "فيتامين الشمس"

يعد فيتامين د ضروريا لصحة العظام، من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم والفوسفات، ويلعب دورًا فى تنظيم الجهاز المناعى وتقليل الالتهاب، نقص فيتامين د أصبح أمر واسع الانتشار خاصة بين الشباب وصغار السن.

وتوصى الهيئات الطبية بجرعة يومية 600 وحدة دولية (15 ميكروجرام) فى عمر 19–50 سنة، وقد ترتفع عند الضرورة.

2. فيتامين B12 مفتاح الطاقة

أساسي لتكوين خلايا الدم الحمراء وصحة الأعصاب والدماغ، نقصه يُسبب تنميل في الأطراف وإرهاق مزمن، وصعوبة فى التركيز، يميل معدل امتصاصه للانخفاض مع التقدم فى العمر، وقد يُعقّد عند النباتيين أو من يعانون مشاكل هضمية والنساء أكثر عرضة للمعاناة من نقصه.

3. الحديد والفوليك أسيد (B9)

الحديد هو عنصر ضرورى لنقل الأكسجين، ونقصه شائع خاصة بين النساء، ويسبب فقر دم دائم وأعراضًا مزعجة مثل التعب والإجهاد، أما الفوليك أسيد مهم فى عمر الإنجاب ويحافظ على صحة الأعصاب والخلايا، والتوصيات الطبية تشير إلى أهميته فى الثلاثينات والأربعينات من العمر.

4 . الكالسيوم وفيتامين K2

بدايةً من الثلاثينات، تفقد العظام كثافتها تدريجيًا، خاصة عند النساء بعد سن اليأس، وهو ما يبرز أهمية الكالسيوم المرافق لفيتامين D وK2 لضمان انتقاله إلى العظام وليس الشرايين.

5. المغنيسيوم لاسترخاء العضلات

يعزز عملية الاسترخاء العضلى، والنوم، وصحة القلب، ووظائف الأعصاب، وتوصيات Harvard تشير إلى أهمية زيادته بعد الثلاثين (من 310 إلى 320 ملجم يوميًا للنساء، وللرجال كذلك).

6. أوميجا 3 لصحة القلب والمخ

موجود فى الأسماك والمكسرات، ويُقلل من الالتهابات، ويحسن التركيز وصحة القلب.

7. فيتامين C ومضادات الأكسدة

فيتامين C مهم لإنتاج الكولاجين، دعم المناعة، وتحسين امتصاص الحديد، أما مضادات الأكسدة مثل فيتامين E، تقلل الإجهاد التأكسدى المرتبط بالشيخوخة وتحسن صحة الجلد والجهاز العصبى.