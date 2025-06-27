شكرا لقرائتكم خبر عن تظهر على عينيك.. 6 أعراض غير عادية لارتفاع الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون في الجسم، وهي مهمة لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والأحماض الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون.يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ على الأوعية الدموية الصغيرة والأعصاب في شبكية العين، وهي طبقة حساسة للضوء تقع في الجزء الخلفي من العين.

ووفقا لموقع "healthsite" يؤدي ترسب الكوليسترول في هذه المناطق إلى انخفاض تدفق الدم ويسبب التهابًا، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من ضعف البصر، وإذا تُرك دون علاج، فقد يُسبب ضررًا بالغًا للبصر أو حتى فقدانًا دائمًا للبصر، إدراك آثار ارتفاع الكوليسترول على صحة العين سيساعد في تحديد العلامات غير العادية وحماية البصر من التلف الدائم.

6 تأثيرات لارتفاع الكوليسترول على عينيك

هل تعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول، انتبه لهذه العلامات والأعراض التحذيرية في عينيك:

رواسب صفراء على الجفون

تُعرف هذه الحالة بأنها رواسب دهنية صفراء ناعمة تظهر على الجفون، بجوار العين مباشرةً، وهي غير ضارة، ومع ذلك، فهي تُشير أيضًا إلى وجود كوليسترول أو اضطراب دهني آخر، تتطور هذه البقع ببطء ولا تختفي من تلقاء نفسها، بينما قد تبقى هذه البقع لأشهر أو سنوات، وغالبًا ما تكون أول علامة ظاهرة على ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

حلقة رمادية حول القرنية

يظهر على شكل حلقة رمادية أو بيضاء حول القرنية، هذه الأعراض شائعة بشكل خاص لدى البالغين، ولكن إذا كنت دون سن 45 عامًا أو كنت تعاني من ارتفاع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، فعليك الانتباه إليها، تحدث هذه الحالة بسبب تراكم الدهون في الأوعية الدموية للقرنية حول القزحية، وهو مؤشر واضح على تدهور صحة القلب والأوعية الدموية.

انسداد الوريد الشبكي

بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، تتراكم (الرواسب الدهنية) في الأوعية الدموية في شبكية العين وتسدها، وهو ما يُعرف بانسداد الوريد الشبكي، قد يؤدي هذا الانسداد إلى عدم وضوح الرؤية أو فقدانها المفاجئ. وبسبب انسداد الأوردة، يتراكم الضغط، مما قد يؤدي إلى تلف الشبكية. وهذا يزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية أو فقدان البصر الدائم.

رواسب الكوليسترول في شبكية العين

هذه بقع فاتحة ولامعة تُرى أثناء فحص العين، هذه هي جلطات الكوليسترول (الجلطات الدهنية) التي تسد أوعية الشبكية، مما يدل على وجود الكوليسترول الخطير في مجرى الدم، هذه الملاحظة تُنذر باحتمالية الإصابة بسكتات دماغية أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

إجهاد العين المزمن وعدم راحة العين

قد يشير إجهاد العين المزمن أو عدم الراحة إلى انخفاض تدفق الدم بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول. عندما يترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية الدقيقة في العين، فإنه يعيق تدفق الدم، ويقل توصيل الأكسجين، وتشعر العينان بالتعب والجفاف والثقل. وقد يكون هذا علامة مبكرة على إجهاد الأوعية الدموية في العين.

فقدان الرؤية المفاجئ أو عدم وضوح الرؤية

قد يكون فقدان البصر المفاجئ أو غير المبرر، جزئيًا أو كليًا، ناتجًا عن انسداد في شرايين العين بسبب الكوليسترول، يشير هذا إلى أن الشخص يُعاني من انسداد في شريان شبكي، أو سكتة دماغية صغيرة، تتطلب عناية طبية فورية، وهذا ما يجعله علامة خطيرة وغير ملحوظة على ارتفاع الكوليسترول.